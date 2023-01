Prima spustí vlastní streamovací službu. Nabídne originální obsah a cenu nižší než konkurenční Voyo

Na českém trhu vzniká další streamovací hráč. Od středy 8. února totiž televizní skupina Prima spustí službu Prima+, která se zařadí mezi konkurenční služby typu Voyo od Novy nebo zahraniční platformy Netflix, HBO Max a Disney+. Prima chce nabídnout obsah dostupný buď s reklamami, nebo za měsíční předplatné.

Připravovaná služba má vedle videoarchivu a živého vysílání obsahovat i exkluzivní obsah Primy pod hlavičkou Prima+ Originals. Aktuálně Prima pracuje na třinácti seriálech a celkem osmadvacet projektů má v předvýrobní fázi.

Na tiskové konferenci generální ředitel Primy Marek Singer uvedl, že do obsahu pro Prima+ chce skupina během tří let do roku 2025 investovat až miliardu korun. Prima dosud provozovala streamovací službu iPrima, aktuální novinka tak částečně působí jako rebranding nebo restart služby.

Podle portálu MediaGuru již loni Singer odhadl, že by celkový počet lidí navštěvujících novou digitální platformu Primy mohl představovat 600 až 700 tisíc, přičemž více než 100 tisíc by mohlo být těch, kteří si službu předplatí. Každý týden chce navíc Prima uvádět dva díly nového seriálu a každý měsíc přidávat novinky. Slibuje i české koprodukční filmy (nové i starší), předpremiéry nových dílů svých seriálů a archiv pořadů.

Prima+ bude dostupná v omezeném rozsahu bezplatně s reklamou, nebo v plné verzi včetně exkluzivního obsahu s polovičním rozsahem reklamy za 99 korun měsíčně, potažmo úplně bez reklamy za 149 korun měsíčně. Pro srovnání – předplatné konkurenčního Voya od Televize Nova vyjde na 159 korun za měsíc.

Počet tuzemských předplatitelů internetových streamovacích televizních služeb se loni meziročně zvýšil o přibližně půl milionu na zhruba 1,9 milionu. Nejoblíbenější streamovací službou je dlouhodobě Netflix, který ale lokální čísla nezveřejňuje, konkurenčních hráčů však v poslední době vzniklo několik. Samotné Voyo pak za poslední dva roky počet předplatitelů navýšilo – v Česku a na Slovensku je jich 400 tisíc a do roku 2026 chce mít platforma v obou zemích dohromady milion uživatelů.

S přispěním ČTK