Klasická lineární televize (snad s výjimkou zpravodajských nebo sportovních programů) dnes jako by už nebyla. Skoro všechny seriály, filmy nebo dokumenty, o kterých se na internetu mluví, jsou na streamovacích službách. A kdo je nesleduje, vypadává z velké části kulturního dění. Netflix, HBO a další ovšem stále mají obrovský prostor pro růst, i když pro ně pandemie také v Česku znamenala velké žně.

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) dnes nějakou streamovací videoslužbu sleduje 1,34 milionu diváků, což odpovídá asi patnácti procentům lidí starších 16 let. Toto číslo se meziročně zvýšilo o přibližně 410 tisíc, tedy třicet procent. Na jednu stranu to představuje obrovský nárůst zájmu, na druhou ale jde o překvapivě střídmou statistiku.

Výrazným důvodem pro to je nejspíš starší část společnosti, která buď tolik neovládá digitální technologie, nebo si jednoduše vystačí s pozemním vysíláním. Zapomínat ovšem nesmíme ani na pirátství. Údaje ČSÚ navíc obsahují odhad počtu veškerých diváků, ne jen skutečných předplatitelů. Jak Netflix, tak HBO a další služby umožňují jeden placený účet používat na více zařízeních nezávisle na IP adrese, účtů oproti divákům tak bude nejspíš znatelně méně.

Největší publikum, čítající přes půl milionu sledujících, má v Česku Netflix. Streamovací služba spuštěná už v roce 2007 trend sledování filmového a televizního obsahu na internetu odstartovala a s celkem 222 miliony předplatitelů po celém světě tomuto segmentu stále dominuje. Jeho popularitu lze tak přisoudit samotné značce synonymní se streamováním, ale také velkému množství obsahu a kvalitními globálními hity jako Hra na oliheň, Zaklínač, Papírový dům a mnoho dalších.

Maskovaní bachaři ze seriálu Hra na oliheň Foto: Youngkyu Park/Netflix

Druhou nejoblíbenější platformou pro sledování filmů a seriálů online je mezi Čechy HBO (respektive HBO GO), které si podle ČSÚ předplácí kolem půl milionu uživatelů. Jeho streamovací služba má výhodu v tom, že je provázaná s prémiovou televizí, a tak se k ní dostanou i diváci, jež například Netflix nepoužijí. HBO si u nás získává mnoho pozornosti také českými seriály jako Pustina nebo Terapie.

Už včera se pak v Česku konečně spustila streamovací služba HBO Max, která prakticky nahrazuje HBO GO a přináší novou aplikaci, vyšší kvalitu u vybraných titulů a hlavně rozsáhlejší knihovnu než doposud. Velká část stávajících i nových zákazníků HBO přitom dostane nižší cenu předplatného.

Část publika dvou hlavních služeb se překrývá mezi sebou nebo využívá ještě další. Na následujících příčkách popularity stojí například iPrima, Voyo a Apple TV+. Voyo, spadající pod televizi Nova, však s čísly ČSÚ tak docela nesouhlasí a jeho šéf pro CzechCrunch v lednu v rozhovoru uvedl, že v počtu předplatitelů už teď překonává HBO.

„Každá společnost pracuje s vlastními daty podle svých zadaných výzkumů. Nyní existuje takzvaný market standard, kdy jednotlivé firmy lokální data veřejně nepublikují. Nicméně podle našich údajů, které vznikly na základě několika průzkumů trhu, je počet předplatitelů Voyo větší než u služby HBO GO – a stále roste. Našim dlouhodobým cílem pak je, aby se Voyo stalo nejsilnější lokální službou na českém a slovenském trhu a do roku 2025 dosáhnout milionu předplatitelů,“ řekl teď pro CzechCrunch digitální ředitel CME Daniel Grunt.

Daniel Grunt, digitální ředitel mediální společnosti CME Foto: TV Nova

Teprve se uvidí, co s českým trhem online zábavy udělá HBO Max. Na léto je plánovaný také příchod Disney+. Platforma největší zábavní firmy na světě bude lákat na exkluzivní tituly ze světa Marvelu, Star Wars nebo Pixaru, v Česku pak také na tvorbu Hulu určenou pro dospělejší publikum. Je ovšem otázkou, jestli Disney s dlouhým otálením neudělalo chybu, jelikož tím zapříčinilo velkou vlnu pirátství a populární seriály jako The Mandalorian, Loki nebo The Book of Boba Fett už velká část fanoušků světelných mečů a superhrdinů viděla.

Trh streamovacích služeb se každopádně neustále rozšiřuje a jen v Česku je jich dostupných přes dvacet. Jak nicméně ukazují nová čísla, podle kterých video na vyžádání online nesleduje ani třicet procent lidí mezi 16 a 40 lety, ten hlavní souboj o diváky se teprve chystá v následujících letech.