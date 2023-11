Primátor Prahy se ohradil proti zákazu vjezdu v ulicích první městské části. Značky chce zneplatnit

Uložit 0

Kdyby to byl film, respektive pokračování filmu, pak by mohl dostat název Zákaz vjezdu v Praze 1: Primátor vrací úder. Ale popořádku. První městská část zavedla noční zákaz vjezdu do vybraných ulic. Platit začal ve čtvrtek večer. V pátek ráno věc pobouřila pražský magistrát, respektive primátora Bohuslava Svobodu.

Svoboda oznámil, že nechá značky, které zakazují vozidlům vjezd, zneplatnit a požádá magistrátní odbor dopravy, aby záležitost přezkoumal. „O zákazu nebylo vedení Prahy oficiálně informováno! Důrazně požaduji po starostce a radním pro dopravu Prahy 1 vysvětlení jejich konání. Není akceptovatelné, aby se takto zásadní rozhodnutí Pražané a zástupci Prahy dozvídali z médií,“ uvedl hned ráno primátor na svém Twitteru.

Magistrát už si obstaral na žádost předsedy svého dopravního výboru Martina Sedekeho, který je stejně jako primátor členem ODS, spis ze silničního správního úřadu Prahy 1. Hlavní město má pravomoc rozhodnutí přezkoumat. Sedeke uvedl, že je přesvědčený o tom, že bylo nezákonné.

Praha 1 nicméně pražský magistrát o svém záměru podle mluvčí informovala. „S magistrátem to bylo projednáno v rámci zákonných požadavků. Na našem odboru dopravy bude ležet souhlas. Orgány magistrátu, které se o tom měly dozvědět, o tom věděly,“ uvedla pro CzechCrunch Karolína Šnejdarová z tiskového odboru Prahy 1.

O nové značky, které od deseti večer do šesti ráno zavádějí zákaz vjezdu do území ohraničeného ulicemi Pařížská a Revoluční a Dvořákovým nábřežím, se tak ještě svede mezi magistrátem a Prahou 1 boj. Zda se k výzvě o zrušení značek připojí i magistrátní radní pro dopravu Zdeněk Hřib, není jasné, na dotaz neodpověděl.

Bývalý radní pro dopravu Adam Scheinherr, která nyní sedí v magistrátní komisi pro dopravu, nicméně poukázal na to, že komunikace jsou v majetku města, značky navíc osazuje Technická správa komunikací, tedy společnost podřízená Praze. Magistrát tedy musel o jejich umístění vědět. „Radu městské části Praha 1 navíc tvoří i někteří členové ODS, ze které je i pan primátor, nerozumím tedy tomu, že o tom pan primátor nevěděl,“ dodal Scheinherr, který byl radním pro dopravu v minulém vedení Prahy.

Podle Scheinherra zákaz vjezdu navrhovala už minulá pražská koalice, opatření se však mělo týkat jen Dlouhé ulice. „Důvodem byly závody, které někteří řidiči v místě v noci pořádaly. To se pak opravdu nedá v noci spát,“ doplnil.

Praha 1 schválila předpis, který noční zákaz vjezdu upravuje, už letos v červenci. Značky se finálně osadily během čtvrtka. Policie tak mohla od čtvrtečních desíti hodin večer porušení klidně pokutovat. Konkrétně se zákaz týká například ulic Králodvorská, Dlouhá, Soukenická, Kozí, Pařížská či Břehová.

„Právě v těchto lokalitách je velký problém s tím, že tam v nočních hodinách, kdy je menší provoz, lidé hrubě překračují povolenou rychlost a rezidenti, kteří tam bydlí, se nemohou v klidu vyspat,“ uvedla také mluvčí Prahy 1.

Zatímco nyní hrozí za porušení nočního zákazu vjezdu maximální pokuta ve správním řízení 2 500 korun, od Nového roku to bude mezi dvěma až pěti tisíci. Zákaz se netýká rezidentů a také dopravní obsluhy, pod kterou spadají mimo jiné i taxi.