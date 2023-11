Doprava – – 1 min čtení

V Dlouhé, Pařížské a dalších ulicích je nově noční zákaz vjezdu. Praha 1 chce omezit rušení klidu

Zákaz platí od čtvrteční desáté večer, a to každou noc až do šesti do rána. Do ulic budou moci vjet pouze rezidenti a dopravní obsluha.