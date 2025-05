Přímé propojení Prahy s Abú Dhabí se blíží. Etihad nabídne levnější bránu do Asie i Oceánie

Uložit 0

Z pražského letiště bude od 2. června nově létat přímá linka do Abú Dhabí. Provozovat ji budou Etihad Airways, vlajkový dopravce Spojených arabských emirátů, který tím vstupuje do Česka. Spojení bude fungovat čtyřikrát týdně a obsluhovat ho bude dálkový Boeing 787-9 Dreamliner s kapacitou přes 300 míst. A jak se ukazuje, sníží se tak ceny některých cest do východní Asie. „Domluvená frekvence letů je velkým úspěchem,“ uvedl k tomu už dříve Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Letiště v Abú Dhabí slouží jako důležitý přestupní uzel do Asie, Austrálie i na ostrovy v Indickém oceánu a funguje i jako častá alternativa k Dubaji, která je od něj vzdálená něco přes hodinu cesty autem. Pro české cestovatele tak vzniká možnost, jak se skrz Abú Dhabí dostat více na východ. A hlavně o kus levněji. „Už nyní sledujeme, že na trasách, kde létá i konkurence, se snižují ceny,“ řekl pro Hospodářské noviny Jiří Spolek, spoluzakladatel webu Zaletsi.cz.

V praxi to znamená, že zpáteční letenku ve třídě economy z Prahy do thajského Bangkoku s Etihad seženete i za 16 tisíc korun, zatímco totožné spojení s Emirates začíná na 21 tisících, ceny Qatar Airways se pohybují od 18 tisíc výš. Letenky na samotné trase Praha – Abú Dhabí a zpět začínají na necelých 10 tisících korunách. Co se dalších destinací týče, nejlevnější zpáteční letenky do Singapuru, Jakarty nebo Kuala Lumpuru vyjdou na 16 až 17 tisíc korun.