Přinesl elektrickou revoluci, na svého nástupce však stále marně čeká. Roadster od Tesly slaví 15 let

Přestože Roadster od Tesly nebyl pro firmu Elona Muska tím největším úspěchem, znamenal pro ni zásadní zlom. Někteří jej dodnes označují za automobil, který před patnácti lety odstartoval elektrickou revoluci. Tu další měl přinést jeho nástupce, který byl představen v roce 2017. Zákazníci na něj však čekají dodnes.

Až bude vesmírný turismus zcela všední kratochvílí, možná se jedním z bodů zájmů na hvězdné mapě stane zcela nepatrná červená tečka plující volným prostorem. Jde o Teslu Roadster Elona Muska, který ji poslal na vesmírnou misi v únoru roku 2018 coby demonstraci schopností programu společnosti SpaceX.

Je to jednak věčné memento Muskovy excentričnosti, ale i symbol odkazující na počátky změn v automobilovém průmyslu. První generace Roadsteru byly sice vyrobeny jen dva tisíce kusů, ovšem modelu se podařilo dobře demonstrovat, že auto jezdící pouze na elektřinu není nesmysl a že může konkurovat konvenčním vozidlům.

Vývoj Roadsteru však Teslu bolel. Inženýrům se zpočátku nedařilo spojit technologie od svých dodavatelů Lotusu a AC Propulsion. Přesto byly nakonec první dodávky spuštěny, a to přesně před patnácti lety, jak Tesla připomněla v týdnu na svém twitterovém účtu.

15 years ago today, we delivered the first Tesla Roadster → https://t.co/O8FipJIjAc pic.twitter.com/A0EfkufDbS

— Tesla (@Tesla) February 1, 2023