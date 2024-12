Přivítejte nekonečno. Samsung a Google se chlubí svým headsetem a operačním systémem pro rozšířenou realitu

Uložit 0

Když Apple loni odhalil svůj první headset pro rozšířenou a virtuální realitu Vision Pro, zdůraznil tím něco, co většinou není tak jednoznačné. VR/AR headsety nejsou jen příslušenství, nositelné herní konzole nebo zařízení pro konzumaci obsahu, ale počítače, které představují nový způsob interakce s technologií a vyžadují jiný pohled na operační systémy. Teď se svým vlastním konečně přichází také Google a ve spolupráci se Samsungem ho integroval do prvního zařízení.

Google to s rozšířenou realitou zkoušel už před lety, když přišel s chytrými brýlemi Google Glass. Ty ale selhaly téměř ve všech ohledech, ať už šlo o nevzhledný design, technologická omezení nebo mizernou výdrž baterie. Brýle se nakonec několik let používaly v podnikové sféře, nedostaly ale nástupce. První informace o návratu Googlu do sféry rozšířené reality se objevily počátkem loňského roku, když Samsung prozradil, že s technologickým obrem a vývojářem čipů Qualcommem pracuje na nové platformě.

Ta zatím nese jméno Project Mohan, přičemž Mohan v korejštině znamená nekonečno. Nejde totiž o finální produkt (ten má přijít příští rok), ale prototyp určený vývojářům. Nápadně připomíná Apple Vision Pro, kterým má v budoucnu konkurovat, zkřížené s Meta Questem 3. Také interní hardware má být někde mezi nimi.

Foto: Google Operační systém Android XR je určen pro rozšířenou i virtuální realitu

Project Mohan bude pohánět Snapdragon XR2+ Gen 2 od Qualcommu, což je v zásadě vylepšená verze čipsetu v Questu 3. Oproti němu má nabídnout asi o pětinu vyšší výkon a podporovat displeje až do rozlišení 4,3K na jedno oko při frekvenci 90 snímků za vteřinu nebo 3,7K při 120 fps. Sám Samsung žádné bližší detaily o svém hardwaru neprozradil, novináři, kteří si jej měli možnost vyzkoušet, ale zmiňovali velice ostrý obraz blízký zařízení od Applu.

Podobnosti však pokračují. Při prvním nasazení proběhne kalibrace na tvář a oči nositele, ovládání probíhá pomocí gest rukou a sledování pohybů očí, operační systém pojmenovaný Android XR (extended reality) umožňuje umisťovat okna aplikací kdekoliv v prostoru a plynule přecházet mezi rozšířenou a virtuální realitou – v jednom momentě můžeme sledovat YouTube ve velkém plovoucím okně v obýváku, hned nato pak usazení na okraji hory.

Google a Samsung tím v zásadě dávají jasně najevo, že se základy nechtějí příliš experimentovat a vydali se zcela stejným směrem jako konkurence, jen s typicky androidovskou estetikou. Proč tedy ale přicházet s novou platformou oznámenou někdy na příští rok, když si zájemci mohou téměř totéž už dnes koupit u konkurence? Odpovědí má být Gemini.

Hlasový asistent, respektive chatbot poháněný umělou inteligencí, neustále poslouchá, sleduje a udržuje i zpětný přehled o tom, na co se uživatel headsetu zrovna dívá. Zní to dystopicky, zvlášť v době, kdy masivní sběr dat o chování uživatelů patří mezi nejoblíbenější činnosti technologických firem. Z uživatelského hlediska to ale také znamená, že Gemini dokáže rychle odpovědět na všelijaké otázky a být okamžitě nápomocen.

Foto: Google Chytré brýle nabídnou navigaci přímo před očima

Redaktorka serveru The Verge například zmiňuje moment, kdy byla požádána, aby se Gemini zeptala na název žluté knihy ležící na poličce za ní. Chatbot okamžitě správně odpověděl, aniž by redaktorka knihu dříve fotila – vlastně na ni v době dotazu už sama zapomněla. V jiném příkladu zase headset věděl a přesně popsal, co jeho nositel posledních několik desítek minut dělal.

V zásadě samozřejmostí už je pojmenování objektů, na které se uživatel dívá, nebo identifikace míst. Velmi působivá byla ukázka živého překladu – někdo v místnosti začal mluvit španělsky a headset hned nabídl titulky. Jako bychom se dívali na cizojazyčný film, ale ve skutečnosti a živě. Podobně přirozeně pak působila také navigace.

Jelikož takové funkce nenaleznou příliš mnoho užitku v domácnosti (nikdo neočekává, že bychom měli Mohan nosit venku), Google má nachystaný také vlastní prototyp chytrých brýlí určených jen pro rozšířenou realitu, které zase nápadně připomínají Ray-Ban Meta z loňského roku. Zkrátka sluneční brýle s trochu tlustšími obroučkami, v nichž se schovává elektronický hardware, kamery a projektor. U nich firma nicméně zatím neoznámila žádný termín, kdy by mohly dorazit na trh.

Obecně si budoucnost v Googlu představují podobně, jako dnes přistupujeme k osobním počítačům – doma používáme desktop nebo laptop, venku máme k dispozici telefon nebo chytré hodinky pro notifikace a sportovní aktivity. Stejně tak bychom doma mohli používat sofistikovanější VR/AR headset s bohatými nástroji pro práci i zábavu, venku pak chytré brýle s jednoduššími funkcemi.

Podle ohlasů ukázky této budoucnosti fungovaly velice přesvědčivě, vše ale probíhalo ve vysoce kontrolovaném prostředí a ve vymezených mantinelech. Bude trvat přinejmenším několik let, než budou představená zařízení stejně spolehlivě fungovat v každodenní realitě. Druhou výzvou pak bude přesvědčit uživatele, že tento nový koncept vztahu mezi námi a počítači dává smysl. Zatím to platí jen pro velice úzkou skupinu nadšenců.