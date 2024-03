Pro koho je DIP a jak investovat na lepší důchod? Spoléhat se jen na stát nejde, říká Luňáček z Portu

Uložit 0

Proinvestovat se k lepšímu životu v důchodu, to je v posledních letech stále důležitější téma pro čím dál více Čechů, kteří si uvědomují, že spoléhat se jen na státní příspěvky by nemuselo za pár desítek let stačit. Možností, jak si do důchodu přilepšit, existuje celá řada. V letošním roce otevřel novou příležitost přímo stát, který lidem umožňuje využít Dlouhodobý investiční produkt, zkráceně DIP. Pro koho je určen, jak funguje a proč je o něj takový zájem?

„Dlouhodobý investiční produkt je pro všechny, kteří rozumí, že se nemohou spoléhat pouze na důchod od státu, ale nabídka tradičních penzijních fondů jim z různých důvodů nevyhovuje,“ vysvětluje v rozhovoru pro CzechCrunch Martin Luňáček, produktový ředitel investiční platformy Portu, která od začátku roku registruje tisíce zájemců, již začali DIP využívat. Přestože se v jeho názvu ukrývá slovo „produkt“, jedná se o režim investování, který přináší větší možnosti než stávající, státem podporované penzijní spoření (DPS).

Dlouhodobý investiční produkt je určen pro méně zkušené investory, kteří buď dosud sázeli třeba na klasické „penzijko“, nebo spoření či investování na důchod neřešili vůbec. Přes DIP je možné investovat do široké škály akcií i dluhopisů, ale pokud má uživatel zájem, tak klidně i do kryptoměn. Výhodou takového investování právě přes Portu je, že vše probíhá automatizovaně a člověku stačí jen pravidelně posílat nastavenou částku. Veškeré další výhody i nevýhody popisuje v rozhovoru produktový šéf české investiční platformy Martin Luňáček.

Co znamená DIP v kontextu spoření na důchod? Je to z pohledu občanů zásadní revoluce nebo spíše evoluce existujících možností?

Z našeho pohledu je DIP skvělou alternativou k tradičnímu penzijnímu spoření, jelikož umožňuje lidem investovat na důchod efektivněji a nastavit si investice zcela podle sebe. Ty tak mohou být i dynamičtější a více vydělat. Penzijní spoření, takzvané penzijko, navíc bývá relativně drahé, většina poskytovatelů si totiž účtuje poplatky v maximální výši, kterou povoluje zákon. DIP u Portu může být o více než polovinu levnější.

Jedná se bezpochyby o dobrý krok k liberalizaci oblasti investování na důchod. Legislativa dává lidem více volnosti v tom, jaké nástroje chtějí pro zajištění na stáří využít a od jakého poskytovatele. Rozšíření možností povede k větší konkurenční soutěži, ze které bude ve výsledku profitovat zejména koncový investor.

Jak DIP hodnotíte v rámci důchodové strategie státu? Je to dobrý krok?

Je to rozhodně krok správným směrem ze strany státu. Demografická křivka je neúprosná a současný důchodový systém je jen těžko udržitelný. Jakákoliv motivace lidí ze strany státu k tomu, aby si na důchod odkládali, je z mého pohledu vítaná.

Pokud by ale stát mohl ještě něco vylepšit, byl by to přístup k vyplácení státních příspěvků na důchodové spoření – u penzijka jsou, u DIPu nikoliv. Pokud už se stát rozhodl z veřejných peněz motivovat lidi ke spoření na důchod pomocí státních příspěvků, měl by nechat na lidech, na jaký produkt je budou čerpat.

Foto: Portu DIP v investiční platformě Portu

Pro koho je DIP primárně určen?

DIP je určen pro širokou veřejnost. Je pro všechny, kteří rozumí, že se nemohou spoléhat pouze na důchod od státu a chtějí si budovat vlastní zajištění pro důstojné stáří. Státní důchod se bude totiž v poměru k průměrným mzdám jen zmenšovat, protože populace stárne a lidí v produktivním věku postupně ubývá. Zvláště se pak hodí těm, kteří při spoření na stáří chtějí čerpat daňové výhody a příspěvky zaměstnavatelů, ale nabídka tradičních penzijních fondů jim z různých důvodů nevyhovuje.

Jak zapadá DIP do strategie Portu?

Do strategie Portu zapadá DIP skvěle. Od začátku se zaměřujeme na dlouhodobé pasivní investování, hlavně s využitím ETF, které pro běžné investory přinášejí na dlouhém horizontu nejlepší výsledky. Díky DIPu tak mohou lidé tento typ investování zkombinovat s výhodami, které zákon přináší – daňovým odpočtem a příspěvky zaměstnavatele. Spuštěním DIP se tak ještě vylepšila naše propozice důchodového investování.

Opakuje se to pořád dokola, ale proč by měl člověk investovat na důchod, kdy začít a jaký je skutečný rozdíl mezi spořením a investováním?

Důchod nás jednou čeká všechny a jen na stát se bohužel spoléhat nemůžeme. Jisté je to, že se státní důchod bude v poměru k průměrným mzdám jen snižovat a kdo si nenašetří něco bokem, čeká jej pravděpodobně chudé stáří. Jistě do té doby vyroste celková životní úroveň a za průměrný plat si toho budeme moci dovolit více než dnes, ale bez vlastních úspor se v důchodu neobejdeme.

Potřebujeme tedy mít našetřeny nějaké peníze nebo majetek, abychom měli v důchodu z čeho žít. A jelikož důchod čeká většinu z nás pracujících až za řadu let, je potřeba na něj investovat, nejen spořit. Spoření, respektive spořicí účty a produkty, jsou vhodné pro krátkodobé uložení peněz. Nikoliv dlouhodobé. K tomu je investování, které jako jediné může v dlouhém čase porazit inflaci, aby vaše peníze neztrácely hodnotu.

Takže platí, že začít investovat by měl člověk ideálně co nejdříve…

Jednoznačně, v ideálním případě hned s nástupem do prvního zaměstnání. Z každé výplaty si odkládat pár stovek nebo tisíců bokem a částku postupně navyšovat s tím, jak poroste váš příjem. Tyto peníze pak investovat do dlouhodobých investičních nástrojů, jako jsou například ETF. S těmi člověk nakupuje hned stovky nebo i tisíce společností naráz a minimalizuje riziko, že vybere špatnou akcii nebo třeba podílový fond, kterému se přestane dařit.

Pojďme se podívat blíže, jaké jsou konkrétní rozdíly mezi novým produktem DIP a stávajícím DPS, tedy doplňkovým penzijním spořením?

Mezi největší výhody nového státem podporovaného produktu patří výrazně širší škála investičních nástrojů, které může nabízet také větší spektrum finančních institucí. V rámci penzijního připojištění (transformované fondy) nebo doplňkového penzijního spoření můžete investovat jen do účastnických fondů, které nabízí daná penzijní společnost. Nemůžete si tak nastavit investice podle sebe a ani nemáte v rukou, jak se s vašimi zainvestovanými penězi nakládá.

U DIPu si můžete sami zvolit, zda budete investovat spíše dynamicky nebo konzervativně a jaké investiční portfolio si nastavíte. Můžete tedy investovat i do konkrétních akcií. Složení vašich investic navíc můžete v průběhu jednoduše měnit. Například jej nastavit jako více konzervativnější s tím, jak se blíží váš odchod do důchodu.

Na DIP ale stát na rozdíl od DPS nepřispívá, že?

Stát sice nepřispívá na DIP, jako je to v případě DPS, ale nabízí mnoho atraktivních výhod jako možnost snížit daňový základ o vklady do výše 48 tisíc za rok a příspěvky zaměstnavatele bez daně až do 50 tisíc za rok. Oproti penzijku se u DIPu odečítají všechny vklady účastníka, nejen jeho část, zatímco u penzijka lze odečíst až vklady nad rámec státního příspěvku, tedy až od částky 1 000 korun měsíčně, respektive 1 700 korun měsíčně od května 2024, kdy dojde k navýšení této částky.

Co znamenají tyto daňové výhody v praxi?

Dám příklad. Kdyby někdo například investoval pět tisíc korun měsíčně (celkem 60 tisíc korun ročně), může využít maximální odpočet 48 tisíc korun ročně a na daních ušetří 7 200 korun, daní-li základní sazbou 15 procent. Výnosy z investic v rámci DIP se daní stejně jako jiné investice a platí u nich standardní osvobození, tedy tříletý časový test a stotisícový hodnotový test.

Co jsou hlavní parametry, které je potřeba o DIP vědět? Jaké podmínky je třeba splnit, jaké má omezení?

Ačkoliv má DIP v názvu slovo „produkt“, jedná se o režim investování, jehož hlavní výhodou je daňové zvýhodnění. V rámci režimu DIP si může člověk sám zvolit, jak bude na důchod investovat a příspěvky vložené v rámci DIPu si může až do výše 48 tisíc za rok odečíst od daňového základu. Stát se tak snaží motivovat více lidí ke spoření na důchod a zároveň vychází vstříc těm, kteří pro zajištění na stáří nechtějí využívat (jen) klasické penzijko (DPS). Daňově výhodné to může být prostřednictvím příspěvků také pro zaměstnavatele.

Foto: Portu Martin Luňáček, produktový ředitel Portu

Mohu si vybrat peníze z DIPu kdykoliv?

Prostředky z DIPu můžete vybrat kdykoliv. Abyste ale nemuseli vracet daňovou úsporu a mohli uspořit na poplatcích, je potřeba peníze vybrat nejdříve v kalendářním roce vašich 60. narozenin a po investování po dobu alespoň deseti let. Pokud vyberete byť i část prostředků před splněním těchto podmínek, budete muset vrátit daňovou úsporu i úsporu na poplatcích Portu.

Když už mám DPS, jde přejít na DIP?

Přesun penzijního fondu, do kterého investujete v rámci DPS, do DIPu možný není. To jsou dvě rozdílné věci. Pokud byste chtěli prostředky přesunout, bylo by potřeba DPS ukončit, peníze vybrat, navrátit státní podporu, a následně je vložit na DIP. Obecně lze převádět pouze DPS mezi jednotlivými poskytovateli DPS a majetek na DIPu mezi poskytovateli DIPu.

I přesto se však výběr prostředků z DPS může vyplatit zejména těm, kteří mají do důchodu ještě mnoho let. Potenciální úspora na poplatcích DIPu oproti DPS totiž může výrazně převýšit efekt státních příspěvků.

Kolik si mám do DIP odkládat? Stačí 500 korun měsíčně?

Kolik odkládat na DIP je značně individuální. Smysl má určitě i 500 korun měsíčně, ale pro zajištění důstojného důchodu to stačit nejspíše nebude – to by musel člověk začít investovat už třeba ve dvaceti letech. I tak by bylo ale potřeba průběžně vklady navyšovat. Chce-li někdo optimalizovat na dosažení maximální daňové výhody, pak dává smysl nastavit měsíční vklad na částku čtyři tisíce korun.

Je potřeba, abych něco věděl o investicích a instrumentech typu ETF, akcie, nebo ne?

Pokud se klient rozhodne v rámci DIPu investovat prostřednictvím našich řízených portfolií, žádné větší znalosti o investicích mít nemusí. Portfolia jsou totiž dostatečně diverzifikovaná a jsou námi nastavena tak, aby do nich klient mohl pouze posílat své finance a o nic víc se nestaral. Právě řízená portfolia jsou v Portu v rámci investování do DIPu nejoblíbenější.

Druhá možnost je si investiční strategii sestavit sám. V tomto případě by klient měl vědět, proč si danou strategii volí a jaký cíl sleduje. Často totiž lidé dělají tu chybu, že investují do sektorů, které v poslední době rostly. Investování do sektorů nebo individuálních akcií by měl být spíše doplněk pestrého portfolia. Stejně tak například investice do krypta. I ty ale může člověk ve svém Portu DIPu mít, pokud chce. Na Portu se do nich totiž investuje skrze ETF/ETP, které zákon do DIPu zařadit umožňuje.

DIP dnes nabízí celá řada platforem. Proč bych si měl vybrat Portu?

Kromě daňových výhod daných zákonem nabízí DIP u Portu poplatkové zvýhodnění. Ať už necháte investice na Portu, nebo si sami sestavíte investiční strategii, budete investovat s jedním zvýhodněným poplatkem za správu jen 0,5 procenta. Neúčtujeme například žádné vstupní poplatky nebo poplatky za provedené obchody. Nejsou účtovány ani žádné skryté poplatky, kurzové marže nebo spready, které často zůstávají mimo pozornost investorů a výrazně prodražují investice.

Všechny transakce provádíme za těch nejlepších podmínek dosažitelných na burze. Využíváme k tomu silné zázemí tradingového oddělení našeho akcionáře Wood & Company. Navíc lze na Portu kombinovat různé investiční produkty. Můžete mít ETF portfolio, k tomu akciovou investiční strategii a třeba i nějaké to krypto. Investovat navíc můžete už od 500 korun a výši pravidelných vkladů pak upravovat podle svých potřeb.

Jak velký zájem o nový důchodový účet v Portu pozorujete?

Zájem je opravdu velký, DIP si u nás založilo již více než šest tisíc lidí. Řada z nich na tento produkt dlouho čekala a založila si jej hned po spuštění. DIP si zakládají jak stávající klienti, tak i ti, kteří na Portu dříve neinvestovali. Zpracováváme nyní stovky dotazů týdně převážně týkajících se DIPu.

Přibližně třetině zákazníků na DIP již začal i přispívat zaměstnavatel a další přibývají. Zaměstnavatelé se s DIPem teprve seznamují, ale jakmile si to trochu nastudují, zjistí, že tento produkt nepřináší žádnou zvýšenou administrativní nebo jinou zátěž. Očekáváme tedy, že počet zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům budou na DIP přispívat, rychle poroste.