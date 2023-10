Investice po kouskách. Česká Portu Gallery nabízí umění i whisky, upsala už předměty za čtvrt miliardy

Uložit 0

Když někdo za poslední dekádu vhodně investoval do umění, pravděpodobně se mu to vyplatilo – tato kategorie se podle analýzy společnosti Knight Frank zhodnotila o více než sto procent. Jednou z možností je online investiční galerie Portu Gallery, která letos v září oslavila čtyři roky. Během nich umožnila svým klientům podílet se formou úpisů na investicích do 130 sběratelských a uměleckých předmětů v celkové hodnotě 258,1 milionu korun. Obliba alternativních investic přitom v posledních letech roste. I proto Portu Gallery, která se na ně zaměřuje, nabídne na konci října možnost podílet se na investici do umělecké sbírky v hodnotě překračující hranici osmi nul.

„Výhodou sběratelských předmětů, jako je umění, investiční alkohol, hodinky, známky, veteráni nebo šperky, je fakt, že vývoj jejich hodnoty bývá nezávislý na cenách akcií a dluhopisů a také ekonomickém cyklu. Nabízejí tak ochranu ve složitých dobách, jak se ukázalo například v loňském roce, kdy klasická aktiva jako akcie padaly,“ říká Martin Jaroš, šéf Portu Gallery.

To potvrzuje i Index luxusních investic společnosti Knight Frank. Podle něj se za posledních deset let dařilo nejlépe zhodnotit kategorii vzácné whisky, a to o 322 procent. Dobře ale prospívaly i další segmenty jako víno (149 procent), hodinky (147 procent), veteráni (118 procent), umění (109 procent) nebo luxusní kabelky (60 procent). Uměleckým předmětům se nejlépe dařilo v meziročním srovnání – poskočily o 30 procent.

Foto: Portu Gallery Martin Jaroš, ředitel Portu Gallery

„Pro nadcházející roky mají slušný potenciál díla českého poválečného umění, ale i autoři českého současného umění. Stoupající zájem o umění dokládá i loňský rekordní obrat tuzemských aukčních síní v hodnotě 1,65 miliardy korun, což znamená desetiprocentní meziroční nárůst,“ doplňuje Michal Čejka, člen investiční komise Portu Gallery pro segment uměleckých předmětů.

Koupě díla v aukční síni je však přece jen dostupná hlavně pro movitou část populace. Portu Gallery proto funguje na principu investic do předmětů s historickou nebo sběratelskou hodnotou už od jedné koruny. Drobní investoři si přitom kupují jen část daného předmětu a podílejí se na výnosu položek, jež by pro ně byly jinak nedostupné.

Na Portu Gallery bylo od září 2019 upsáno celkem 130 sběratelských předmětů v hodnotě 258,1 milionu korun. Největší podíl na portfoliu mají umělecké předměty, kterých je 27 v celkové hodnotě 42,6 milionu korun. Hned za nimi byly úpisy do investičního alkoholu, tedy whisky, rumu nebo Metaxy. Zde bylo realizováno 22 úpisů v ještě vyšší celkové hodnotě 58,7 milionu korun.

První zmíněný a také nejvíce zastoupený segment uměleckých děl nyní chystá Portu Gallery významně rozšířit. Ve sbírce má kusy od významných autorek a autorů jako Toyen, Andy Warhol, Banksy nebo František Kupka. „Grafické album od Františka Kupky s názvem Čtyři příběhy bílé a černé je naším dosud nejcennějším úpisem s hodnotou 3,19 milionu korun. Slovíčko ‚dosud‘ je důležité, protože pro investory připravujeme v nadcházejících dnech úpis, který doposud neměl obdoby a bude historicky největším, jaký jsme na platformě měli,“ dodává Jaroš.

Své aktivity galerie letos poprvé rozšířila také o kulturní program v rámci umělecké události Prague Art Week, která proběhla v druhé polovině září. V karlínské Hauch Gallery představila výběr obrazů, soch a skleněných plastik ze své sbírky pod názvem Phantoms of Portu Gallery. K vidění byla díla od Františka Drtikola, Jiřího Načeradského, Matyáše Chocholy, Jana Vytisky, Alessandra Mendiniho, Reného Roubíčka, Martina Janeckého nebo Radky Bodzewicz.

Foto: Portu Gallery Portu Gallery upsala předměty už za více než čtvrt miliardy korun

Portu Gallery založila jako první online investiční galerii česká digitální investiční platforma Portu. Ta umožňuje lidem investovat do globálně diverzifikovaných portfolií. Aktuálně se stará o finance více než 200 tisíc klientů v Česku, Slovensku i Polsku a pod správou má přes 23 miliard korun.

Letos v říjnu Česká národní banka schválila zařazení všech nových emisí na Portu Gallery pod Základní prospekt, který slouží k bližšímu popsání celé investiční mechaniky na online platformě a informuje o případných rizicích. Zároveň umožňuje veřejně nabízet investiční příležitosti přesahující objem 1 milionu eur.