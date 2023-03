Pro vodík stejně jednoduše jako pro benzín. Na Barrandově otevřela první pražská vodíková stanice

Pořídit si v České republice auto na vodík není zas takový problém. Horší to je ovšem s jeho tankováním. Infrastruktura je totiž minimální, což se ovšem s dnešním dnem aspoň trochu mění, a to hlavně pro Pražany. Na Barrandově otevřela první pražská veřejná vodíková stanice. Podobných míst by mělo v Česku jen přibývat.

Zatímco automobilky dnes řeší hlavně elektromobilitu a baterie, o slovo se začíná hlásit také vodíková technologie. A zdaleka ne pouze u velkých nákladních aut. Na domácím trhu si lze aktuálně pořídit hned dva modely osobáků, které jsou schopny jezdit na vodík. K dostání jsou u značek Toyota a Hyundai.

Ještě předtím, než si takový vůz pořídí, však musí český zákazník řešit otázku, zda ho vůbec bude schopný provozovat. Vodíková infrastruktura je u nás nicotná a nádrž takového auta je tak možné natankovat jen na několika málo místech. To je také jedním z hlavních důvodů, proč v Česku vodíkových automobilů jezdí skutečné minimum. V případě modelu Mirai od Toyoty je to například jen deset kusů.

V Praze by však mohlo takových vozidel přibývat díky otevření místní vůbec první veřejně dostupné vodíkové stanice s nepřetržitým provozem, která umožňuje tankovat tento plyn do osobních i nákladních aut. Vznikla na Barrandově a doplnila tak doposud jedinou veřejnou vodíkovou stanici v Ostravě.

Foto: Toyota Natankovat vodíkový automobil by mělo zabrat přibližně pět minut

Zřizovatelem stanice je společnost Orlen Unipetrol, která ji vybudovala v rámci místní čerpačky Benzina. Tankování vodíku by mělo zabrat tři až pět minut, přičemž zaváděcí cena je 278 korun za kilogram. Na tento objem je vůz standardně schopen ujet přibližně 100 kilometrů.

Podle Martina Pelešky, ředitele Toyoty a Lexusu v ČR, se tak může auto na vodík stát zajímavou alternativou i pro fleetové zákazníky. Zároveň věří, že rozvoj infrastruktury nabere obrátky. Jen společnost Orlen Unipetrol by chtěla mít do roku 2030 v provozu 28 vodíkových čerpacích stanic a dva distribuční terminály pro železniční dopravu v Neratovicích a Litvínově, kde chce další vodíkovou stanici otevřít do několika měsíců.

Podle ministra dopravy Martina Kupky by však mohla být v roce 2030 tuzemská vodíková infrastruktura podstatně rozvinutější. Při slavnostním otevírání barrandovské stanice Kupka řekl, že by zde do roku 2025 mělo fungovat 12 čerpacích stanic pro tento druh paliva a o pět let později by jich mělo být až 80.

Česká republika má na dobíjecí a plnicí infrastrukturu připravených šest miliard korun, přičemž ve fázi schvalování by nyní mělo být 11 projektů vodíkových plniček. S tím jsou také spojeny odhady počtu provozovaných automobilů na vodík, kterých by mělo v roce 2030 v České republice registrováno až 50 tisíc. Orlen má v plánu do konce dekády začít vyrábět 4 500 tun vodíku z ekologicky čistých zdrojů, což je množství, které by mělo vystačit na provoz přibližně 30 tisíc vozidel s tímto pohonem.