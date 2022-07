V Česku se otevřela první veřejná vodíková stanice. Do prodeje díky tomu jde i vodíkové Hyundai Nexo

Elektromobily nemusí jezdit pouze na baterie, ale také na vodík. A zatímco dobíjecích stanic pro velké baterie, jež mají auta uložené v podvozku, se už i v Česku objevuje stále více, vodíkové elektromobily jsme u nás zatím prakticky nevídali. Nebyly totiž kde nabíjet. V Ostravě se ale nyní otevřela první veřejná vodíková plnící stanice, která je určená pro osobní vozidla. A při té příležitosti u nás začala své vodíkové auto prodávat také automobilka Hyundai. Dosud tu bylo možné koupit jen vodíkovou Toyotu Mirai.

První veřejnou vodíkovou stanici v Česku budovala zhruba dva měsíce společnost Vítkovice a.s., která ji umístila ve Vítkovicích u vjezdu do výrobního areálu společnosti Cylinders Holding. Vybudování stanice přišlo zhruba na 14 milionů korun, zabírá přibližně 90 metrů čtverečních a skládá se z odolného zásobníku vodíku o objemu 7 260 metrů krychlových, kompresoru a výdejního stojanu.

Celá vodíková plnička teď funguje ve zkušebním provozu, a to v pracovní dny od 7 do 17 hodin. Kdo by si však chtěl dobíjet palivové články ve svém elektromobilu na počkání, má prozatím smůlu. Naplnit jeden vůz totiž trvá až tři čtvrtě hodiny a společnost Vítkovice prozatím počítá s tím, že bude plnit okolo deseti aut denně. Pro běžné zákazníky totiž i vzhledem k malému rozšíření vodíkových aut v Česku nebude stanice primárně určena.

„Myslíme si, že to je přesně ta plnička, která by mohla být pro firemní flotily, pro obce, města, protože tam přistavíte auta a nepotřebujete okamžitě odjet. Můžete celou flotilu obhospodařit třeba večer, přes noc,“ vysvětlil Rodan Broskevič, předseda představenstva společnosti Vítkovice a.s., která zastřešuje služby v rámci skupiny Vítkovice ostravského podnikatele Jana Světlíka. Jeho společnost Cylinders Holding patří mezi světovou špičku s tlakovými lahvemi na stlačený plyn.

Foto: Vítkovice a.s. První veřejná vodíková čerpací stanice v Česku je ve Vítkovicích

Naplnit vodíkem každopádně půjde ve Vítkovicích v testovacím režimu jakékoliv osobní vozidlo, a to za zaváděcí jednotnou cenu 2 500 korun nebo 100 eur bez ohledu na objem nádrže. Pokud bude aut přibývat, Vítkovice mohou plničku zrychlit i rozšířit. „Chceme ji postupně rozšířit, aby se dalo naplnit až 40 aut za den. Napřed musíme postavit stanice, aby vznikl byznys s vodíkem, aby vůbec auta jezdila, protože pokud nemáte kde plnit, nemůžete jezdit,“ dodal Broskevič.

Vodíkové automobily jsou v Česku skutečně na začátku. Je to zejména právě kvůli nedostatečné dobíjecí infrastruktuře. První čerpací stanice čistého vodíku se sice v Česku otevřela už v roce 2009 v Neratovicích na Mělnicku, avšak šlo o neveřejnou stanici, která byla určena pro autobus tamní veřejné dopravy. Vodíkovou stanici pro veřejnost plánovala už loni otevřít společnost Orlen Unipetrol stojící za sítí Orlen Benzina, ale nakonec vše dokončí až letos.

První veřejnou vodíkovou čerpací stanici otevře na podzim v rámci své stanice v Praze na Barrandově. „Bude bezobslužná, volně přístupná a vhodná pro čerpání vyššího počtu osobních i nákladních vozidel a autobusů,“ uvedl mluvčí společnosti Michal Procházka. Ještě na podzim firma vybaví vodíkovými stojany také čerpací stanici v Litvínově. „Do roku 2030 chceme otevřít 28 čerpacích stanic po celém Česku,“ uvedl Procházka.

Otevření první vodíkové čerpací stanice ve Vítkovicích zároveň spustil oficiální prodej vodíkového modelu Nexo značky Hyundai, která ho dosud v Česku nenabízela. Prodej modelu Nexo bude v počáteční fázi probíhat mimo autorizovanou prodejní síť Hyundai, a to přímo přes fleetové oddělení českého zastoupení značky. Vodíkových aut dosud v Česku jezdí zhruba jen desítka, ale v roce 2030 by to podle odhadů ministerstva dopravy mohlo být již 30 až 50 tisíc vozů.

Foto: Hyundai Hyundai Nexo má místo baterek palivové články využívající vodík

Nexo je druhou generací sériově vyráběného elektromobilu Hyundai poháněného vodíkovým palivovým článkem. Jeho dojezd je dle metodiky WLTP až 666 kilometrů. Model je vždy dodávaný s elektromotorem o výkonu 120 kW, pohonem předních kol a bezpečnostními nádržemi na vodík pod tlakem 700 barů o objemu 156,6 litru, což odpovídá 6,3 kg plynu. Jeho cena začíná na 1,9 milionu korun.

S přispěním ČTK.