Komentář Luboše Kreče: Nikdy kolem něj nebylo tolik fanfár jako kolem Tima Cooka, Jeffa Bezose nebo snad Elona Muska. I takový Bob Iger z Disney si pro sebe nakonec urval víc pozornosti. Byznysovým šampionem uplynulé dekády je – aspoň pro mě – ale Satya Nadella, šéf Microsoftu. To, co dokázal, už dávno vstoupilo do byznysových dějin. A nynější dění kolem umělé inteligence od OpenAI a její integrace do vyhledávače Bing je toho jen dalším důkazem.

Nejdřív pár faktů. Satya Nadella se generálním ředitelem Microsoftu stal zkraje roku 2014. Tedy v době prohlubující se frustrace akcionářů i uživatelů z dlouholetého šéfa Steva Ballmera, pod nímž se Microsoft stal zoufale nezajímavou, neprogresivní a zkostnatělou korporací. Ballmer ale jen dokonal to, co začalo ještě za Billa Gatese: proměna Microsoftu v symbol arogance a stagnace.

Jednou z mála částí firmy, která jevila známky dravosti, byla cloudová divize vedená Nadellou. V prozíravém záchvatu sebezáchrany ho dozorčí rada zvolila novým CEO, protože v něm viděla naději: řekla si, že jestli má někdo šanci kdysi vzývaný kolos obrátit vzhůru nohama a udělat z něj opět respektovaný (a nikoliv pouze obávaný) podnik, je to právě talentovaný rodák z Indie.

Dnes, po devíti letech, už lze s klidem říct, že sázka se vyplatila. Minimálně sedminásobně – tolikrát totiž vzrostla hodnota celého Microsoftu od chvíle, kdy jej Nadella převzal. V únoru 2014 měla jedna akcie cenu zhruba 38 dolarů, dnes se obchoduje kolem 270 dolarů. Nejde ale jen o to, postupně se mu podařilo otočit i vnímání a image firmy, která sice není v pozici lovebrandu jako Apple nebo Tesla, ale rozhodně přitahuje pozornost a stojí zato sledovat, co a proč dělá: od cloudu, přes herní byznys a hardware až po komunikační a firemní systémy.

Aktuální dění kolem umělé inteligence to jen podtrhuje. Microsoft investoval deset miliard dolarů do startupu OpenAI, který stojí za populárními službami na malování DALL-E nebo generování textu ChatGPT. A právě chytrou chatovací službu teď integroval do svého vyhledávače Bing a reakce z technologického světa je jasná: WOW!

Přední světová média jako The New York Times, The Wall Street Journal nebo The Verge, ale i analytici se shodují, že jsme svědky nové éry toho, jak používáme internet. A že tentokrát to není Google, respektive Alphabet, kdo udává tón, ale Microsoft. Stále častěji se přitom mluví o „AI Wars“, tedy válce umělých inteligencí, protože právě ty mají největší šanci zatřást s poněkud strnulým, ale extrémně lukrativním byznysem s vyhledáváním na internetu. V něm se protočí kolem 200 miliard dolarů ročně a drtivá část z toho připadne Googlu, jenže Microsoft a jeho dosud vysmívaný Bing teď vyrazily na zteč.

V případě Satya Nadelly se nabízí srovnání s Timem Cookem, který převzal Apple ještě o dva roky dřív. Startovní pozice obou byly nesmírně těžké, byť hodně odlišné: Nadella měl zachránit kymácející se kolos, Cook měl navázat na působení legendárního Steva Jobse a do rukou dostal neuvěřitelně rychle stoupající firmu. Jeden jako druhý se ukázali těmi správnými, Apple i Microsoft jsou dnes chloubami amerického technologického vesmíru.

Foto: Apple Tim Cook, výkonný ředitel společnosti Apple

Přesto si, aspoň podle mě, o něco víc potlesku zaslouží Nadella, ač se mu ho asi nedostane. Vím, Tim Cook také dokázal náramně zhodnotit akcie firmy, kterou vede, dokonce víc než Nadella. Jenže jeho více než jedenáctileté působení je ve znamení kontinuálního vylepšování a opečovávání toho, co rozjel jeho předchůdce. Apple býval firmou, která udávala nejen designové, ale i technické tempo, což už ale dnes neplatí. Slovy Jaroslava Haška je Apple „firmou mírného pokroku v mezích zákona“.

To, co udělal Nadella, bylo hodně jiné, vlastně pravý opak. Microsoft musel zevnitř překopat a přenastavit jeho mindset. Udělal z něj znovu technologickou firmu se vším všudy. Před jeho příchodem připomínala spíš General Electric než Google či Amazon. Ano, ani Microsoft není perfektní, spousta jeho produktů je pořád na houby, je to megakorporace…

Ale zatímco Tim Cook přebíral firmu, kterou zbožňovaly stamiliony lidí, Nadella dostal do vínku podnik, který bylo in nenávidět – měl za sebou sérii obřích pokut v USA i EU a totálně prošvihl nástup chytrých mobilů, což ještě dokonal spojením s Nokií… Povedlo se mu ale vybrat smrtící zatáčku a silným důrazem na inovace a zároveň polidštěním celé firmy z ní udělal opět obdivovaný podnik. A za to mu prostě patří hluboká poklona a respekt.

A mimochodem, víte, co o Nadellovi píše jeho ChatGPT? Nejdřív jsem se zeptal, zda je nejlepším generálním ředitelem: „Nelze jednoznačně říci, že Satya Nadella je nejlepší generální ředitel. Jeho úspěchy a schopnosti jako generálního ředitele jsou vysoko hodnoceny a Microsoft se pod jeho vedením stal jednou z nejvýznamnějších technologických společností na světě. Avšak posouzení, zda je nejlepší, závisí na mnoha faktorech a subjektivních hodnoceních a může se lišit mezi odborníky a analýzami.“

A pak jsem požádal o dovysvětlení, proč je považovaný za tak dobrého manažera: „Satya Nadella je považován za dobrého manažera zejména kvůli svým úspěchům v oblasti technologií a inovací. Během svého působení v roli generálního ředitele společnosti Microsoft došlo k významnému rozvoji produktů a služeb společnosti, jako například rozšíření cloudových služeb a umístění Microsoftu na významné pozice na trhu s komerčními cloudovými službami. Nadella také významně podporoval inovace a nové technologie, jako například kvantový počítač a umělou inteligenci. Kromě toho, Nadella je znám svým zaměřením na zákazníky a zaměstnance, což vedlo ke zlepšení kultury a produktivity společnosti.“

Takže tak.