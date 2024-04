Proč kupovat 50 bytů v Praze, když můžete mít bitcoin? Ten vám komunisti nevezmou, říkají Stick a Pilař

Uložit 0

Pavol „Stick“ Rusnák a Alex Pilař. První je spolutvůrcem hardwarové peněženky Trezor a bitcoinovou legendou. Druhý je investorem a výraznou postavou kryptoměnové scény. Spolu byli hosty podcastu Money Maker, protože bitcoin jen za poslední rok vyrostl o 150 procent – zatímco loni touto dobou se prodával za 27 tisíc dolarů, teď je za 70 tisíc. I když zrovna Rusnáka s Pilařem cena zas tolik nezajímá. Jaká je budoucnost nejznámější kryptoměny? Je lepší koupit byt, nebo bitcoin? A když chápeme bitcoin jako investici, nepopíráme tím původní záměr, s nímž vznikl?

Když se budete bavit o Pavolu Rusnákovi s někým, kdo sleduje kryptosvět, neřekne mu pravděpodobně jinak než Stick. Spolu se svým dlouholetým parťákem Markem Palatinem, známým pro změnu pod přezdívkou Slush, patří k bitcoinovým průkopníkům nejen u nás, ale i ve světě. Pamatují dokonce časy, kdy se jinak prakticky bezchybné fungování bitcoinu zadrhlo, načež to museli spolu s pár kolegy z celého světa řešit. Dnes jim patří skupina SatoshiLabs, která počítá tržby v miliardách a mezi její hlavní produkt patří hardwarová peněženka Trezor.

V podcastu Money Maker se Pavol Rusák potkal s Alexem Pilařem, který sice do tajů bitcoinu a dalších zákoutí kryptosvěta pronikl až později, ale rychle se v něm otrkal a dnes patří mezi uznávané odborníky. Bývalý vysoce postavený manažer DHL těží z dlouholetých zkušeností z velké korporace a často slouží jako most mezi tradičními firmami a často stále ještě tajemným kryptosvětem. Navíc působí také jako investor do startupů, opět převážně spojených s kryptotechnologiemi.

Foto: Tomáš Svoboda / CzechCrunch Alex Pilař a Pavol „Stick“ Rusnák

Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co v podcastu Money Maker s Pavolem Rusnákem a Alexem Pilařem, na který se můžete podívat výše a najdete ho také ve všech podcastových aplikacích, padlo.

Jak vnímají ETF na bitcoin?

Pavol Rusnák: „Mám dva pohledy, které se prolínají. Je skvělé, že se bitcoin jako nástroj dostává mezi lidi, kam by se normálně nedostal. To, že si teď 350 milionů Američanů může nechat bitcoin namixovat do důchodového pojištění, je geniální. Jsem sice z prostředí cypherpunku, ale zároveň si myslím, že je důležité, aby tyto nástroje používalo co nejvíc lidí. Když šifrovaný messenger používá deset lidí na světě, není to moc dobré, všichni si na ně hned ukážou a preventivně ho zavřou. Těší mě, že laťka pro spoření do bitcoinu je strašně nízko, téměř není. Na druhou stranu mě trápí, že je obrovská centralizace coinů v Coinbase, kde má mince většina z jedenácti fondů s bitcoinovými ETF. Kdyby se s Coinbase něco stalo, mohl by to být obrovský problém.“

Alex Pilař: „Často se argumentuje tím, že peníze jsou rozbité, protože ztratily schopnost držet hodnotu. Jestliže jsme schopní bitcoin a jednu jeho funkci jako uchovatele hodnoty nabídnout mase lidí prostřednictvím ETF, takže ho nemusí nakupovat složitějším způsobem, jak se správně má používat, tak je to podle mě dobrá zpráva. Není to o tom, jestli jsem příliš brzy, nebo příliš pozdě, to je špatný úhel uvažování. Čím dříve člověk začne používat to, co si my myslíme, že jsou lepší a spravedlivější peníze, tím lépe. A jestli to bude přes ETF, které jsou viděny jako součást tradičních financí, tak si pořád myslím, že pro lidi je pozitivní mít tento produkt ve své peněžence, než se za dva roky třeba naučí nakoupit bitcoin napřímo.“

Byt, nebo bitcoin?

Pavol Rusnák: „Šel bych ještě trochu dál. Dobré to je nejen pro lidi, co bitcoin vlastní, ale i pro lidi kolem, protože v momentě, kdy mám instrument, který umí udržovat hodnotu, tak pak si třeba nemusím po Praze kupovat 50 bytů a pronajímat je. Nechci říct, že to vyřeší bytovou otázku, ale fakt si nemyslím, že řešení bytové krize je zabavovat byty, ve kterých nikdo nebydlí. Lidé si byty kupují, protože nemají peníze kam dát a nechtějí, aby ztrácely hodnotu. Když už tu bitcoin bude, ať už ve fyzické formě nebo jako ETF, tak možná si člověk řekne: Mít 50 bytů v Praze je úplná blbost, ne? To to radši strčím do bitcoinu a nemusím se bát, že mi ho někdo zabaví, a už je jedno, jestli to budou komunisté z Česka nebo komunisté z Ruska. A mám v tom hodnotu uloženou.“

Alex Pilař: „Ostatní aktiva bohužel byla monetizovaná, což komplikuje život mnoha lidem. Moji rodiče si v 60. letech koupili družstevní byt za tři roky svého platu, to je dnes u 3+1 v Praze těžko možné. Bitcoin ještě monetizovaný nebyl. Do aktiv, která slouží jako náhrada toho, že peníze neumí hodnotu uchovat, se peníze pumpují už desítky let. Termín investiční byt vznikl v tomto století, v minulém neexistoval, protože to je produkt, který jasně funguje. Když dám peníze do banky, přijdu o 30 procent jejich hodnoty za poslední dva roky, což je třetina času, který jsem strávil jejich vyděláváním. To jsou velká čísla. Bitcoin je na začátku té cesty, že je monetizovaný. Proto tam volatilita bude, ale bude se zplošťovat, a myslím, že cena bude dál růst.“

Jak je budoucnost peněz?

Alex Pilař: „Zlato byly komoditní peníze před dvěma až čtyřmi tisíci lety. Pak jsme se na ruinách první světové války začaly odebírat od zlatého standardu k fiatu, který byl dotvořen v 70. letech, kdy skončila směna dolaru za zlato. Teď žijeme čtyřicet až padesát let v době státních peněz, které jsou rozbité a mladou generaci strašně znevýhodňují. Peníze jsou technologie jako každá jiná. Vše inovujeme. Představa, že bychom neinovovali peníze a že by státní peníze, které máme dnes, byla jejich poslední forma, je nesmysl. Mladá generace to vůbec nebude poslouchat. Vymyslí si lepší peníze, které jim budou připadat spravedlivější, kterým budou rozumět, budou vědět, kolik se jich v budoucnu vytěží, a nikdo jim nemůže podtrhnout koberec. Přijde mi, že to je pro mladou generaci velmi důležité, hrozně jim v tom fandím.“

Jak cena bitcoinu ovlivňuje byznys Trezoru?

Pavol Rusnák: „Cena bitcoinu přímo ovlivňuje náš byznys. Když je kurz do strany a moc se nehýbe, tak jsme na hranici běžného nezájmu, kdy prodáváme stovky kusů. Když se cena zvedne a zvedne se mediální masáž – a je úplně jedno, jestli se cena zvýší o 20 nebo 200 procent, prostě se o tom začne psát –, tak se do ekosystému navalí spoustu lidí a nějaké procento z nich naštěstí skončí u hardwarových peněženek. Třeba dvacetiprocentní nárůst ceny bitcoinu způsobí, že zájem o Trezor se zvedne desetkrát. Tím, že děláme hardware a ne software, je to obrovský problém, protože naškálovat výrobu ze dne na den úplně nejde.