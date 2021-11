Prodej Mall Group v datech: Černá nula vs. 11 miliard nebo přes 3 % akcií Allegra pro Havrlanta a spol.

Jeden z největších tuzemských obchodů posledních deseti let přinesl nového majitele pro internetovou skupinu Mall Group. Pro ni si za v přepočtu více než 23 miliard korun dokráčel polský obr Allegro. Na dotaz, jestli se hlavní tvář skupiny Jakub Havrlant posadí do některé z vedoucích pozic polské e-commerce jedničky, třeba do dozorčí rady, nechtěl šéf Allegra François Nuyts při setkání s novináři odpovědět. „Jsou různé scénáře, uvidíme, jak se to vyvine. Nákupem Mall Group jsme získali i špičkový tým,“ řekl pouze.

Případná role předsedy představenstva Mall Group a tvůrce její nynější podoby není jedinou neznámou v příběhu mimořádného obchodu, o němž se spekulovalo dlouhé měsíce. Nadále například není úplně jasné, proč byla z akvizice vyjmuta skupina e-shopů z rodiny Vivantis.cz nebo jaké přesně se musí splnit podmínky, aby stávající akcionáři Mallu ve složení Rockaway Capital, PPF a EP Investments dosáhli na dodatečných 50 milionů eur, tedy více než miliardu korun.

Přesto se dá už nyní z dostupných informací poskládat docela přesný obrázek, jak velký podnik spojením obou firem vznikne. Nebo v čem se obě společnosti dost liší.

45 miliard korun

Zatímco obrat Allegra, které působí takřka výhradně na polském trhu, byl za posledních dvanáct měsíců 4,7 miliardy zlotých, což odpovídá 26 miliardám korun, Mall Group, respektive ty její části, kterých se akvizice týká, ve stejné době utržily 19 miliard korun. Obrat spojeného podniku by tak dosáhl 45 miliard korun. Alza, hlavní konkurent Mallu, pro srovnání loni utržila 37 miliard korun.

3,3 procenta akcií

Akcionáři Mall Group si mezi sebe v rámci prodeje skupiny rozdělí přes 33 milionů akcií Allegra, které je obchodované na varšavské burze. Dohromady budou držet podíl na úrovni 3,3 procenta firmy. Jakub Havrlant prohlásil, že ani on, ani PPF, ani EP Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče neodcházejí úplně a že všichni stávající majitelé Mallu budou i v akcionářské struktuře Allegra.

24 miliard korun

Transakce ohodnotila Mall Group (ovšem bez Vivantisu) na 925 milionů eur, což je v přepočtu přes 23,3 miliardy korun. Od toho je ovšem třeba odečíst 44 milionů eur dluhů (1,1 miliardy korun) a současně přičíst potenciálně až 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) jako takzvaný earn-out, na který stávající majitelé dosáhnou až po vypořádání obchodu. Takže finální maximální suma za Mall Group se blíží 24 miliardám korun. Celý obchod by měl být uzavřený do poloviny roku 2022.

53,7 vs. 46,3

Struktura obchodu je rozdělena mezi výplatu v hotovosti a v akciích. Zatímco „na dřevo“ dostanou PPF, Rockaway Capital a EP Investments 474 milionů eur, což odpovídá 53,7 procenta základní prodejní ceny, v akciích dostanou zbylých 407 milionů eur, tedy 46,3 procenta ceny.

200 milionů eur

Ačkoli Allegro je na rozdíl od Mall Group vysoce zisková společnost, na část obchodu si ještě bude muset sehnat dodatečné financování – její finanční ředitel Jon Eastick uvedl, že si na trh půjde až pro 200 milionů eur, zhruba pět miliard korun. Může prý jít o kombinaci dluhopisů a bankovních úvěrů.

7 200 zaměstnanců

Co se počtu zaměstnanců týče, je Allegro podstatně větší, pracuje pro něj 4 500 lidí, pro Mall to je 2 700 pracovníků. Pokud jde o zákazníky, v oficiální prezentaci Allegro uvedlo, že má 13 milionů platících a pravidelně se vracejících klientů, u Mall Group to má být pět milionů.

70 milionů lidí

Allegro, které funguje především jako obří internetové tržiště, působí výhradně na polském trhu, jemuž dominuje. Koupě Mall Group mu má pomoci se rozšířit i do dalších částí střední a východní Evropy. Zatímco polský trh čítá 38 milionů lidí, v pěti zemích, kde působí e-shopy z původem české skupiny (Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko), žije obyvatel 32 milionů.

Velikost spojeného trhu tak činí 70 milionů potenciálních zákazníků. Ti by podle propočtů Allegra měli do tří let ročně na internetu utratit až 1,3 bilionu korun, zatímco loni to bylo 787 miliard korun.

11 miliard vs. černá nula

Tržní kapitalizace Allegra se pohybuje na úrovni 270 miliard korun, což je více než desetinásobek ceny, za níž koupilo Mall Group. Ačkoli obratově zase o tolik rozdílný polský portál není, co do ziskovosti je rozdíl markantní: Allegro vykázalo za posledních dvanáct měsíců hrubou ziskovost EBITDA (před daněmi a odpisy) dvě miliardy zlotých, což je 11 miliard korun. V téže kolonce Mall Group pak svítí „break-even“, tedy bod zvratu či překlopení do zisku. Letos na jaře Mall Group uvedla, že za uplynulý finanční rok skončila v maličkém hrubém zisku 10 milionů korun.

11 procent

Na oznámenou transakci reagovaly akcie Allegra silným růstem. Jejich cena poskočila ze 44,5 zlotého, na kterých se ustálila při čtvrtečním obchodování, na 49,5 zlotých (275 korun) v pátek odpoledne, což představuje nárůst o zhruba 11 procent.