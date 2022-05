Projekt pomoci za 100 milionů korun. PPF poskytne zdarma učebnice češtiny pro ukrajinské uprchlíky

Finanční skupina PPF prostřednictvím Nadace PPF společně s nadací manželů Kellnerových a ministerstvem školství oznámila spuštění webového portálu Učebnice pro Ukrajinu. Na projekt, jehož cílem je pomoc se vzděláváním a začleněním ukrajinských dětí z rodin uprchlíků do české společnosti, vyčlenila 100 milionů korun.

Projekt slouží pro bezplatnou distribuci výukových materiálů českého jazyka. Nový webový portál www.UcebniceProUkrajinu.cz mohou od 1. června využít všechny školy a vzdělávací instituce, pedagogové podílející se na výuce češtiny i jiné neziskové organizace a společenství pomáhající ukrajinské komunitě.

Portál s učebnicemi dnes představili ministr školství Petr Gazdík (STAN) se zástupci Nadace PPF a rodinné nadace manželů Kellnerových. Objeví se na něm celkem 14 titulů: učebnice pro 1. a 2. stupeň základních škol, učebnice pro střední školy, didaktické materiály pro učitele, učebnice češtiny pro dospělé a ilustrovaný česko-ukrajinský slovník.

„Do nabídky jsme zařadili i učebnice pro dospělé Čeština expres a Česky krok za krokem, což je tradiční učebnice s dvěma pracovními sešity, určená primárně pro střední a vysoké školy nebo pro vážné zájemce o výuku,“ řekla za Nadaci PPF Jana Tomas Sedláčková.

Učebnice a další materiály k výuce češtiny bude možné bezplatně objednat přímo na portálu jako v běžném online obchodě. Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation zajistí vydání bezmála 220 tisíc kusů učebních materiálů a jejich bezplatné dodání do všech škol a vzdělávacích institucí, které o ně budou mít zájem.

Projekt Učebnice pro Ukrajinu je výsledkem mapování potřeb ukrajinských uprchlíků v oblasti vzdělávání a jejich integrace do české společnosti. Z dat, které ministerstvo školství k 7. dubnu dostalo od škol, vyplývá, že do mateřských a základních škol v Česku nastoupilo zatím zhruba 26 500 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny.

V Česku je nyní zaregistrovaných asi 130 tisíc ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale v mezičase mohly vrátit na Ukrajinu. Jejich přesný počet je tedy v současné době neznámý.

Podle Gazdíka je sice český vzdělávací systém připravený vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale nedokáže v krátkém čase zajistit pro desetitisíce dětí výukové materiály veřejnou zakázkou. Učebních materiálů k okamžitému využití není na trhu dost, zároveň panuje bezprecedentní nedostatek papíru.

Snížená dostupnost učebních materiálů by byla překážkou v jazykové výuce, tudíž i v integraci ukrajinských dětí do české společnosti. Skupině PPF se tak společně ze zástupci MŠMT, vzdělávacími institucemi a nevládními organizacemi pracujícími s migranty podařilo najít efektivní řešení. Vedení ministerstva podle Gazdíka zároveň schválilo další dotace ve výši 100 milionů korun na jazykové kurzy pro ukrajinské děti ve věku od šesti do 18 let.

Do projektu se zapojily i další společnosti, které poskytly bezplatně některé služby. Například nákupní portál Heureka poskytuje služby call centra, vývoj e-shopového rozhraní pro portál poskytla vývojářská společnost Shoptet. Přepravce PPL zajistí dodání 10 tisíc zásilek zdarma. Díky tomu nemá projekt žádné náklady na realizaci a všechny prostředky mohou být využity na nákup vzdělávacích materiálů.

Nadace PPF vznikla v září 2019 a podporuje ty, kdo se věnují rozvoji české společnosti, spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její větší otevřenost a své projekty realizují v mezinárodním kontextu. Nadaci The Kellner Family Foundation založili přímo manželé Kellnerovi. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a zasazuje se o to, aby bylo přístupné co největšímu počtu dětí a mladých lidí.