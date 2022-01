Jít do KFC a objednat si cokoliv jiného, jen ne kuře, nezní příliš jako smysluplný plán. Ostatně si tato americká síť rychlého občerstvení právě na kuřecích pochoutkách vybudovala tak silné jméno, že logo plukovníka Sanderse visí ve více než čtyřiadvaceti tisících místech po celém světě. Časy se ale mění a vidina uvědomělejšího stravování začíná být čím dál silnější. Proto KFC uvádí do prodeje proslulé smažené kousky, které kuře neviděly ani z rychlíku.

Od 10. ledna začne KFC ve všech svých prodejnách napříč Spojenými státy nabízet „kuřecí kousky“ bez jakékoliv přítomnosti zvířecího proteinu. Naopak budou založeny výhradně na rostlinných surovinách a splácány do takové podoby, která má původní chuť co nejvěrohodněji napodobovat. Navíc na nich pracuje se společností Beyond Meat, předním hráčem na trhu s takzvaným rostlinným masem, o kterém se za poslední rok začalo hojně mluvit. Nutno podotknout, že půjde o limitované množství.

„Jde skutečně o to, kam zákazníci směřují – zkrátka chtějí jíst více rostlinných bílkovin. Navíc je leden, období novoročních předsevzetí a touhy udělat ve svém jídelníčku něco jiného,“ říká pro server CNBC prezident amerického zastoupení KFC Kevin Hochman a reaguje na to, proč se řetězec rozhodl své (ne)kuřecí kousky uvádět v těchto dnech. Že by ale šlo o přelomovou novinku, se říct nedá – KFC je svědomitě testovalo už dříve.

Poprvé se svět o rostlinné obdobě legendárních smažených kuřecích kousků dozvěděl v srpnu roku 2019, kdy je KFC a Beyond Meat začaly testovat v restauraci v americké Atlantě. Zájem o udržitelnější pochoutku byl tak velký, že se veškeré zásoby vyprodaly za pouhých pět hodin. Obě firmy se proto rozhodly vydat i do dalších měst, konkrétně Nashvillu a Charlotte. Testy prováděly také na jihu Kalifornie.

A zatímco snad všichni ostatní výrobci podobných alternativ uvádí, z jakých surovin je vyrábí, KFC je na tento typ informací skoupé. Předpokládá se však, že základ vychází z kombinace sójového a hrachového proteinu, mrkvové vlákniny a rýžové mouky. Klíčovou součástí bude také koření, byť to si oblíbený fast food střeží ve svém gastronomickém trezoru. A teď to nejdůležitější – kdy novinku ochutnají i Češi?

Ačkoliv je KFC v Česku hojně rozšířené (a také produkty od Beyond Meat je možné u nás zakoupit), o příchodu rostlinných smažených kousků na tuzemský trh zatím nejsou informace. „V KFC jsme otevřeni i produktovým inovacím, v tuto chvíli ale nemáme informace o tom, že by se v blízké době měly tyto náhražky podávat také v Česku nebo na dalších evropských trzích, kde působíme,“ říká pro CzechCrunch Libor Hubík, ředitel značky KFC pro Česko, Rakousko a Německo.

„Pro zákazníky, kteří by ale rádi své jídelníčky přece jen odlehčili, máme v KFC připraveno hned několik alternativ, včetně vegetariánských Twisterů s halloumi sýrem nebo exotických Poké Bowls, které lze doplnit o rýži a již zmíněný sýr halloumi,“ doplňuje. Nabídku vegetariánských alternativ rozšířil mimo jiné i McDonald’s, přičemž další konkurent, Burger King, má v sortimentu také tento typ pokrmů. Včetně rostlinných nugetek.