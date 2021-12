Maso bylo odjakživa spjato se zvířaty, v posledních letech ale sílí trend jeho alternativních náhražek, které vznikají v laboratořích, bioreaktorech… nebo třeba na 3D tiskárnách. Rok 2021 byl pro sektor rostlinného masa, pro které nemusel trpět žádný dobytek a je podle výzkumů šetrnější k životnímu prostředí, naprosto zásadní – ať už po stránce miliardových investic do startupů, které takové pochoutky vyrábí, nebo širšího přijetí veřejnosti.

CzechCrunch se takzvanému nemasu dlouhodobě věnuje, proto vám nyní přinášíme velkou rekapitulaci klíčových produktových i investičních událostí, které se v letošním roce na trhu s rostlinným masem odehrály. A své stopy v něm mají i Češi.

Jakub Krejčík, zakladatel a tvůrce Many Foto: Mana

🍔 Jídlo ve formě nápoje či prášku od české značky MANA se ukázalo jako ideální do nejistých dob pandemie, během které se rekordně prodávalo. A úspěch slaví také rostlinné burgery.

Zdeněk Třos (vpravo) a jeho tým z veganského bistra Mooi Foto: Mooi

🌱 Místo, kde na maso nenarazíte. Pražská Černá Labuť naskakuje na rostoucí oblibu rostlinného stravování a mění se na první veganský dům v Česku, kde na vás čeká i rostlinný kebab.

Krevety z rostlin mají být takřka nerozeznatelné od „živých krevet“ Foto: New Wave Foods

🦐 Zatímco hovězí maso se nahrazuje celkem běžně, u mořských plodů to tak časté není. Změnit to chce i americký startup New Wave Foods, který vytváří autenticky chutnající krevety v laboratořích, aby omezil jejich lovení.

Vypěstovaný steak od Aleph Farms má být téměř k nerozeznání od hovězího masa Foto: Aleph Farms

🥩 V Izraeli opět narušují hranice tradiční gastronomie. V laboratoři tam tisknou autentický rib eye steak z buněk, pro který nemusela zemřít žádná kráva.

Big Mac Bacon Foto: McDonald’s

🍔 McDonald’s to s rostlinnými alternativami svých pokrmů myslí vážně a uzavírá důležité partnerství s Beyond Meat. V Česku prozatím chystá nový vegetariánský burger.

Nového partnera Realu Madrid představuje legendární Roberto Carlos Foto: Meatless Farm

🌱 Už i Real Madrid přichází na chuť rostlinnému masu. Fotbalový velkoklub navazuje partnerství s firmou Meatless Farm a má v plánu propagovat zejména udržitelnější stravovací návyky.

Rostlinné trhané vepřové v bulce od Planted Foto: Planted

🍗 Maso z rostlinných proteinů může být budoucností gastronomie a mladý švýcarský startup Planted na své udržitelné pochutiny nabírá stovky milionů korun.

Veggie burger od McDonald’s se zeleninovou plackou Foto: CzechCrunch

🍔 McDonald’s v Česku reaguje na zvyšující se zájem o bezmasé pokrmy, a tak nasazuje novou vegetariánskou nabídku, která sází na klasickou zeleninovou placku.

Zajímá vás čím dál víc rostoucí sektor rostlinného masa a dalších alternativ k tradičním živočišným pochoutkám? Všechny zásadní informace naleznete na cc.cz/nemaso, případně v naší nové sekci V Gastru, ke které mimo jiné vydáváme i gastronomický newsletter Deli.

Ochutnali jsme nové smažené rostlinné kousky od Burger Kingu Foto: CzechCrunch

🥓 Rostlinný burger má v Burger Kingu úspěch, a tak jsme teď ochutnali další bezmasou novinku, kterou jsou nugety. Těšit se můžeme i třeba na rostlinnou slaninu.

Rostlinný kuřecí kousek startupu Simulate Foto: Simulate

🐔 Rostlinné maso investorům chutná čím dál víc. Těží z toho i americký startup Simulate teprve jednadvacetiletého Australana Bena Pasternaka, který na autentickou napodobeninu kuřecích kousků nabírá přes miliardu korun.

Továrna na laboratorní maso v Izraeli Foto: Future Meat

🥩 V Izraeli se otevřela velká továrna na výrobu masa z bioreaktoru. Díky kmenovým buňkám zvířat bude společnost Future Meat Technologies schopna produkovat až půl tuny alternativního kuřecího i vepřového denně.

Vypěstovaný steak od Aleph Farms má být téměř k nerozeznání od hovězího masa Foto: Aleph Farms

🥩 Izraelský startup nedávno ukázal 3D tiskem vytvořený rib eye steak z bioreaktoru, kvůli kterému nemusela zemřít žádná kráva. Nyní na vývoj futuristického masa získal další více než dvě miliardy korun a chystá i další kusy „masa“.

Američané vyvíjí alternativní sýr, který má chutnat jako ten pravý Foto: Nobell Foods

🧀 Veganských sýrů existuje několik, ale podle firmy Nobell Foods nemají autentickou chuť a navíc jsou poměrně drahé. Proto se to snaží změnit s vlastním sýrem, který podporuje i herec Robert Downey Jr.

Řízek značky Planted, který nemá s masem nic společného Foto: Planted

🥩 Švýcarská firma Planted ukazuje, že i jeden z nejoblíbenějších českých pokrmů může být vyroben bez zvířecích proteinů. Její řízek je totiž rostlinný a má ambice prorazit v Evropě.

Proslulý currywurst zmizí z kantýny ve Volkswagenu Foto: Volkswagen

🌭 Z linek Volkswagenu sjíždí nejen vozy, ale i proslulé klobásy s kečupem a kari, takzvané currywursty. Kvůli životnímu prostředí je teď v jedné ze svých závodních jídelen spolu s dalším masovým sortimentem vymění za veganské.

Kuřecí plátky od Eat Just Foto: Eat Just

🥩 Dostáváme se do fáze, kdy si už maso nebudeme nutně spojovat pouze se zvířaty? Další velká investice do startupu, který vyvíjí maso z bioreaktoru, ukazuje, jak je tento gastronomický trh obrovský.

Leonardo DiCaprio je od roku 2014 poslem míru OSN Foto: Christopher Camp/Flickr

🥩 Maso pěstované v bioreaktoru nabízí ekologický způsob, jak se nevzdát oblíbeného jídla. A na trh ho chce nyní pomoci dostat i herec Leonardo DiCaprio.

Veganské krevety od Nestlé Foto: Nestlé

🦐 Jíst méně masa – nebo ho nejíst vůbec – a hledat různé alternativy. To je ve světě stravování obrovský trend a Nestlé tak už delší dobu boduje třeba se svými rostlinnými burgery, ke kterým nově přidá i veganská vejce a krevety.

Jakub Krejčík z Many a zakladatel Burrito Loco, Glenn David Spicker Foto: Mana & Burrito Loco

🌯 Síť mexických fastfoodů Burrito Loco vyměnila výrobky od Beyond Meat za rostlinné maso od českého výrobce MANA. Zákazníkům i oběma firmám spolupráce zachutnala a už teď se chystají nové produkty.

Helsinky chtějí přilákat startupisty ze Silicon Valley Foto: Jaakko Kemppainen/Unsplash

🇫🇮 Žádné maso na oficiálních akcích? Hlavní město Finska chce nadále snižovat uhlíkovou stopu a představuje nový plán, který jde vstříc udržitelnější budoucnosti.

Kuřecí prso z laboratoře od izraelských Future Meat Foto: Future Meat

🥩 Kultivované kuřecí od izraelského startupu Future Meat má tak velký potenciál, že do něj investoři posílají skoro osm miliard korun. Firma i díky tomu zlevní cenu, aby uvědomělejší náhražku masa dokázala lépe prodávat.

