Na vlastní podnikání se daly jen proto, že firma, kde byli zaměstnané, z Česka odcházela. Nabízela takzvané samoskladování, což je v tuzemsku ne tak oblíbený koncept jako v některých zahraničních státech. Přesto tu Soňa Fialová a Markéta Cajthamlová najednou viděly prázdný prostor a svými skladovacími kójemi jej postupně dokázaly doslova zaplnit. Dnes firma Perfect Storage nezvykle hlásí téměř plně obsazeno a její zakladatelky proto prostory pravidelně nafukují.

Procházíme uličkami se stovkami ostře zelených dveří. Čtyřmístná čísla na nich dávají jasně najevo, že sklady jsou v Česku žádané. Jen přímo kolem nás je zhruba 550 kójí různých velikostí, ale další stovky jsou v budově vedle. A pak ještě na dalších pobočkách Perfect Storage. Uvnitř haly míjíme ulice pojmenované Česká i Slovenská, pak Španělská či Řecká. A dalšími „zeměmi“ ani neprocházíme – v každé z nich nás beztak nečeká nic jiného než zelené dveře, kam až oko dohlédne, orámované plechovými stěnami.

Všechny kóje, které vidíme, jsou zamčené. Obsazenost Perfect Storage dosahuje 98 procent. Přitom se bavíme celkem o 1 464 skladových prostorech. Totožné ulice se stejnými zelenými dveřmi, a dokonce i stejnými názvy se totiž dají najít kromě pražského Žižkova také v Holešovicích nebo Vysočanech. Obsazenost je podle Fialové tak vysoká, jakou za patnáct let neviděla.

„Možná se lidi stěhují víc než dřív. Nebo jsou nové byty malé a občas i bez sklepů. Ten základ jsou u nás ale určitě rekonstrukce a stěhování. Vidíme to i na tom, jak se nám jednotlivé kóje točí. Lidé je potřebují na určitou dobu,“ popisuje Fialová. Její domněnku hned potvrzuje člověk, který si právě do jednoho z prostorů během našeho rozhovoru uskladňuje vybavení bytu.

Nejmenší prostory tu zaujímají půl metru čtverečního, největší sklady mají dvacet metrů. Zájem je o všechny, i když naprostá většina lidí si je pronajímá na krátkou dobu. A pak je zase uvolní dalším. „Je to nikdy nekončící byznys,“ usmívá se Fialová.

Lidé se prostě zbláznili

O profesionální skladové prostory se Češi jednoznačně začali zajímat víc než dřív. Jde to vyčíst z finančních výsledků společnosti. Loni se její tržby přiblížily ke 24 milionům, přičemž zisk proti předchozímu roku narostl skoro na dvojnásobek a nakonec přesáhl 5,5 milionu korun. Nápovědou je i odpověď Fialové na otázku, jaký byl v obchodě letošní rok. „Skvělý,“ řekne okamžitě. Nemyslí to ironicky, byť se lidé nemohli dlouhé týdny přesouvat z místa na místo.

Ostře zelené kóje Perfect Storage uvnitř jedné z pražských hal Foto: Perfect Storage

„Loni v březnu jsme zkolaudovali poslední etapu našich prostor a letos, když povolil lockdown, lidé začali šílet. Během měsíce jsme je úplně vyprodali,“ ukazuje na nejnovější skladovací část, která obsahuje zhruba 180 kójí. „Možná začali rekonstruovat – o tom se hodně mluvilo a je to jediné, čím si růst poptávky vysvětluji. Za svoji patnáctiletou kariéru jsem toto nikdy nezažila,“ vysvětluje. Nové kóje by se totiž v jakékoliv jiné době nájemníky plnily asi tři čtvrtě roku.

Svůj vlastní chráněný prostor si tu platí i firmy, je jich ale jen menší část. Různé společnosti jej využívají především teď, v době před Vánoci, kdy naskladňují zboží, které pak potřebují mít rychle k dispozici k prodeji. Další si ze skladů dělají jakýsi vzdálený archiv. Ukládají si tu dokumenty. Jsou chráněné, pro ty pražské po ruce, ale nepřekážejí.

Hlavními zákazníky Perfect Storage jsou jednotlivci. Zmíněné rekonstrukce jsou nejčastějším důvodem, proč si sklady pronajímají. Jsou tu občas také třeba studenti, kteří na letní měsíce bez školy odjíždějí domů a v Praze si nechávají své věci z kolejí. Nebo sportovci, kteří pobývají hodně času mimo republiku. Případně ti, kteří odjedou pracovat do zahraničí na pevnou dobu.

Naopak cizinců je tu minimum, Fialová jejich podíl odhaduje na 10 procent. Určitou část podle spoluzakladatelky pak tvoří lidé, kteří si pronajímáním externích skladů vynahrazují to, že nemají vlastní sklep, nebo se nemohou spolehnout na bezpečnost v něm uložených věcí. Nebo si tak rozšiřují menší byty. Poloha samotných skladů i jejich přístupnost je tak velmi důležitá, a proto se nové lokality vybírají pečlivě. I to je důvod, proč se zatím firma soustředí na Prahu.

Co si lidé opravdu ve svých kójích uchovávají, zdejší pracovníci nevědí, ač je prostor prošpikovaný kamerami. Může to být i velké a nepříjemné překvapení. Když Soňa Fialová pracovala pro City Self-Storage, nadnárodní společnost se stejným zaměřením, její kolegy v Dánsku jednou v chodbě překvapil had. Ukázalo se, že je silně jedovatý. A později i to, že utekl z jedné z kójí, kterou si pronajímal překupník exotických zvířat.

Jinde, také v zahraničí, se zákazníci pokoušeli skladovat drogy. A v jednom případě v Polsku si v pronajaté buňce zákaznice živící se prostitucí nakrátko otevřela provozovnu. „My samozřejmě máme ve smlouvě, co se ve skladech nesmí uchovávat. Ale nezkoumáme, co si sem lidé vnáší,“ vysvětluje Fialová. „To se dozvíte až v okamžiku, kdy už je průšvih. Také sem už jednou přišli chlapi z Národní protidrogové centrály a chtěli soupis klientů. Naštěstí se zatím nic nepotvrdilo,“ říká.

Vy raději podnikejte

Společnost Perfect Storage založila Soňa Fialová s Markétou Cajthamlovou a společníkem Petrem Šichorem. Všichni se poznali právě ve firmě City Self-Storage, kde tvořili téměř celý manažerský tým. Když se firma rozhodla z Česka v roce 2014 odejít a její pobočky tu převzal nový majitel, který z nich později udělal Less Mess Storage, začala si Fialová nejdříve hledat práci.

Prošla několika pohovory v různých HR agenturách, kde slyšela, že by se hodila pro vlastní podnikání. To ji přimělo takovou možnost vyzkoušet. A protože se v oblasti osobního skladování pohybovala předchozích patnáct let, rozhodla se s kolegy v oboru zůstat. Jenže zařídit fyzické prostory pro skladovací kóje vyžaduje milionové investice. Přesto šlo zařizování až překvapivě snadno.

„Kdybych to někde slyšela, možná bych tomu ani nevěřila. Najednou nám do cesty začaly přicházet nabídky. Na investora nás napojil headhunter, se kterým jsem hledala práci,“ vzpomíná dnes Fialová. Oním investorem se stala společnost Equity Solutions, která do firmy vložila 20 milionů korun a dnes v Perfect Storage drží poloviční podíl. Zbytek si rovným dílem dělí Fialová, Cajthamlová a Šichor. A protože nad sebou najednou neměli velkou společnost, rozhodli se věci dělat po svém.

Markéta Cajthamlová a Soňa Fialová, zakladatelky společnosti Perfect Storage Foto: Perfect Storage

Zaměřili se kupříkladu na české dodavatele. U řídícího softwaru přešli od britského dodavatele k tuzemské společnosti Solitea a jejímu ERP systému Vario. Ten byl upraven na míru pro potřeby Perfect Storage, což znamenalo například implementaci PIN kódů ke kójím do systému a propojení se zabezpečovacím softwarem. Zabezpečení je totiž pro firmu důležité a jeden z důvodů, proč si podle Fialové zákazníci vybírají právě její společnost.

Do budovy se tu dostanou jen lidé s konkrétním kódem a ten potřebují i pro odblokování poplachu u vlastní kóje. Kamery jsou tu v každé uličce a pro případ, že by byly potřeba, všechny aktivity zaznamenávají. Pokud systém zjistí poplach, zapamatuje si jeho čas a je tak možné spárovat se záznamy kamery, co se v danou dobu dělo.

Propracovaná technologická stránka je podle Fialové nedílnou součástí celého projektu. „Všechny systémy, včetně požárně-bezpečnostních, jsou statisícové až milionové částky,“ vysvětluje. Ke zmíněnému řídícímu systému Vario přešly zakladatelky i proto, že si ho pronajímají na měsíční bázi, což zejména při rozjezdu snižuje jinak mnohdy vysoké vstupní náklady.

Dnes už je každopádně zmíněných 20 milionů korun z investice rozložených především do samotných prostor a jejich zařízení. Perfect Storage je v zisku a v černých číslech by dle zakladatelek firma byla, pokud by nezapočítala tyto odpisy. Investice do fyzických prostor a zařízení se v účetnictví projevují doteď. „Máme to napočítané na osm let. A do těch nám zbývají dva roky. Blížíme se,“ ubezpečuje jednatelka s úsměvem.