Propadli bitcoinu a rozjeli největší konferenci v Evropě. Letos se ještě rozroste, lákají bratři Kuchařovi

Uložit 0

Když kolem roku 2009 vznikal bitcoin, bratři Kuchařovi o něm ještě neměli ani tušení. Pořádně do jeho tajů nahlédli až o mnoho let později. Od té doby je nejznámější kryptoměna nepustila, naopak ji pravidelně nakupují. A co víc – během pár roků se dokázali stát významnými postavami globálního bitcoinového světa. V Praze začali pořádat velkou konferenci BTC Prague, která se stala jednou z nejnavštěvovanějších svého druhu. A letos má být ještě větší.

„Oproti prvnímu ročníku rosteme. Přivítáme přes 8 500 návštěvníků a v expo sekci bude mít svůj stánek na sto firem,“ říká Martin Kuchař, který za vším stojí spolu se svým bratrem Matyášem. Je to vlastně dokonalá dvojice pro pořádání takových akcí, byť kdyby jim někdo před deseti lety řekl, že budou pořádat největší konferenci pro bitcoinové nadšence v Evropě, asi by kroutili hlavou. I proto, že tehdy ještě o kryptosvětě nic nevěděli.

K pořádání akcí ale měli Martin a Matyáš Kuchařovi vždy blízko. Pro známé a přátele vymýšleli oslavy, večírky i zážitkové akce. Sami toho navíc na vlastní kůži zažili mnoho po celém světě. Dnes devětatřicetiletý Martin žil před revolucí v Moskvě, pak několik let ve Finsku. Jeho o pět a půl roku mladší bratr Matyáš zase při studiích na VŠE odjel pracovat na Nový Zéland. Právě tam se poprvé setkal s bitcoinem, když se zúčastnil protestu Occupy Wellington.

Anarcho-kapitalistické a libertariánské hnutí se mu zalíbilo a naplno se do studia bitcoinu pustil během pěti let strávených v Indonésii, kde podnikal v oblasti turismu. K technologiím měli oba bratři blízko. Martin v raných dobách internetu pomáhal v Ostravě budovat a šířit optické kabely, a když v roce 2017 narazil na bitcoin, už ho to také nepustilo. Nezávisle na sobě a poté i společně začali Kuchařovi zkoumat technologickou stránku bitcoinu, ale řešili také širší souvislosti s ním spojené, jako je svoboda a ochrana osobních dat nebo budoucnost peněz.

Foto: BTC Prague Matyáš a Martin Kuchařovi, zakladatelé BTC Prague

Nejprve v roce 2020 rozjeli první česko-slovenskou konferenci ze světa bitcoinu s názvem ChainCamp, která přivítala hned při svém prvním ročníku 450 návštěvníků a rychle se z ní stala stálice mezi tuzemskými komunitními akcemi. Už třetí rok se do Ostravy sjelo na dva tisíce účastníků, což z ChainCampu udělalo největší neanglicky mluvící konferenci o bitcoinu na světě. Bratrům Kuchařovým to ale nestačilo. Obzvlášť ve chvíli, kdy o tak velkou akci začali jevit zájem firmy i hosté ze zahraničí.

A tak byly položeny základy konference BTC Prague, jejíž první ročník přilákal do Česka přes 6 500 návštěvníků a 140 spíkrů. „Díky loňskému ročníku jsme světu dokázali, že tady v Česku umíme dělat nadprůměrné akce. Pro bitcoinery je to fajn příležitost se podívat na obrovskou akci a zároveň poznat krásné historické město při jednom výletu,“ říká Martin Kuchař.

Zároveň přiznává, že si úspěšným prvním ročníkem na sebe organizátoři tak trochu ušili bič: „Loni jsme nečekali, že akce bude mít takový velký úspěch, a je vlastně fajn vidět a slyšet pozitivní zpětnou vazbu, avšak dává nám to závazek se letos překonat a doručit lidem ještě více. To je kolikrát výzva, ale moc nás to baví vymýšlet a realizovat.“ Proto bude letošní akce zase o něco větší, aby očekávání naplnila.

Druhý ročník BTC Prague proběhne od 13. do 15. června v PVA Expo v Letňanech a řeč bude opět jedině o bitcoinu. „Stejně jako loni se bavíme výhradně a pouze jen o bitcoinu a nemáme v plánu na tom nic měnit ani v následujících letech. Naším cílem je pomoci lidem zajistit se do budoucnosti a vymanit se z krysího závodu. To se s žádným jiným coinem kromě bitcoinu udělat nedá,“ vysvětluje Martin Kuchař, proč na BTC Prague nebude řeč třeba o ethereu, tetheru, solaně nebo jiných kryptoprojektech.

Na akci opět promluví více než stovka podnikatelů, výzkumníků, autorů, influencerů i filozofů, kteří patří v rámci bitcoinu mezi uznávané postavy. Největší hvězdou bude stejně jako během prvního ročníku Michael Saylor ze společnosti MicroStrategy. Ten patří mezi největší světové bitcoinové osobnosti, protože jeho firma je mezi těmi veřejně obchodovanými suverénně největším držitelem bitcoinu na světě.

Organizátoři se snaží přilákat také zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, který však prozatím odolává. „To byl a stále je náš cíl a pořád máme skoro měsíc do akce. Takže ještě bych neházel flintu do žita. Mezitím se nám podařilo splnit druhý z cílů, kterým je Jack Mallers,“ říká Matyáš Kuchař s odkazem na mladého zakladatele startupu Zap, který se zaměřuje na bitcoinové transakce přes Lightning Network, a společnosti Strike.

Foto: BTC Prague Matyáš a Martin Kuchařovi, zakladatelé ChainCampu a BTC Prague

Na BTC Prague vystoupí také třeba šéf společnosti Blockstream Adam Back a řada předních českých a slovenských osobností v čele s Pavolem „Stickem“ Rusnákem ze SatoshiLabs, Josefem Tětkem, Jurajem Bednárem, Pavolem Luptákem či Leou Petrášovou. „Událost BTC Prague je vhodná jak pro nováčky, tak zkušené bitcoinery. Každý má šanci si vyzkoušet všechny produkty a služby, získat hromadu informací a současně se potkat s tisíci podobně smýšlejících lidí,“ láká Martin Kuchař a dává nahlédnout do vlastní kuchyně, jak o bitcoinu přemýšlí.

Sám ale hned s úsměvem říká, že být bitcoiner může být vlastně trochu nuda, protože už dlouhé roky razí stejnou strategii. „Jedu už dlouhé roky jen bitcoin, pravidelně přikupuji a neřeším cenu ani nahoru, ani dolů. Beru to jako prémiové důchodové spoření pro celou rodinu a stejně jako u toho důchodového fondu vím, že na ty prostředky nebudu chtít další desítky let sáhnout. To mi dává příjemný mentální klid, protože se nestresuji rostoucí nebo klesající cenou a věnuji se raději pořádání konference,“ říká.

Právě Martin Kuchař drží ve firmě pořádající BTC Prague většinový podíl. Více než třetina patří Matyášovi Kuchařovi a minoritní podíl mají tvůrci kryptopeněženky Trezor ze SatoshiLabs. A na kolik tak obří akce s globálním dosahem vyjde? „Kolem rozpočtů, nákladů a složitosti panuje hromada mýtů. Vlastně tomu rozumím, neboť pro návštěvníka je složité si představit a vnímat celou komplexitu eventu takové velikosti a formátu. BTC Prague chystá tým deseti osob celý rok. Prostory a hlavní dodavatele zamlouváme více než rok předem. Ve dnech akce jsou to stovky zaměstnanců. A s nájmy, vybavením, technikou, security, cateringem, prostory pro zábavu nebo i v rámci logistiky se pak celkové náklady pohybují v desítkách milionů korun,“ doplňuje Martin Kuchař.