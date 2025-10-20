Prošel štacemi v Londýně i Moskvě, teď je v Singapuru. Mění pořádky ve financování a už spravuje miliardy
„Startup Kilde je ziskový a byznys exponenciálně roste,“ kvitují investoři z Purple Ventures, kteří Čecha žijícího v Asii podpořili desítkami milionů.
Radek Jezbera má dlouholeté zkušenosti z finančního sektoru, mimo jiné prošel štacemi pro Home Credit v Moskvě nebo pro PwC od Londýna po Kyjev, až své působení zakončil v singapurské konzultační firmě Black Pine. „Strávil jsem svou kariéru v bankovnictví a platebním styku – a zevnitř jsem sledoval, jak se finanční instituce postupně odvracely od lidí, kterým měly sloužit,“ vypráví motivaci, proč se rozhodl rozběhnout vlastní startup Kilde. Po pěti letech má ve správě již 130 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), a do dalších pěti let má ambici stát se miliardovým jednorožcem. K tomu mu má pomoci i nová investice.
Kilde funguje jako most mezi kvalifikovanými investory a poskytovateli spotřebitelských úvěrů, kteří nehledají tradiční bankovní financování. Investorům nabízí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní výnosy přes deset procent ročně se zajištěním reálnými aktivy. Od svého vzniku v roce 2020 nikdy nezaznamenal ztrátu na žádné z investic. „Je vidět, že investoři volí jednoduchost, bezpečí a stabilní výnosy. Jedna miliarda dolarů ve správě aktiv už není jen snem, ale realitou s rozpočty a milníky,“ věří Jezbera, podle kterého startup loni vygeneroval roční příjmy 2,5 milionu dolarů (přes 50 milionů korun).
Do Kilde teď již podruhé investuje brněnský fond Purple Ventures, tentokrát jde o dvanáct milionů korun. Dalších sedmnáct milionů pak přidalo sedm nejmenovaných investorů. Celkem tak Klide získal necelých třicet milionů. „Je to zisková společnost, jejíž byznys exponenciálně roste. Před nedávnem překonali hranici 130 milionů dolarů aktiv ve správě a očekáváme, že do roka objem zdvojnásobí,“ říká partner Purple Ventures Jan Staněk, jenž věří, že do roku 2030 Kilde na tržbách překoná hranici 100 milionů dolarů a jeho valuace překoná miliardu dolarů – a stane se tak jednorožcem.