Proslavil doplněk ruských babiček. Teď chce rapper A$AP Rocky osvěžit módu formule 1

Před pár lety si na sebe vzal něco, co u rapperů není zvykem. Ostatně kdo z těchto tvrdých a ulicemi zformovaných hochů by chtěl chodit s extravagantním šátkem kolem hlavy, aby vypadal jako ruská babuška? A$AP Rocky, jeden z výrazných rapových umělců uplynulého desetiletí, ale z tohoto módní doplňku udělal hit a dal jasně najevo, že trendy se mohou udávat všelijak. Teď z jeho originality bude těžit i formule 1.

Formule 1 je v posledních letech na vzestupu – a může za to i americký trh, jemuž královnu motorsportu do detailu představuje oblíbená série na Netflixu F1: Touha po vítězství, která má venku už pátou sezónu. Jak ale fanoušci vědí, v seriálu zdaleka nejde jen o závodění. Formuli prezentuje svým způsobem jako životní styl, kde by se diváci měli v různých směrech ztotožnit se závodníky. Svou roli v tom má i móda.

„Ať už se to sportovním fanouškům ze staré školy líbí, nebo ne, F1 už není jen o závodění. Ve více ohledech se stává také módou,“ píše novinářka Eliza Huberová z magazínu Who What Wear. Vnímá to tak i Puma, známá německá sportovní značka, která s formulí 1 dlouhodobě spolupracuje a patří mezi jejího hlavního dodavatele oblečení a doplňků. Chytře teď do partnerství zapojuje právě i A$AP Rockyho.

Autor desek At.Long.Last.A$AP nebo Long.Live.A$AP a manžel neméně známé Rihanny, s níž má dva potomky, se stal kreativním ředitelem Pumy pro divizi F1. Bude jí pomáhat jak s módou, tak propagačními materiály a představením nejrůznějších novinek během hlavních závodů, kde se jeho rukopis ve větší míře poprvé projeví v rámci květnové Velké ceny Miami.

Foto: Puma Teaser na módní kolekci, za níž stojí A$AP Rocky

„Znalosti A$AP Rockyho v oblasti módy, jeho styl a kulturní zkušenosti pomohou přinést nový pohled na rostoucí publikum značky F1, protože bude vyvíjet na míru navržené kolekce, které budou ovlivňovat sezónní designové směry značky v budoucnu,“ uvádí formule 1 v oficiálním prohlášení. A první náznaky jeho kreativního umění by se měly objevit co nevidět.

V úvodu se A$AP Rocky, jenž byl za svou hudbu nominován i na cenu Grammy, zaměří na kulturu závodění ve Spojených státech, respektive jeho historii a vliv na svět módy. Koncem letošního roku by se na trhu měla objevit první kolekce oblečení, která bude mít za cíl ukázat směr, jakým se další edice budou ubírat v roce 2024, kdy budou vznikat už pravidelně.

Za dva roky má F1 v plánu, že by se A$AP Rocky měl podílet na všech využitých designech. Ostatně náznak, jak by nové věci mohly vypadat, přišel už teď, kdy formule 1 zveřejnila první záběry z připravované kampaně. V nich rapper pózuje v oblečení s jasnou závodnickou tematikou. Aby ji ale odlišil, navrhl ji v duchu streetwearové módy.

„Až svět uvidí, co děláme, věřím, že se změní přístup značek k riskování a spolupráci s různými kreativci,“ zmínil A$AP Rocky a zjevně tak poukázal na rozšíření spolupráce zejména s rappery, kteří často udávají směr, co se – minimálně v rámci streetwearu – nosí. Pravděpodobně ale fanoušci nemusí očekávat návrat zmíněných šátků, které často nosí starší ženy na vycházky.

Babushka Boi

Právě tím A$AP Rocky ve světě módy obzvlášť zaujal. Šátkem, který dříve nosil i americký zpěvák Frank Ocean. Poprvé se v něm A$AP Rocky objevil v roce 2018, kdy si ho nasadil, aby po nehodě zakryl tržnou ránu na obličeji. Pak dokonce nahrál i tematický videoklip Babushka Boi, ve kterém se v šátku prezentuje.

Šlo o velký hit, kterého se mimo jiné chytil uznávaný módní magazín Vogue a sepsal návod, jak si takzvanou babushku správně uvázat. „Je to jednoduché: Rocky si ho nejprve položí na hlavu, pak si ho stáhne za krk a následně si pod bradou udělá dvojitý zábal s uzlem. Kouzlo to nijak nezkazí, spíš nás to přiměje to zkusit,“ napsala v roce 2019 redaktorka Vogue Rachel Hahnová.