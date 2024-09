Prostagma? Božský návrat Age of Mythology je tu. Vylepšená verze vyšla v češtině a sbírá skvělé recenze

Uložit 0

Je to nejspíš ta nejbožštější hra všech dob. Ne snad, že by byla tak dokonalá (i když…), ale málokde najdete tolik bohů na jednom místě. A všechna tato božstva se dnes vrací. Vyšla totiž remasterovaná verze kultovní strategie Age of Mythology, která nás před dvaadvaceti lety božsky bavila.

Kdo si připlatil, mohl se v do řeckých, severských i egyptských mýtů vrátit už před pár dny. My, obyčejní smrtelníci, jsme museli vyčkat. Nyní už ale můžeme božské plody Age of Mythology: Retold ochutnat. A ti, kteří je okusili dříve, hlásí, že se máme na co těšit. Podle prvních recenzí se zmodernizovaná verze strategické klasiky povedla.

Age of Mythology z roku 2002 vzala recept z jiné milované série Age of Empires, smíchala ho s mytologií a legendami – a připravila jednak skvělé strategické zážitky, jednak dobrodružný příběh hodný antických hrdinů. Napříč několika kampaněmi jste veleli vojskům, vedli reky skrze labyrinty, stavěli města a pevnosti… a taky posílali své poddané modlit se u chrámů všelijakých božstev, aby vám poskytla herní výhodu v podobě požehnání anebo mytických monster.

Právě vydaný remaster s názvem Age of Mythology: Retold už není dílem vývojářů z Ensemble Studios, pro Microsoft ho vytvořilo studio World’s Edge. Pro něj nebylo takové zadání ničím novým, už je v různých kapacitách podepsané pod remastery historických bratranců ze série Age of Empires (wololo!). Na svůj vzor každopádně Retold věrně navazuje. Zdokonaluje grafiku, přidává nové animace, ale zachovává původní styl hry.

V úplném jádru si remaster zachovává i dřívější hratelnost, ale zkušení stratégové objeví spoustu změn. Třeba srovnání sil napříč hratelnými národy, možnost přivolat božskou přízeň opakovaně nebo přidání nové herní éry. Stále ale platí, že jestli si pamatujete, na co platí lučištníci, na co pěchota a na co jízda, můžete své taktické znalosti opět oprášit.

Do AoM: Retold se kromě původní hry a spousty novinek, vyleštění a vylepšení dostal také obsah z rozšíření The Titans, které přidalo Atlantidu. Avšak už nikoliv rozšíření s názvem Tale of the Dragon, jež do Age of Mythology dodalo postavy a příšery z čínských bájí. Vývojáři zmodernizované verze nicméně už dříve oznámili, že své dílo rozšíří hned nadvakrát. Poprvé právě o čínský obsah, podruhé o dosud neodhalená nová božstva.

I tak vás čeká porce padesáti misí a samozřejmě i další herní režimy včetně multiplayeru. A také podpora modů nebo přítomnost editoru vlastních misí. Age of Mythology: Retold si můžete pořídit na Steamu za 29,99 eura (asi 750 korun) nebo si ji zahrát přes microsoftí Game Pass. Domácí fanoušky tohohle kultovního klenotu potěší skutečnost, že hra je dostupná s českými titulky.

A jestli jste nedůvěřiví vůči remakům a nevěříte zkušenostem týmu World’s Edge z předělávek Age of Empires, můžete dát na velice pozitivní recenze. Z pětačtyřiceti hodnocení Age of Mythology: Retold vychází na serveru Metacritic vynikající skóre 84 bodů ze sta. A nadšení jsou i čeští recenzenti.

„Fantastický remake skvělé strategie. Parádně vypadá, přichází se spoustou novinek, které hru dělají zábavnější než kdy dřív, a hlavně ukazují, že některé hry prostě nestárnou,“ píše web Games.cz se známkou 9/10. „Hra jasně ukazuje, že dobře známé klasiky se mohou vrátit v plné síle bez extrémních změn v hratelnosti a uspějí. Stačí jen nebát se mírně inovovat a pracovat s tím, co komunita chce,“ doprovází také devítkové skóre server Zing.cz.

A i střídmější hodnocení 75 procent od BonusWebu velké výtky nenachází: „Slušný remake, který se svou náloží obsahu vydrží opravdu dlouho, navíc za sympatickou cenu. Není ovšem tak promyšlený, jak je u autorů zvykem. Některá vylepšení a zjednodušení zatím spíš hází klacky pod nohy a vizuálně by hra také snesla víc péče. Jako old school real-time strategie modernizovaná pro dnešní publikum však obstojí bez problému.“