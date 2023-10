Prostě menší PlayStation 5. Sony představilo novou verzi své nejslavnější herní konzole

Uložit 0

PlayStation 5 se před necelými třemi lety stal první konzolí z legendární série Sony, která se hned od začátku nabízela ve dvou hardwarově výrazně rozdílných verzích – jedna se zabudovanou blu-ray mechanikou, druhá bez ní. Japonský výrobce teď představil inovovanou podobu PS5, neoficiálně mnohdy pojmenovávanou jako PS5 Slim, která věci trochu mění. Hráči se teď budou moci i po koupi konzole rozhodnout, zda k ní nechtějí připojit modul s mechanikou pro fyzická média.

V praxi to funguje zcela jednoduše. Dosavadní dvojici modelů PS5 a PS5 Digital Edition nahradí jeden, jen prodávaný ve dvou konfiguracích. Například ti, kdo po čase zjistí, že by se jim možnost číst blu-ray disky hodila, dokoupí od Sony modul a nahradí jím původní bílý boční panel. Už tak nebude třeba předem řešit dilema, zda si za poněkud zastaralou ale často praktickou, mechaniku předem připlatit, či ne.

Ačkoliv oficiálně Sony pro novinku nepoužívá přídomek „Slim“, o němž se ovšem dlouho spekulovalo, klidně by mohlo. Design konzole se v hlavních rysech nijak výrazněji nezměnil, zařízení je ovšem od prvního pohledu tenčí, nižší a ztratilo také na váze. Konkrétně se jeho objem snížil o 30 procent a váha je o 24 nebo 18 procent menší, pochopitelně v závislosti na konkrétní verzi.

Foto: Sony Modul s blu-ray mechanikou lze snadno odpojit

Vepředu jsou teď místo jednoho USB-C a jednoho USB-A konektoru pouze dva USB-C, starší rozhraní se přesunula na zadní stranu zařízení. Poslední výraznější změna se pak odehrála uvnitř, kde se úložiště z dřívějších 825 GB rozšířilo na plný terabajt. Po stránce výkonu by se nic změnit nemělo, podle zveřejněných specifikací zůstávají komponenty jako procesor, grafický čip a paměť zcela totožné.

Evropské ceny by – na rozdíl od amerických, kde si zájemci o nové PS5 trochu připlatí – měly zůstat taky prakticky stejné jako doposud. To znamená, že verze konzole bez mechaniky vyjde na 449,99 eur (asi 11 tisíc korun). S ní o sto eur více tudíž v korunách je to asi 13 500. Ti, co si vystačí s horizontálním stojanem, ho dostanou přímo v krabici, zájemci o vertikální stojan budou muset do obchodu s alespoň 30 eury – v přepočtu více než 700 korunami – navíc.

Samostatná mechanika bude dostupná za 119 eur neboli asi 2 900 korun. Tedy ano, jejím dokoupením později nepůjde ušetřit, ale ani prodělat. Zdá se, že Sony skutečně záleží na tom, aby umožnilo zákazníkům vybrat si bez omezení. Prodej nové konzole začne v listopadu ve Spojených státech, globální dostupnost pak má následovat v dalších měsících. Vzhledem k tomu, jak nedostatkovým zbožím PS5 dlouho po vydání v roce 2020 byly, firma evidentně volí opatrnější přístup.

Oznámení nové verze PlayStationu samozřejmě provázelo mnoho reakcí, od uznání pro nápad s odpojitelnou mechanikou po frustraci z minimálních změn designu či zvolenou cenovou politiku ve Spojených státech a jinde. Zařízení zde totiž o pár desítek dolarů zdražilo. Sony přitom počítá s tím, že po vyprodání skladů budou v obchodech k dispozici už pouze nové verze konzole.

PS5 má za sebou každopádně velice úspěšné tři roky. Přes počáteční problémy s dostupností kvůli zájmu a pandemickému zpomalení výroby se konzole prodávala velice rychle, i když za čísly PS4 stále zaostává. Letos v červenci celosvětové prodeje nejnovějšího PlayStationu překročily 40 milionů kusů. A ještě se uvidí, zda Sony po neoficiálním modelu „Slim“ přijde také s modelem „Pro“.