Prostory pro mladou generaci na Pražském hradě stále chybí. Vzniknou teď přímo u katedrály
V 15. století tu stála tajná zbrojnice. Na jejím místě pak na sklonku 19. století vyrostly neogotické Mockerovy domy, které původně sloužily kanovníkům u katedrály sv. Víta. Po komunistickém převratu se ale budovy na Jiřském náměstí Pražského hradu začaly využívat jako závodní jídelna. Po letech chátrání se teď přemění ve vzdělávací centrum.
Architektonickou soutěž, kterou vyhlásila Správa Pražského hradu vloni na podzim, vyhrálo studio RDTH Architekti. Přestavba by mohla začít do tří let. „Samostatné prostory primárně pro mladou generaci na Hradě zcela chybí. Chceme zde nabízet pestrý program pro školy i veřejnost soustředěný na současná společenská témata, jakými jsou ústavnost nebo demokracie,“ popisuje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
Vítězné řešení podle něj nabízí velkorysý vstupní sál s návazností na bistro, které poslouží jako přirozené zázemí pro návštěvníky. Návrh také počítá s průchodností a flexibilitou napříč všemi podlažími, což umožní přizpůsobení prostoru různým typům aktivit. Prioritou při hodnocení byla bezbariérovost.