Proti Googlu nemáte šanci, slyšel od investorů. Dnes mu chce přebrat zákazníky s firmou za tři biliony
Když vám hru na mobilu přeruší reklama, možná za ní stojí AppLovin. Pomocí AI vybírá, co vám nabídne, a na propojování hráčů s inzerenty vydělává.
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Když chtěl získat první milion dolarů, investoři ho odmítali s tím, že proti Googlu a Facebooku nemá šanci. Adam Foroughi, který jako malý uprchl s rodinou z Íránu, se ale nevzdal a vybudoval AppLovin, reklamní společnost, o níž většina lidí nikdy neslyšela, přesto se s jejími reklamami setkávají stovky milionů uživatelů mobilních telefonů. Dnes má firma hodnotu kolem 135 miliard dolarů (zhruba tři biliony korun) a její zakladatel se chystá ukrojit z reklamního byznysu Googlu, Mety i Amazonu.
Stačí si na mobilu pustit hru a počkat, až ji přeruší reklama. Dost možná ji na displej doručil právě AppLovin. Jeho reklamní platforma oslovuje přes miliardu uživatelů denně, aniž by většina z nich tušila, že taková firma existuje. Hráči vidí reklamu, vývojáři her z ní mají příjem a inzerenti získávají nové zákazníky. AppLovin to všechno propojuje. Jakmile má hra zobrazit reklamu, v pozadí se spustí aukce o místo na displeji. AppLovin při ní vychází z dat o tom, na jaké reklamy lidé dříve klikali a zda si poté stáhli aplikaci nebo něco koupili.
Jeho algoritmus podle toho i díky umělé inteligenci během zlomku sekundy odhadne, jaká reklama by mohla zaujmout právě vás a kolik se za její zobrazení vyplatí nabídnout. Pokud s nabídkou uspěje, reklama se vám zobrazí. Cílem je přivést inzerentovi zákazníky, aby se mu výdaje na kampaň vrátily a měl důvod u AppLovinu utrácet dál.
AppLovin vydělává na rozdílu mezi částkou, kterou zaplatí inzerent, a odměnou pro vývojáře hry, v níž se reklama zobrazí. Podle Foroughiho přes jeho platformu ročně projde přibližně dvacet miliard dolarů. Hlavní byznys přitom zajišťuje jen několik stovek lidí, což firmě pomáhá držet náklady nízko. Za třetí čtvrtletí roku 2026 tedy vykázala tržby 2,19 miliardy dolarů a čistý zisk 1,44 miliardy. Čistá zisková marže tak dosáhla přibližně 66 procent.
Za tímto strojem na peníze stojí již zmíněný Adam Foroughi, jehož příběh začíná v Íránu. Po revoluci v roce 1979 musela jeho rodina uprchnout před režimem a v roce 1984, když byly Adamovi čtyři roky, získala azyl v Kalifornii. Pak vystudoval finance na univerzitě v Berkeley, začínal jako burzovní obchodník a po dvou úspěšných reklamních firmách zaměřených na sociální sítě, přičemž tu druhou prodal za více než padesát milionů dolarů, rozjel v roce 2012 AppLovin.
Když ale v Silicon Valley žádal investory o milion dolarů za čtvrtinu firmy, všichni ho vyhodili. Nechápali, jak by malá firma mohla přežít vedle Googlu a Facebooku. Foroughi to nevzdal, byznys rozjel z vlastních peněz a už za osm měsíců měl tržby osm milion dolarů měsíčně.
Zpočátku přitom firma fungovala na úplně obyčejném, ručně nastaveném principu bez pokročilé AI. Systém vycházel z toho, že pokud jste na mobilu hráli třeba poker, algoritmus usoudil, že vás budou bavit podobné hry, a začal vám je dokola nabízet. Nebylo to nijak chytré, ale v dobách rozjezdu mobilního trhu to stačilo. Foroughi však věděl, že proti Facebooku nebo Googlu, kteří o lidech vědí téměř vše z jejich vyhledávání a příspěvků, s takovým systémem neobstojí. Aby měl na čem vytrénovat vlastní umělou inteligenci, od roku 2018 postupně získal zhruba patnáct herních studií.
Skutečný zlom ale přišel až v roce 2021, kdy Apple zakázal aplikacím sledovat uživatele napříč internetem bez jejich souhlasu. Akcie AppLovinu se v následujícím roce zřítily o 92 procent a z hodnoty 40 miliard dolarů zbyl necelý zlomek.
Místo paniky ale firma za šest miliard dolarů skoupila zpět čtvrtinu vlastních levných akcií a najala špičkového experta na umělou inteligenci z Mety. Společně postavili úplně nový model. Ten dokázal vyhodnocovat obrovské objemy surových dat a přesně cílit reklamu i bez sledovacích kódů Applu. Po jeho spuštění v roce 2023 vystřelily akcie z devíti dolarů až nad sedm set.
Dnes hlavní reklamní byznys firmy táhne pouhých 350 až 400 lidí, přes osmdesát procent kódu píšou jazykové modely a provozní marže dosahuje nevídaných 78 procent. Foroughi navíc nepotřeboval ani koupená herní studia, a tak je loni prodal, aby se soustředil čistě na reklamu.
Ostatně, jak vysoko míří, ukázal už v dubnu 2025, kdy AppLovin projevil zájem o koupi TikToku na všech trzích mimo Čínu. K převzetí ale nakonec nedošlo, což AppLovin později bez větších podrobností potvrdil ve výroční zprávě. Teď své algoritmy otevírá e-shopům i chytrým televizím, čímž jde do přímého střetu s Googlem, Metou a Amazonem, kteří si dosud dělili většinu digitálního reklamního trhu. „Facebook a ostatní budou mít vždycky mnohem víc dat než my. Náš učící se model je ale prostě výkonnější,“ věří v rozhovoru pro Inc..