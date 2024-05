Prsteny moci jsou zpět. Je tu první trailer nové řady seriálového Pána prstenů, Sauron se vrátí už v létě

Uložit 0

Blíží se druhá řada nejdražšího seriálu všech dob. Jak Prsteny moci na streamovací službě Amazon Prime Video tentokrát využijí svůj pohádkový rozpočet? To se dozvíme už koncem srpna. Datum vydání spolu s prvními záběry odhaluje první trailer seriálové adaptace fantasy světa Pána prstenů spisovatele J. R. R. Tolkiena.

Možná vás Prsteny moci nenadchly, ale i tak si poznamenejte datum 29. srpna. Uvidíte, jestli se tvůrci poučili z rozporuplného přijetí první řady seriálu, který na jednu stranu uměl pobavit, ale především skalní fanoušky Tolkienovy tvorby příliš nepotěšil. První ukázka nové série Prstenů moci láká na vzestup temného pána Saurona i vznik mocných artefaktů, jež se stanou klíčovým prvkem v Tolkienově Pánovi prstenů.

Vrací se elfí paní Galadriel, moudrý Elrond, númenorský král Ar-Pharazôn, jeho poddaní Isildur s Elendilem, mocný Sauron, nechybí trpaslíci ani odporní skřeti. Trailer druhé řady Prstenů moci přináší osudová prohlášení o zlu a možná víc akčních a rádoby cool záběrů, než bychom chtěli – ale stejně se na seriál podíváme.

První Prsteny moci rozhodně nebyly bez chyb. Největší znalci předlohy jim vyčítali třeba příliš divokou a nevyrovnanou hlavní hrdinku Galadriel. Nebo podivný smysl pro měřítko, kdy se země bájí a legend proměnila na pár vesnic (anebo kde pár lodí uvezlo obrovskou armádu…). Či velký odklon od zdrojového materiálu, ačkoliv se Prsteny věnují spíš méně popsaným částem Tolkienova díla.

Přesto jsme Prsteny moci v CzechCrunchi nakonec hodnotili docela smířlivě. Udělaly sice spoustu přešlapů, ale hluboko ve svém jádru má seriálový Pán prstenů tolkienovské srdce. Prsteny moci obsahovaly někdy až překvapivá pomrknutí na tvorbu tohoto britského spisovatele. Navíc uměly být audiovizuálně impozantní. Druhá řada rozhodně má co zlepšovat – ale tu jiskru naděje na zlepšení rozdmýchává.

Navzdory kritice se první řadě Prstenů moci u diváků dařilo, prý ji vidělo přes sto milionů lidí. „Je to pro nás obrovský úspěch, seriálu se nesmírně dobře daří po celém světě. Je to náš zdaleka největší seriál. I když to byla a je velká investice, vyplatila se nám,“ prohlásil už dříve Vernon Sanders, jenž má na starosti televizní tvorbu v Amazonu. První série vyšla na 500 milionů dolarů, ta druhá má dohromady se třemi dalšími stát přes miliardu.

Pro (některé) příznivce Pána prstenů je oznámení druhé řady Prstenů moci další pozitivní zprávou v krátké době. Jen před pár dny tvůrci milované filmové trilogie oznámili, že původní filmaři v čele s Peterem Jacksonem natočí dva nové Pány prstenů. První nový snímek vyjde už za dva roky a přiblíží tragický příběh Gluma.