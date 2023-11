Průšovy tiskárny loni překonaly 2,6 miliardy tržeb, zisk ale klesl. Velký skok by mohl přijít za rok

Uložit 0

Jeden z nejvýraznějších zástupců nové podnikatelské generace Josef Průša se svou firmou Prusa Research, která vyvíjí a prodává 3D tiskárny, už třetí rok přešlapuje byznysově na místě. Tedy – přešlapuje na místě z pohledu toho, jak podnik rostl před covidem. Každý rok teď sice přidává nějaká procenta v tržbách, ale velké skoky jsou, aspoň zatím, pryč. Příští rok by ale prý už mělo být zase výrazně lépe.

Loňský rok jako by situaci přesně vystihoval – Prusa Research podle čerstvě zveřejněné výroční zprávy utržil 2,626 miliardy korun a v čistém vydělal 269 milionů korun. To jsou čísla, za která by kdejaký i mnohem větší podnik děkoval od rána do večera, jenže pro Josefa Průšu to je… prostě taková obyčejná realita. Rok předtím byl obrat nižší o 90 milionů, ale profit naopak o 75 milionů vyšší.

Kde byl zádrhel? To Průša (hlavní tváří podniku je Josef Průša, druhým spolumajitelem je ovšem jeho jmenovec Ondřej Průša) naznačil už loni na podzim ve svém rozhovoru pro CzechCrunch: „Problémy se zásobovacím řetězcem se přesunuly z roku 2021 do letoška a stále trvají. Trh 3D tiskáren po postupném konci proticovidových opatření v roce 2021 mírně poklesl a my jsme naopak mírně rostli, takže z tohoto pohledu dopadlo všechno dobře. Horší pro nás byly problémy se zásobováním.“

Logicky by se pak nabízela otázka, zda se byznys pořádně zvednul aspoň letos a Prusa Research naváže na výkony z let 2015 až 2020, kdy firma dokázala růst když ne o 100, tak alespoň o 50 procent meziročně. Tedy? Ne tak zcela…

Pro letošní rok očekává Průša mírně lepší dynamiku, než byla loni, ale zásadní zrychlení podle něj letos ještě nenastalo. Takže ekonomická data za rok 2023 budou sice lepší než za rok 2022, ale jen mírně. Něco jiného to má být v roce příštím. „Docela se těším, myslím, že po třech letech covidu a boji s nedostatkem součástek zase výrazně povyrosteme,“ prohlásil Josef Průša v rozhovoru pro server Lupa.cz.

Josef Průša založil firmu na 3D tiskárny v roce 2012 a postupně se vypracoval v předního vývojáře a dodavatele 3D tiskových řešení pro byznys z celého světa. Mezi jeho klienty jsou či byly i taková jména jako SpaceX nebo NASA. Podle časopisu Forbes je jmění třiatřicetiletého Průši 5,6 miliardy korun. V roce 2020 se stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku.