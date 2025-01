První Čech v nejsledovanějším podcastu světa: Joe Rogan si pozval zápasníka Jiřího Procházku

Uložit 0

Před několika dny svedl zápas, ve kterém v kleci porazil obávaného Američana na jeho domácí půdě. Výkon to byl tak přesvědčivý a atraktivní, že respekt a nadšení mu vyjadřovali i američtí diváci, kteří by „správně“ měli dopředu hnát svého krajana. Jenže když nastoupil Jiří Procházka, všechno bylo jinak. Stal se z něj globální fenomén – a teď přišel další zářez.

Jiří Procházka už párkrát ukázal, že mu UFC, tedy největší zápasnická organizace, sedí. Poprvé se v ní blýskl precizním knockoutem u pletiva, v dalším klání navázal ukázkovým, vypínacím loktem z otočky a poté si sebral pás šampiona polotěžké váhy v napínavém souboji s brazilským Gloverem Teixeirou. Začala se rýsovat nová hvězda.

Ne, že by rodák z jihomoravských Hostěradic zvládl všechno na výbornou – pár důležitých zápasů prohrál. Ale publikum si získal. Zápasnický svět mu začal fandit kvůli jeho neortodoxnímu stylu boje, tvrdosti, nevyzpytatelnosti a… samozřejmě vlasové anténce, kterou si spolu s celou hlavou před posledním zápasem oholil, aby vyjádřil solidaritu s lidmi bojujícími s rakovinou.

Bylo to před kláním s americkým zápasníkem Jamahalem Hillem, které proběhlo v kalifornském Los Angeles. To dvaatřicetiletý český zápasník ovládl tak, že nejenže rozdováděl celou arénu, ale také zaujal jednoho z nejznámějších podcasterů na světě, který je shodou okolností i komentátorem a výraznou tváří celé UFC.

Joe Rogan dlouhé roky moderuje vlastní, multimilionový podcast The Joe Rogan Experience, kam si zve významná jména z různých odvětví. A patří k těm nejsledovanějším na trhu. Mimo jiné má ale v rámci něj i speciální epizody s úspěšnými zápasníky MMA – a ta nejnovější patřila Procházkovi. Do jeho podcastu přišel jako vůbec první Čech vůbec.

Ve více než dvou hodinách rozebírají snad vše, co by zapáleného fanouška smíšeného bojového umění – a Procházky obzvlášť – mohlo zajímat. Dostali se k otázkám ohledně přístupu k trénování, rozebrali zákulisí MMA, vzpomenuli na Procházkova úhlavního soka Alexe Pereiru, se kterým dvakrát prohrál, a také se pobavili o víře, mentalitě nebo Japonsku, ke kterému Procházka tíhne. A taky se zasmáli nad jeho „saunovým failem“.

Pozvání do podcastu, jehož díly na YouTube pravidelně vidí miliony lidí, je nejen vizitkou toho, jak je Procházka populární v zámoří, ale také jde o poměrně prestižní promo. Ostatně už teď se ve Spojených státech angažuje i jinak než zápasením, což potvrzuje třeba reklama pro značku Under Armour, kterou natočil s Dwaynem „The Rock“ Johnsonem.

Už krátce po zveřejnění podcastu, v němž Procházka usedl na židli, na které před nedávnem seděl třeba Mark Zuckerberg a popisoval velké změny ve struktuře jeho firmy Meta, dostal uznání od širšího publika. Především kvůli tomu, že dokázal s Roganem udržet tempo a dvě hodiny mluvit v cizím jazyce, ve kterém není tak silný.

Svou cestu ale bude chtít Procházka ukazovat hlavně v kleci, ve které by mohl znovu vystoupit ještě letos, a to velmi pravděpodobně v boji o pás šampiona polotěžké váhy. Měl by se totiž stát vyzyvatelem číslo jedna pro vítěze klání mezi zmíněným Pereirou a Rusem Magomedem Ankalaevem, k němuž by mělo v dohledné době dojít.