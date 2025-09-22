První filmové Star Wars za šest let mají trailer. Mandaloriana a Grogu čeká největší dobrodružství
Novinka Mandalorian a Grogu přímo navazuje na seriál. Dvojici oblíbených hrdinů v ní čeká zatím největší dobrodružství.
V roce 2019 Mandalorian odstartoval novou éru Star Wars s hranými seriály, které jsou mimo hlavní Skywalkerovskou ságu. Nakonec se ukázalo, že snad jen vedle Andoru je jediný, který diváci přijali skutečně pozitivně, a vzhledem k neúspěšným snahám odlepit od země další film z předaleké galaxie, by jeho hrdinové mohli vyrazit i na velké plátno. Podaří se v zásadě jedné celovečerní epizodě Mandaloriana v kinech uspět?
Právě tak totiž Mandalorian a Grogu působí v první ukázce. Zatím se z ní nedozvídáme nic bližšího o ději, takže nabízí hlavně záběry roztomilého zeleného mimozemšťana při různých roztomilých věcech jako kradení jídla, plavání nebo boji s obřím tankem AT-AT. Oficiální synopse je jednoduchá: film přímo navazuje na seriál a odehrává se po pádu galaktického Impéria, kde se Nová republika snaží udržet těžce vybojovanou svobodu. Mandalorian a Grogu s tím mají pomoci.
Zatímco seriál se zaměřoval spíš na jednotlivá epizodní dobrodružství a boj s menšími místními hrozbami, film hrdiny podle všeho zapojí do hlavního dění. V hlavní roli žoldáka se samozřejmě objeví Pedro Pascal, uvidíme ale také Sigourney Weaver a…známé mimozemské tváře. Hvězda Medvěda Jeremy Allen White ztvárnil Rottu, syna Jabby the Hutta, a setkáme se také s Babu Frikem nebo Zebem Orreliosem ze Star Wars: Povstalci. Film do kin dorazí 21. května příštího roku.