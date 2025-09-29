Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

První kolo pohovorů dělá umělá inteligence v ČEZu i Bageterii Boulevard. Její tvůrci teď získali 25 milionů

Dvacet let řešil Marek Dian zaměstnávání stovek lidí. Teď jeho startup Talentiqa díky AI pomáhá personalistům šetřit čas.

talentiqa_founders_miro_smelko_marek_dian
Foto: Talentiqa
Zakladatelé startupu Talentiqa Miro Šmelko a Marek Dian
Zatímco personalisté obvykle fungují jen v pracovní době, umělá inteligence startupu Talentiqa vede první kolo pohovorů s uchazeči o zaměstnání čtyřiadvacet hodin denně včetně víkendů. Využívají ji i klienti jako ČEZ, Raiffeisenbank nebo Bageterie Boulevard, kterým prý dokáže předvybrat kandidáty do jednoho dne a personalistům ušetřit i sto hodin práce měsíčně. To zaujalo i investory.

Do česko-slovenské Talentiqy posílají pětadvacet milionů korun fondy Purple Ventures z Česka a Venture to Future Fund ze Slovenska. „Dvacet let jsem osobně i zprostředkovaně řešil zaměstnávání stovek lidí v retailu, gastru nebo hotelnictví a neustále jsme naráželi na ten samý problém. Firmy si stěžovaly, že nejsou lidi, a lidé, že firmy s nimi neumí komunikovat,“ komentuje ředitel Marek Dian, jenž startup před dvěma a půl lety založil společně s vývojářem Mirem Šmelkem původně pod názvem Jobsider.

Technologie využívá desítky AI agentů, kteří provedou automatizovaný chat pohovor s uchazeči kdykoliv během dne včetně víkendů. K personalistovi se pak dostávají jen relevantní kandidáti. „Zaujali nás hlavně silní zakladatelé s hlubokým porozuměním problému. Efektivně využívají AI k řešení náborového procesu v oborech, kde tradiční přístupy selhávají. Už dnes mají důvěru velkých firem, což je silný signál, že jejich produkt funguje a má mezinárodní potenciál,“ doplňuje řídicí partner Purple Ventures Jan Staněk. Talentiqa již své řešení testuje i na zahraničních trzích ve Francii a USA.

