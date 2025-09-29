První kolo pohovorů dělá umělá inteligence v ČEZu i Bageterii Boulevard. Její tvůrci teď získali 25 milionů
Dvacet let řešil Marek Dian zaměstnávání stovek lidí. Teď jeho startup Talentiqa díky AI pomáhá personalistům šetřit čas.
Zatímco personalisté obvykle fungují jen v pracovní době, umělá inteligence startupu Talentiqa vede první kolo pohovorů s uchazeči o zaměstnání čtyřiadvacet hodin denně včetně víkendů. Využívají ji i klienti jako ČEZ, Raiffeisenbank nebo Bageterie Boulevard, kterým prý dokáže předvybrat kandidáty do jednoho dne a personalistům ušetřit i sto hodin práce měsíčně. To zaujalo i investory.
Do česko-slovenské Talentiqy posílají pětadvacet milionů korun fondy Purple Ventures z Česka a Venture to Future Fund ze Slovenska. „Dvacet let jsem osobně i zprostředkovaně řešil zaměstnávání stovek lidí v retailu, gastru nebo hotelnictví a neustále jsme naráželi na ten samý problém. Firmy si stěžovaly, že nejsou lidi, a lidé, že firmy s nimi neumí komunikovat,“ komentuje ředitel Marek Dian, jenž startup před dvěma a půl lety založil společně s vývojářem Mirem Šmelkem původně pod názvem Jobsider.
Technologie využívá desítky AI agentů, kteří provedou automatizovaný chat pohovor s uchazeči kdykoliv během dne včetně víkendů. K personalistovi se pak dostávají jen relevantní kandidáti. „Zaujali nás hlavně silní zakladatelé s hlubokým porozuměním problému. Efektivně využívají AI k řešení náborového procesu v oborech, kde tradiční přístupy selhávají. Už dnes mají důvěru velkých firem, což je silný signál, že jejich produkt funguje a má mezinárodní potenciál,“ doplňuje řídicí partner Purple Ventures Jan Staněk. Talentiqa již své řešení testuje i na zahraničních trzích ve Francii a USA.