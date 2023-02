První krok k zálohování PET lahví a plechovek v Česku. V Kauflandu a Lidlu půjdou vracet obaly

Češi jsou ve třídění odpadu ostřílení. V posledních letech aktivně třídilo kolem 70 procent Čechů, ukazuje se tak, že tato činnost je pro našince už samozřejmostí. A podle posledních průzkumů to navíc vypadá, že by šli v nakládání s odpady rádi ještě dál. Podle průzkumu Iniciativy pro zálohování je totiž 90 procent občanů Česka pro zavedení zálohového systému PET lahví a plechovek. To je už každodenní rutinou třinácti států v rámci EU, u nás na posun k cirkularitě ještě čekáme. První krok tímto směrem nyní udělaly obchodní řetězce Kaufland a Lidl, které zákazníkům představily automaty pro zpětný odběr dvojice obalových materiálů.

Společný pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek se rodil asi rok, nyní jej mohou zákazníci začít testovat ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl napříč Českou republikou, konkrétně v pražských Modřanech a Michli, v Olomouci, Šternberku, Plzni a také v Brně. Právě v těchto prodejnách došlo k vylepšení stávajících automatů na výkup skla.

„V Česku v rámci řetězců nejsou nikde jinde automaty na zpětný odběr PET lahví a plechovek. Jak víme, zálohování není zatím legislativě upraveno, proto jsme zatím zavedli zpětný odběr. Což znamená, že zákazníci nebudou platit zálohu při nákupu výrobků v PET lahvích a plechovkách, ani nebudou dostávat finanční částku při jejich vracení,“ vysvětluje tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

V případě, že zákazník automat „nakrmí“ šesti obaly, vyjede mu z něj slevový kupon na vybrané zboží. Pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek bude v prvních šesti prodejnách v provozu na neomezenou dobu. Už nyní Kaufland i Lidl oznámily postupné rozšiřování do dalších měst. Ve druhé polovině roku tak přibudou automaty také v Pardubicích a Karlových Varech. Spuštění systému vyjde jednu pobočku na stovky tisíc.

Foto: Kaufland Automaty se nyní nacházejí v šesti prodejnách

Automaty jsou přitom velmi jednoduché na obsluhu. Přijímají PET lahve o objemu od 200 mililitrů až po tři litry. Lahve ani plechovky nesmí zákazník před vrácením do automatu zmačkat nebo sešlápnout, zároveň by neměly obsahovat větší množství tekutiny. Automat pak pomocí senzoru pozná, o jaký obal se jedná – a jednoduše jej slisuje.

„Plastové lahve a plechovky jsou v současném legislativním rámci považovány za odpad. Tudíž je jejich sběr možný jen zapojením do současného systému nakládání s odpady. Vysbíraný materiál tak bude předán konkrétnímu městu, které s ním naloží podle svého nastavení nakládání s odpady. Do budoucna bychom ale chtěli uzavřít cirkulární smyčku, tak aby se z lahve mohla stát lahev,“ doplňuje tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

I proto pilotní projekt Kauflandu a Lidlu probíhá v součinnosti s ministerstvem životního prostředí (MŽP), které nyní připravuje návrh zákona o zálohách – ten by měl využití dnešního odpadu jako cenného surovinového zdroje zakotvit do právního řádu a legislativně umožnit plošné zálohování PET lahví, plechovek i dalších typů obalů. Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka chce MŽP návrh zákona předložit vládě do konce letošního roku.

„V Česku je ročně v distribuční síti zhruba 1,8 miliardy PET lahví a asi 800 milionů plechovek. A i když jsou Češi úžasní ve třídění, dlouhodobý problém máme v recyklaci, tedy v tom, jak dokážeme vytřídit a zpracovat to, co se objeví ve žlutých kontejnerech. Ambice jsou tak nyní velké a my směrujeme k tomu, abychom v Česku byli schopni aplikovat principy cirkulární ekonomiky,“ říká Petr Hladík.

V současné době už fáze příprav zálohového systému v Česku pokročila od debat a pozorování okolních zemí k praktické přípravě legislativního procesu. Ta by měla být nastavena tak, aby se její principy daly uplatnit nejen na PET lahve a plechovky, ale i další materiály. První automaty pro zpětný odběr tak poskytnou dobrou zpětnou vazbu v tom, jak proces probíhá v realitě, jak na něj reagují zákazníci a jaké jsou možnosti jeho dalšího zefektivnění.

Připravovaná úprava evropského nařízení o obalech zavádí pro členské státy povinnost zavést zálohový systém v případě, že do roku 2026 nedosáhnou devadesátiprocentní míry zpětného odběru. Hladík ale poznamenal, že nejbližší realistický termín pro zavedení systému záloh je rok 2025. Svaz obchodu vyčíslil náklady na jeho spuštění na zhruba 5,2 miliardy korun a provoz na 1,3 miliardy ročně.

V Česku zavedení zálohového systému podporuje rovněž Iniciativa pro zálohování, jejímž cílem je uzavření koloběhu nápojových obalů a opakované využívání materiálu. „Podobné pilotní projekty řetězce realizovaly i v jiných zálohujících zemích a vždy přinesly užitečnou zkušenost, která systém pomohla dobře nastavit tak, aby byl komfortní pro spotřebitele. Věřím, že společnými silami nastavíme technické detaily systému záloh tak, aby dobře fungoval v České republice, stejně jako funguje v dalších třinácti zálohujících zemích v Evropě,“ doplňuje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Foto: Lidl Za vrácení šesti obalů získá zákazník slevu na nákup vybraného zboží

S přispěním ČTK.