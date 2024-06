Řídí obchody s ETF v regionu, fandí Nasdaq 100 a říká: Akcie i dluhopisy kupuju, když jsou v akci

Uložit 0

Invesco je jednou z největších investičních společností na světě, pod svou správou má přes 1,6 bilionu dolarů, tedy asi 36 bilionů korun. To odpovídá deseti státním rozpočtům České republiky. Klíčovým nástrojem jsou pro firmu různá ETF, kterých nabízí několik desítek. V regionu střední Evropy má byznys s nimi na starosti Eva Miklášová. „Velmi jsem si oblíbila ETF, která jsou navázaná na index Nasdaq 100. V tomhle indexu je schovaná směs různých společností z různých odvětví,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Nasdaq je ta druhá newyorská burza (po NYSE, tedy New York Stock Exchange), která přitahuje především technologické a dynamičtější firmy. Je na ní kótovaný Apple, Adobe, Amazon, Netflix, Microsoft, matka Googlu Alphabet nebo Meta. A Nasdaq 100 je jméno indexu, který sleduje výkonnost stovky největších firem, s jejichž akciemi se obchoduje na této burze. Je to takový menší, mladší a dravější brácha tradičního indexu S&P 500, který trackuje pět set největších amerických podniků.

Index Nasdaq 100 vznikl v polovině 80. let a za posledních pět let připsal přes 150 procent, konkurenční S&P 500 za stejnou dobu přidal 84 procent. ETFka ale nejsou to jediné, co Evu Miklášovou, absolventku vídeňské ekonomické univerzity a také bratislavské Univerzity Komenského, baví: „Když zahraniční centrální banky ukončily zvyšování sazeb a pomalu se začínají chystat na snižování, nakoupila jsem si nějaké dlouhodobé americké a evropské státní dluhopisy.“

V rozhovoru, který je součástí série článků Money Makers, v nichž představujeme zajímavé postavy zdejší investorské komunity, popisuje svůj přístup k investování a věci, co v oboru nemá ráda, ale i třeba to, že se ke své práci dostala tak trochu náhodou. A že kdyby se neživila burzou, chtěla by působit v nějaké hi-tech firmě, protože má ráda technologie.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Myslím, že pro dítě je investice pojem dost vzdálený, tak jsem to měla i já. Samozřejmě jsem si kupovala různé věci, na které jsem spořila v kasičce, ale že by proběhlo něco, čemu se dá říci investice, to vyloženě ne. Takže mojí opravdu první investicí byl až v dospělosti aktivní podílový globální fond.

Máte s nějakou akcií, dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Jestli myslíte, že by se mi vryla do paměti nějaká investice, protože jsem třeba hodně prodělala, tak to ne… Já jsem opatrný investor.

Jaká byla naopak vaše poslední investice, kterou jste učinila?

Díky tomu, že se pohybuji v oboru a sleduji zpravodajství, tak když zahraniční centrální banky ukončily zvyšování sazeb a pomalu se začínají chystat na snižování, nakoupila jsem si nějaké dlouhodobé americké a evropské státní dluhopisy.

Co byla vaše – je na vás, podle jakého kritéria – nejlepší investice?

Já mám obecně ráda podílové fondy a ETFka. A velmi jsem si oblíbila ETF, která jsou navázaná na index Nasdaq 100. V tomhle indexu je schovaná směs různých společností z různých odvětví, což umožňuje snížit riziko, když selžou jednotlivé akcie. Právě diverzifikace je podle mě tím nejlepším klíčem pro investování, ale to ví snad každý…

Foto: CzechCrunch Vývoj indexu Nasdaq 100 za posledních pět let

Zkuste popsat vás přístup k investování.

Už jsem trošičku zdeformovaná prostředím, ve kterém se pohybuji. O investování vím víc než obyčejný střadatel, a snažím se proto mít ve svém portfoliu takové nástroje, aby vystihovaly moji osobní strategii. Jsem zatím bez dětí, takže si mohu dovolit trochu rizikovější profil a časový horizont mých investic je také zatím dostatečně dlouhý pro zajímavé výnosy. Držím se ale klasických pouček, takže diverzifikuji, mám podílové fondy, ETFka, ale i několik titulů v akciích. Jak jsem již zmiňovala, i dluhopisy do mého portfolia patří a všechny tyhle nástroje se pravidelně snažím trochu přifukovat.

Z každé výplaty odkládám část peněz, které následně investuji, ale tak, aby to zapadalo do celého konceptu mého portfolia, i podle aktuální situace. Dalo by se říct, že beru, co je zrovna „v akci“. Říká se, že ženy často podléhají impulzivním nákupům módy, ale toho se snažím vyvarovat, svět financí je konzervativní. Stejně jako dress code ve finančním sektoru je poměrně formální a nemohu si dovolit nějaké neuvážené nákupy extravagantních kostýmků do práce, tak i nákup investičních produktů vyžaduje vždy promyšlené jednání. Díky mé profesi se pořád vzdělávám, což mi zajišťuje vážně dobrý přehled o tom, co a kam bych asi tak mohla investovat.

Kdy jste si uvědomila, že byste se chtěla věnovat financím a investicím?

U mě to chvilku trvalo, nebyla jsem od malička přesvědčená, že chci pracovat v bance nebo na burze, přestože i takoví kolegové se u nás vyskytují. Na gymnáziu jsem vlastně úplně nevěděla, co přesně chci, studium ekonomie bylo takovou univerzální volbou, nicméně při vysoké škole jsem náhodou začala pracovat ve správcovské společnosti.

Tehdy jsem si uvědomila, jak moc zajímavé a důležité to je, zpřístupnit běžným investorům produkty, různá investiční řešení a vzdělávat je v této oblasti. Byla bych hrozně ráda, kdyby všichni obyvatelé našeho regionu měli stejný přístup k investičním produktům jako západní zahraniční občané, a tím pádem měli i stejné podmínky pro zhodnocování majetku.

Čemu věříte víc: bitcoinu, nebo zlatu?

Obojímu, ale musí to tvořit jen malou část celkového portfolia. Zlato může v portfoliu hrát důležitou roli z několika důvodů, je to taková pojistka proti volatilitě trhu, je totiž málo korelované s jinými třídami aktiv. Je ochranou proti inflaci a celkově se jedná o dlouhodobý uchovatel hodnoty. Bitcoin je naopak velmi volatilní a je důležité, aby si investoři byli opravdu vědomi rizik. Bitcoin různě kombinuje prvky zajištění, uchovatele hodnoty a růstu aktiv. Kdybych si musela vybrat, nevsadila bych ani na jedno… Ale tak je to se vším.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Škola ne, ale čeho si cením, je certifikát CFA. Ten je pro získání všeobecného přehledu ve světě financí velmi dobrý.

Má někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Jak jsem již říkala, sama jsem se chvíli hledala, což bylo dáno i tím, že u nás v rodině nikdo neměl k investování vztah. Není to myslím žádná výjimka, mnoho lidí ve věku mých rodičů nemá absolutně žádné zkušenosti s investováním. Vrcholem pro ně bývá spořicí účet, v lepším případě termínovaný vklad.

Máte v oboru nějaký vzor?

Konkrétní osobu asi neřeknu, není žádná investorská persona, kterou bych vyloženě adorovala. Mně vždycky inspirovali lidé, se kterými jsem byla v denním kontaktu, to mi přináší nejvíc motivace. Ve firmách, kde jsem pracovala, bych mohla jmenovat portfolio managery, kteří mě opravdu inspirovali, ale najdou se i lidé z jiných společností, se kterými jsem jen spolupracovala a které hluboce obdivuji.

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Úplně mě dožírá, když prodejce vědomě dává klientům, kteří mu důvěřují, nekorektní informace. Navíc když pro ně může být daná investice nevhodná a prodejce si toho je vědom, ale i přesto obchod uskuteční. Je mi líto i lidí (ne že bych jimi opovrhovala), kteří jsou velmi skeptičtí k investování v budoucnosti, protože jim to bere možnost vytvořit si majetek.

Kdybyste nepronikla do světa byznysu, co byste chtěla dělat?

Asi bych pracovala v nějaké technologické firmě. Nové technologie mě baví, fascinují a dokážu si představit, že bych v této oblasti strávila svůj kariérní život.