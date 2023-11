První tisková konference OpenAI představila GPT-4 Turbo. Uživatelé budou moci tvořit chatboty na míru

Uložit 0

Před rokem byla společnost OpenAI pro většinu světové populace neznámá, dnes její služby využívá na 100 milionů uživatelů týdně. Spousta lidí tak zvědavě vyhlížela, co si firma Sama Altmana připraví pro svou první prezentaci určenou pro veřejnost. Ti, kteří se jí účastnili, takřka bez ustání nadšeně tleskali. OpenAI totiž představila nový model ChatGPT nazvaný GPT-4 Turbo, který dokáže hodně za méně peněz. Umožní uživatelům vytvářet vlastní verze chatbotů na míru konkrétním aplikacím, díky čemuž se má ChatGPT změnit na digitální platformu podobnou systému iOS nebo Android.

Oznámení o spuštění nového modelu GPT-4 Turbo bylo nejdůležitější částí prezentace. Podle slov Sama Altmana se jim totiž podařilo opravit spoustu chyb, na které je uživatelé od spuštění ChatGPT upozorňovali. Zásadní proměna přišla v paměti chatbotu, která dosud končila s rokem 2021. „Štvalo vás, s jak zastaralými daty GPT pracoval a nás to štvalo stejně. Už nikdy nedopustíme, aby byl model tak neaktuální,“ řekl na konferenci Altman.

GPT-4 tak nově staví své znalosti na obsahu až do dubna 2023 a Altman slibuje, že budou tento korpus postupně vylepšovat. Když se tak zeptáte na výsledky voleb, na geopolitické změny či na to, jak dopadlo to které sportovní klání v uplynulém roce, chatbot nebude halucinovat, ale dá vám správnou odpověď.

Foto: OpenAI První veřejná prezentace společnosti OpenAI

Turbo verze dokáže přijímat také mnohem více vstupů v „kontextovém okně“. Zatímco dřívější verze byly omezeny na přibližně tři tisíce slov, nová varianta přijímá vstupy o délce až 300 stran. To znamená, že jej můžete požádat klidně o shrnutí celých knih.

Nová verze GPT je také levnější, což je dobrá zpráva především pro vývojáře. Společnost OpenAI zpoplatňuje takzvané „tokeny“, tedy jakési stavební prvky generovaného textu. Jejich cena bude nyní asi třikrát nižší. Zlevnil se také starší model GPT-3.5.

Placená verze ChatGPT už dokáže generovat obrázky s pomocí DALL-E 3, umí si poradit s vyhledáváním na webu nebo provést datovou analýzu či vyhledávat v PDF. Aby ale uživatelé mohli tyto nástroje využít, museli kvůli tomu přecházet mezi různými aplikacemi. „Říkali jste nám, že musíte neustále vybírat, který režim použít, a že je to otravné. A tak je tento výběr ode dneška pryč. ChatGPT bude nově vědět, jaký nástroj použít a kdy,“ uvedl Altman.

Vůbec největším překvapením ale bylo oznámení zbrusu nové funkce, která uživatelům umožní vyvíjet vlastní systémy postavené na GPT-4 Turbo. Každý si tak bude moci vytvořit chatbota na míru. Buď tím, že si navolí možnosti jeho „osobnosti“, nebo tím, že si s chatbotem naroubovaným na tuto funkci popovídá a vlastního tak vytvoří společným úsilím. Programy pak bude možné sdílet s jinými uživateli, a když sklidí úspěch, Altman slibuje, že se s jejich tvůrci podělí o zisk, která z nich OpenAI získá.

Důležité bylo také oznámení, které přišlo v souvislosti s autorskými právy. Soudních sporů souvisejících s generativní umělou inteligencí totiž přibývá, Altman tak řekl, že společnost OpenAI „zakročí a bude bránit své zákazníky“ a že také „uhradí náklady vzniklé v případě, že bude uživatel čelit soudním žalobám v souvislosti s porušením autorských práv“.

Společnost OpenAI spustila ChatGPT v listopadu roku 2022 a o několik měsíců později ho zpřístupnila široké veřejnosti. I díky tomu se mohl začít systém, který využívá prvky umělé inteligence, rychle zdokonalovat. Sam Altman předvídá, že i díky nové funkci chatbotů na míru se stane AI ještě výraznější součástí našich životů.