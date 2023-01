Raději italskou pizzu od Rossopomodoro, nebo víno? Do Česka míří nové řetězce, které nabídnou obojí

Pro své jídlo je Itálie známá po celém světě, přesto řetězců občerstvení, které by toho využívaly, není moc ani v samotné zemi, natož mimo ni. Jednou z mála výjimek je Rossopomodoro – řetězec restaurací, který vznikl před více než dvaceti lety v Neapoli, rozrostl se z ní i po celé Itálii a pak ještě do zahraničí. Dnes má koncept kolem 130 restaurací po světě a Česko až dosud chybělo. Během několika týdnů se to má změnit.

První pobočka řetězce otevře v pražském obchodním centru Palladium, tedy v místě, které samotná restaurace označuje za „neobvyklý“ prostor. Hlavní nádraží, letiště nebo nákupní centra byla až druhá místa v pořadí, kam se značka začala rozšiřovat. Zajímavější pro ni byla dlouho centra měst – Neapole, Řím, Florencie nebo třeba Benátky.

Rossopomodoro založili tři bývalí hráči rugby, ale rodinný byznys v restauraci se kolem nich točil odmala. První restauraci otevřeli v roce 1998 a svou kuchyni označují právě za neapolskou spíš než italskou. Když značka obsluhovala desítky míst v zemi, začala se rozšiřovat do zahraničí. Uspěla především ve Velké Británii, kde má desítky poboček.

Další jsou ale v mnoha koutech Evropy i mimo ni, třeba na Islandu, v Brazílii, Spojených státech, Saúdské Arábii nebo Japonsku. „Český trh je pro mezinárodní restaurace atraktivní,“ uvádí Zdeněk Zádrapa, specialista na pronájem maloobchodních prostor v tomto segmentu ze společnosti Cushman & Wakefield. „Zejména Praha je přirozenou vstupní branou na náš trh,“ vysvětluje.

Říká, že v případě restaurací s obsluhou, jako je právě Rossopomodoro, je obvyklejší otevření první pobočky právě v hlavním městě a následné vyhodnocení, jak zákazník novou značku přijímá. „Poté se rozhodne o strategii dalšího rozvoje. Takovou formu rozvoje zvolily například restaurační sítě L’Osteria nebo Vapiano,“ přibližuje.

Podobný postup by mohla zvolit i restaurační síť Signorvino, která se do Česka chystá. I tady jde o koncept italské nabídky, ale u tohoto typu občerstvení se očekává, že se jídlo spojí s vínem. S důrazem na to druhé. Signorvino má ve svém popisu dovětek, že jde o „sklípek s kuchyní“. Tedy že si zákazníci přijdou pro dobré víno, prostě jako do obchodu. A pokud budou mít chuť, dají si ho hned na místě, případně ho doplní i objednávkou z místní kuchyně.

Signorvino má v Itálii k třiceti pobočkám a expanze i do Česka je součástí plánu rozšířit se během krátké doby hned do několika zemí Evropy. Kromě Prahy se má objevit mimo jiné v polské Varšavě. Cílem, který sama společnost označuje za ambiciózní, je nakonec francouzská Paříž. Za loňský rok měla mít firma podle italského Wine News obrat kolem 55 milionů eur a prodat přes 1,8 milionu lahví.

Řetězce mají o vstup do tuzemska zájem, přestože nedávná pandemie a s ní související omezení maloobchodu vyvolaly určité obavy o budoucnost sektoru, hlásí Cushman & Wakefield. Otevření první pobočky v Česku už ohlásil oblíbený americký fastfood Popeyes, který má podobně bohatou historii jako McDonald’s, KFC nebo Burger King.

„Jeho příchod na český trh je největším vstupem F&B hráče od roku 2017, kdy zde znovuotevřela značka Pizza Hut,“ popisuje Jan Kotrbáček, partner v Cushman & Wakefield. Popeyes má po celém světě téměř 3 900 poboček, většinu ve formě franšíz – a tuto formu má volit i v Česku. V průběhu letoška tu má otevřít hned několik restaurací, kde a kolik přesně, však zatím není známo.