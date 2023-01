Radnice, kde se hraje divadlo či konají trhy. Nové centrum Prahy 12 vyrostlo od skici už za čtyři roky

Radnice bývá středem obce. Praha 12 měla takových středů hned sedm, každá agenda sídlila někde jinde. To se změnilo s novými prostory, které kromě běžných činností přinášejí obyvatelům také zábavu. „Je fajn, když radnice není jen jedna kancelář vedle druhé. Přistupovali jsme k tomu tak, že v budově může být i divadlo, trhy nebo tam mohou probíhat schůze společenství vlastníků jednotek. Je tam proto vedle také restaurace,“ říká v podcastu Město architektka z kanceláře Loxia Jana Mastíková.

Radnice Prahy 12 má podobu tří bílých kostek. Inspirace přišla od modřanského cukrovaru, který podle Mastíkové čtvrti kdysi přinesl významnou pozici. „Přišlo nám logické na tu historii navázat. Ostatně Praha 12 má cukr, i když ne kostku, ale homoli, ve svém znaku,“ dodává architektka. Celý podcast si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube.

Uvnitř je vstupní hala s recepcí, bistro, kavárna a několik malých obchodů. V komerční části je dnes také coworkingový prostor, tedy sdílená kancelář. Loxia tu navrhla rovněž multifunkční sál. Tradičně se tady jednou do měsíce konají jednání zastupitelstva, jindy tu probíhají taneční lekce i malá divadelní představení, výstavy, přehlídky nebo právě trhy. Pro případ potřeby je na radnici také dětský koutek.

„Na radnici musí každý za život několikrát. Jsou to radostné události, kdy si jdete pro rodný list svého dítěte, jdete se tam oddat, vítají se tam občánci, chodíte tam ale i platit pokuty. Je to místo, kam každý z nás někdy musí, proto je to neuvěřitelně důležitá budova,“ líčí Mastíková s tím, že trend je právě otevřená radnice a je to tak správně. „Radnice je tam díky lidem, funguje pro ně, ne naopak,“ dodává.

Zajímavostí je, že komplex tří budov byl hotový od první skici už za čtyři roky. Pomohl v tom takzvaný BIM nebo-li building information model, který digitalizuje nejen stavební část, ale i tu provozní a usnadňuje tak výstavbu i život v budově. Podle Mastíkové právě to stavbu výrazně urychlilo.

„Pro Loxii už je BIM součást běžné práce. Jsem pyšná na to, že se nám podařilo postavit takhle velký objekt už za čtyři roky a BIM jednoznačně pomohl,“ uvádí Mastíková.

I za to získala nová radnice pro Prahu 12 Cenu Národního centra stavebnictví 4.0 v soutěži Stavba roku 2022 za významnou veřejnou budovu, která urbanisticky i architektonicky dotváří prostor městské části, a za inovační a moderní přístup jak k realizaci, tak i k projektové části.

Podcast Město s architektkou Janou Mastíkovou

