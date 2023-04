Radnice se k tomu neměla, tak jednal sám Schwarzenegger. Video ze zasypání díry na silnici je hitem

Arnold Schwarzenegger je populární nejen pro svou úspěšnou hereckou – a dříve také sportovní – kariéru, ale i pro své názory a pohled na svět. Je ztělesněním člověka, který se žene za vítězstvím, aniž by čekal na moment, kdy mu štěstěna sama spadne do náruče. Proto k němu tolik lidí vzhlíží. Proto se jeho postoje často objevují ve všemožných motivačních textech. A proto se teď vydal s lopatou na silnici ve svém sousedství, aby zasypal díru, k čemuž se tamní úřad jaksi neměl. Nové video je hitem internetu.

Jeden z nejznámějších kulturistů v historii a představitel slavného Terminátora má na sociálních sítích velký vliv. Jen na Twitteru ho sleduje přes pět milionů fanoušků, tudíž se jeho příspěvky dostávají ke skutečně velké mase. Ostatně si stačí vzpomenout na nedávné video, v němž svým přesvědčivým hlasem vyzýval k zavržení antisemitismu – za dva dny tam nasbíralo přes 3,6 milionu zhlédnutí. A podobných příkladů lze na @schwarzenegger najít víc.

Teď rozproudil vody mainstreamového internetu znovu – a opět dalším videem. Namísto usednutí za kameru a mluvení se naopak vydal do terénu. S lopatou v ruce a balenou asfaltovou směsí. Vyrazil totiž do čtvrti Brentwood v americkém Los Angeles, kde momentálně bydlí, aby tam spolu se svým kamarádem zasypal díru poté, co radnice nejednala včas a místo nechala bez zásahu dělníků, čímž měla zbytečně ohrožovat bezpečnost provozu.

Je zřejmé, že šlo o demonstrativní video, které bylo natočené právě s úmyslem ukázat Schwarzeneggerovu lidskost. A lidé vlastně ani příliš neřešili, že se po zasypání nepoužil žádný asfaltovací stroj, aby položenou směs zhutnil a zamezil tak tomu, aby se do ní nedostala voda. Každopádně i pouhé zasypávání, rozhrabování a udusávání materiálu lopatami vyvolalo tunu reakcí, v níž bývalého guvernéra Kalifornie lidé velebí. „Terminátor se vrátil.“

Za necelý den nasbíralo minutové video na Twitteru přes 7,3 milionu zhlédnutí a vysloužilo si i komentář od starostky Brentwoodu Karen Bassové, která kritiku svého úřadu odmítla s tím, že „pracovníci města vynakládají při práci veškeré úsilí“. Nutno podotknout, že takových děr má být po celém Los Angeles velká spousta, jelikož se metropole potýkala s nebývale vlhkou zimou, kvůli které ve většině oblastí spadlo dvakrát více srážek, než je zvykem.

„Dnes, poté, co se celé okolí rozčilovalo nad obrovskou dírou, která už několik týdnů ničí auta a kola (a obyvatelé měli podat několik urgentních požadavků na její opravu – pozn. red.), jsem se svým týmem vyrazil ven a opravil ji. Aneb jak vždycky říkám: ‚Nestěžujme si, ale pojďme s tím něco udělat.‘ Tak tady to máte,“ napsal Schwarzenegger, který mimo jiné v posledních týdnech zásobuje fanoušky svým novým newsletterem pro zdravější životní styl.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023