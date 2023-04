Obří raketa, kterou chce Musk vozit lidi na Mars, odstartovala z Texasu. Po pár minutách vybuchla

Raketa Starship ve čtvrtek v odpoledních hodinách odstartovala ke svému prvnímu suborbitálnímu letu, ten ale neproběhl úplně podle plánu – stroj se po několika minutách vznítil a vybouchl. Původně SpaceX chtělo, aby vystoupal do výšky 240 kilometrů, obkroužil Zemi a spadl do oceánu nedaleko Havaje. Podle společnosti založené a vedené Elonem Muskem je ale úspěchem už jen to, že bez komplikací proběhl samotný vzlet. Byla to první zkouška Starshipu po téměř dvou letech a dosud ta největší, jakou si raketa prošla.

Jednou by rakety americké společnosti SpaceX měly lidstvu pomáhat s lety na Měsíc i na Mars. Teď dosáhly důležitého milníku, když z kosmodromu u texaské obce Boca Chica poprvé odstartovala kompletní sestava nosiče Super Heavy s třiatřiceti motory Raptor a samotnou lodí Starship. Celkem šlo o 120 metrů vysoký kosmický kolos. Start mise byl oproti originálnímu harmonogramu o několik dní odložen, původně se mělo letět už v pondělí.

Kdyby vše probíhalo tak, jak mělo, Starship a booster Super Heavy by se po třech minutách letu oddělily, loď by dosáhla výšky 240 kilometrů a provedla by většinu obletu Země. Přibližně devadesát minut po startu by pak dopadla do oceánu u Havajských ostrovů. Na obratné přistávací manévry, kterými jsou stroje SpaceX vyhlášené, tedy stejně nemělo dojít.

Cílem mise bylo prověření celého raketového systému Starship s boosterem Super Heavy právě tak, jak by jejich integrovaný systém měl v budoucnu startovat k misím na Měsíc i Mars. Data získaná ze senzorů z letu pomohou konstruktérům s vývojem dalších prototypů kosmického plavidla. I když Starship explodovalo při letu, jde stejně o výrazný posun vpřed – dosud se totiž raketu vůbec nepodařilo odlepit tak daleko od země.

K dnešnímu startu vedla náročná cesta přes několik dřívějších modelů, dnes startující Super Heavy měl už pořadové číslo 7, nesená loď pak dokonce 24. Dosud poslední zkušební let rakety Starship proběhl předloni a byl také prvním, kdy se lodi podařilo úspěšně přistát. Drobný požár po dosednutí tehdy zlikvidovaly automatické systémy.

Starship je stále ve fázi testování, což naznačuje i očíslování obou částí rakety. Samotná aktuální loď Starship má pořadové číslo 24 a booster (neboli první stupeň rakety) sedm. Společnost nechtěla čekat na další let téměř dva roky, ovšem do cesty se jí přimíchala řada okolností. Kromě velké inženýrské náročnosti projektu, kterou na konci roku 2021 přiznal otevřeně i sám Musk, to byly i regulatorní, především environmentální důvody. Místo, kde SpaceX vybudovalo svůj kosmodrom, je totiž zásadní pro migraci ptáků – a nově musí firma monitorovat i populaci místních mořských želv.