Ráno na sjezdovku, večer do wellness. Falkensteiner umí obojí, podívejte se na hotely blízké Česku

Většina Čechů si nejspíš pamatuje promrzlé chaty, kapesníky sušené na topení, lyžárny, ve kterých to klouzalo, a malou pomu pod kopcem. Zimní dovolená ale může vypadat úplně jinak. A to nejen s kilometry sjezdovek a dobrou kabinovou lanovkou. A dokonce nemusí být jen aktivní. Večery lze totiž klidně trávit ve vířivce.

Na kombinaci aktivního odpočinku spolu s relaxem se už několik let specializuje hotelová skupina Falkensteiner Hotels & Residences, která má víc než třicet hotelů v šesti evropských zemích. Kromě Česka je to také Slovensko, Chorvatsko a Srbsko, z lyžařských destinací pak Itálie a Rakousko. Falkensteiner tu svoje hotely umisťuje do oblíbených lyžařských oblastí, výhodou je, že se nacházejí přímo na sjezdovkách, k tomu poskytují nadstandardní wellness i skvělou kuchyni.

Vzhledem k tomu, že zimní dovolená pomalu ale jistě klepe na dveře, dali jsme dohromady tipy na hotely, kde můžete z hotelových bačkor rovnou na lyže. Všechny se nacházejí v Rakousku, to proto, že se do cílové rovinky lze dostat do osmi hodin. Kam tedy vyrazit?

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Nachází se v Nassfeldu na jihu Korutan, které patří k jedněm z nejoblíbenějších rakouských destinací. Místo se kromě dobrých sjezdovek vyznačuje také jezery a prosluněným počasím. Falkensteiner Hotel Sonnenalpe je čtyřhvězdičkový rodinný hotel s přímým vstupem na místní sjezdovky. Jednou z nich je dokonce i nejdelší osvětlená sjezdovka v Alpách. Rodinný hotel nabízí půjčovnu, takže na několikahodinovou cestu lze vyrazit i bez lyží. Místní recepce nabídne zlevněné permanentky a nedaleko hotelu je k dispozici také lyžařská škola. Po lyžích je možné zajít do wellnessu s rozlohou 1 700 metrů čtverečních, kam je neomezený přístup. V nabídce je bio sauna, finská sauna i pára. Je tu také fitness a venkovní vyhřívaný bazén. Od letošního podzimu nabízí hotel plnou penzi, což znamená snídani, oběd, večeři a odpolední svačinu. A dokonce se tu v hotelovém Falky Landu postarají o děti.

Falkensteiner Hotel Cristallo Katschberg

Čtyřhvězdičkový hotel patří do skupiny aktivní. Je určen pro všechny milovníky lyžování, snowboardingu i sáňkování. V okolí hotelu jsou dobré podmínky na výlety na sněžnicích, k dispozici je i noční lyžování nebo možnost projet se na saních tažených koňmi. Rodinný hotel Falkensteiner Hotel Cristallo se nachází přímo u sjezdovky, a to ve skiareálu ve výšce 1640 až 2200 metrů nad mořem na Katschbergu v Korutanech. Lyžařský komplex tu má víc než sedmdesát kilometrů sjezdovek s lyžařskou školou a půjčovnou lyží v hotelu. Místní wellness má rozlohu dva tisíce metrů čtverečních a mimo jiné i venkovní vyhřívaný bazén. I tady pohlídají děti, kterým se na lyže nebude chtít. Pro ty je tu pak dokonce i oddělený dětský bufet.

Falkensteiner Club Funimation Katschberg

Nachází se jen kousek od svého bratra Cristallo, to znamená, že nabízí stejné výhody. Lyžařské středisko Katschberg je přímo u hotelu, k dispozici je lyžařská škola i půjčovna lyží přímo v hotelu. Falkensteiner Club Funimation Katschberg nabízí také celoroční animace a večerní zábavu pro celou rodinu. Stejně jako další rodinné hotely značky má dětskou hernu s možností hlídání, tentokrát je tu Falky Land o rozloze úctyhodných tisíc metrů čtverečních. Specializují se tu navíc na bohatý program. Na výběr je mnoho animací či scénických představení, děti v hotelu najdou také tobogán a nedaleko rovněž farmu s poníky. Samozřejmostí je wellness s možností uklidňujících lázeňských procedur. Dohromady s vodním světem má wellness rozlohu dva tisíce metrů.

Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel Mühlviertel

Čtyřhvězdičkový hotel se sice nenachází přímo na sjezdovce, zato má ale spoustu jiných výhod. Za prvé je Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel Mühlviertel necelé tři hodiny od Prahy hned za hranicemi Šumavy. Za druhé se dají místo sjezdových lyží obout ty běžecké, můžete tak vyrazit po krásách Horního Rakouska, napojit se na trasu lze přímo před hotelem. Hotel je navíc určený jen pro dospělé a ubytovat se tu mohou nejméně čtrnáctiletí, rozhodně tu tak na zákazníky čeká klid. Užít si tu lidé mohou all inclusive s nealkoholickými i alkoholickými nápoji po celý den. Kromě běžek si tu můžete zapůjčit i sněžnice a na několika rybnících v okolí je také možné bruslit. Wellness je z vybraných hotelů největší, má 2 500 metrů čtverečních, na kterých je saunový svět, vnitřní a venkovní bazén a také holistické wellness procedury.