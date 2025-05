Nenápadná hvězda Pale Fire Capital pohltila osm firem a vynáší stamiliony. A nezpomalujeme, říká Jan Barta

Uložit 0

Tento startup roste v poslední dekádě o 30 až 40 procent ročně, jeho produkty využívají i společnosti jako NASA či Apple a jeho roční tržby činí více než 550 milionů korun. Skupina itrinity, která dosud pohltila osm mezinárodních firem postavených na modelu SaaS (software jako služba), je jednou z ozdob investiční společnosti Pale Fire Capital podnikatelů Jana Barty, Dušana Šenkypla a spol. Podle nich už hodnota itrinity přesáhla dvě miliardy korun. Přesto ji – zatím – moc lidí nezná.

Jak je to možné? „Itrinity je firma známější v zahraničí než u nás. Od začátku míří na globální trh, většina našich zákazníků pochází ze Severní Ameriky a západní Evropy. Naše produkty pokrývají i český a slovenský trh, ten ale tvoří jen malou část příjmů,“ vysvětluje pro CzechCrunch šéf startupu Michal Aftanas. Podle něj itrinity hledá akviziční příležitosti i mezi českými a slovenskými SaaS firmami, žádná vhodná se ale zatím neobjevila.

Když Aftanas v roce 2021 nastoupil do itrinity, měla tato skupina ve svém portfoliu tři firmy zaměřené na internetové služby – jedna pomáhá zvýšit viditelnost webu ve vyhledávačích, další se třeba zaměřuje na čištění e-mailových schránek od spamů. „Dnes už máme osm firem. A zhruba osm milionů uživatelů po celém světě, z nichž platících je kolem 50 tisíc,“ říká jednačtyřicetiletý podnikatel, který pochází ze slovenského města Stará Ľubovňa v regionu Spiš.

Aftanase od dětství přitahovala elektronika. V devíti letech dostal zkoušečku napětí, o pár let později již pájel plošné spoje a vyráběl vlastní detektory kovů či různá čidla. „A většinou to i fungovalo,“ vzpomíná s úsměvem. Po studiích strávil deset let v Siemensu, kde vyvíjel hardware i software pro řízení vlakového provozu. A postupně se vypracoval z pozice vývojáře na vedoucího oddělení se čtyřicetičlenným týmem.

Po čase však cítil, že ho korporátní prostředí svazuje. „Je prostě pomalé. Na všechno potřebujete mnoho povolení, ohledně všeho se musíte koordinovat s tisíci dalšími lidmi. To je ubíjející.“ Během pandemie covidu se tak setkal se svým kamarádem z florbalu Dušanem Šenkyplem, jedním z partnerů Pale Fire Capital, a začal pro tento fond pracovat jako analytik. Nedlouho poté se mu podařilo pro itrinity získat další akvizici, americký startup Warmup Inbox. A dostal nabídku postavit se do čela skupiny jako její CEO.

Nemáme chuť se přetahovat s dalšími investory.

Itrinity je stále z 50 procent vlastněna původními zakladateli Peterem Hrbáčikem a Martinem Tomou. Druhou polovinu drží Pale Fire Capital. Barta se tak podle Aftanase osobně podílí především na hodnocení potenciálních akvizic: „Je schopný odhadnout trendy na trhu, identifikovat rizika a potenciál růstu jednotlivých firem. Do daných produktů vidí skutečně do hloubky.“

Do každodenního chodu firmy nicméně zapojen není. „Chodíme za ním už s hotovou valuací a předjednanými podmínkami. On nám pak potvrdí, jestli ta akvizice dává smysl a je bezpečná. Nebo ten deal naopak zastaví, pokud v něm vidí nějaké riziko,“ připouští šéf itrinity. A jak často dochází k takové stopce? „Řekl bych, že se tak děje zhruba v polovině případů.“

„Itrinity je dnes jeden z nejúspěšnějších startupových projektů, roste super rychle. A i díky tomu se z něj stal důležitý pilíř celého portfolia Pale Fire Capital. Za jeho úspěchem určitě stojí Michalův tým, který zatím dokázal všem akvírovaným startupům nastavit minimalistické, ale hodně efektivní řízení a prioritizaci jen na to, co má skutečný dopad. V dalších letech rozhodně neplánujeme zpomalit,“ uvedl sám Barta pro CzechCrunch.

Co je na jejich přístupu k akvizicím specifické, je metoda vyhledávání potenciálních příležitostí. „Vytvořili jsme vlastní interní AI nástroj, který hledá startupy a produkty s vysokým růstovým potenciálem, o něž zatím nikdo jiný neprojevil zájem. Nemáme chuť se přetahovat s dalšími investory,“ popisuje Aftanas.

Firmy v portfoliu itrinity, rok akvizice a země původu Mangools (2014, bootstrapovaná firma Petera Hrbáčika a Martina Tomy) – sada pěti SEO nástrojů pro zvýšení viditelnosti webu ve vyhledávačích

EmailListVerify (2018, Maroko) – ověřování e-mailových adres a čištění schránek od spamů

UptimeRobot (2019, Turecko) – monitoring funkčnosti webů, využívaný i NASA nebo Applem. Celkem má dva miliony uživatelů a podle Aftanase jde o šperk v portfoliu itrinity

Warmup Inbox (2021, USA) – monitoring takzvané e-mailové reputace. Tento nástroj také zajišťuje, aby uživateli nepadaly vybrané hromadné e-maily do spamu

Geo Targetly (2023, Austrálie) – přizpůsobuje obsah webu podle polohy návštěvníka

Touch Stay (2024, Spojené království) – pomáhá tvořit digitální průvodce pro platformy, jako je Airbnb, například pravidla pro hosty nebo tipy na výlety v okolí ubytování

Deadline Funnel (2024, USA) – vytváří časově omezené marketingové kampaně pro influencery

TopicRanker (2024, USA) – vyhledává témata a klíčová slova pro lepší umístění ve vyhledávačích

Jeho skupina tak cílí na projekty, které nejsou na trhu vidět a jejichž zakladatelé třeba ještě o prodeji ani nepřemýšleli. Celý akviziční proces pak trvá čtyři až osm týdnů. Itrinity údajně každoročně osloví vyšší tisíce firem po celém světě, jen jednotky z nich se ale dostanou do „dalšího kola“ a projdou schválením Jana Barty.

Minulý rok byl ovšem úspěšný, týmu kolem Aftanase se totiž podařilo uskutečnit tři nové akvizice. Do stáje itrinity tak přibyly společnosti Touch Stay, Deadline Funnel a TopicRanker. Zakladatel poslední zmíněné firmy, Dmitry Dragilev, už má na kontě několik úspěšných exitů – jeden z jeho startupů koupil Google, další bývalí zaměstnanci Slacku. Dnes je Dragilev součástí týmu česko-slovenské skupiny.

A hlad po dalších akvizicích zatím v itrinity nekončí, ostatně letos startup plánuje přikoupit dvě až tři firmy. „Naše produkty jsou ziskové, na nákupy proto máme peníze z vlastní EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy, pozn. red.) bez nutnosti externího financování,“ tvrdí Aftanas. Celkem už itrinity investovala do akvizic desítky milionů dolarů – a podobnou částku hodlá utratit i letos. „Chceme být jednou z největších SaaS skupin v Evropě,“ hlásí. Ostatně EBITDA marže itrinity za loňský rok dosáhla 55 procent.

Dnes má přibližně sto zaměstnanců, přičemž většina jich je z Česka a Slovenska. Všichni pracují na dálku, klasické porady se zde totiž nekonají. A co Aftanas říká na stávající nepoměr mezi platícími a freemium uživateli? „Těch neplatících je zatím stále dost, i tak jsou ale pro nás důležití. Jsou vlastně našimi ‚brand ambassadory‘, protože naše služby často doporučují dalším lidem,“ uzavírá.