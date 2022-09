Registrace vozidel online a sbohem velkému techničáku. Vláda chce ulehčit život majitelům vozidel

Velký technický průkaz mají ti zodpovědí založený mezi dalšími důležitými dokumenty, ostatní pak někde, kde jej horečně hledají, když jej potřebují. V budoucnu by však nemusel být velký technický průkaz potřeba vůbec. Vláda totiž připravuje novou legislativu, která by ho bez náhrady zrušila a také umožnila registrovat automobily online.

Mít u sebe během řízení vozu malý technický průkaz má ze zákona povinnost každý řidič. Velký technický průkaz je naopak rozsáhlý dokument, který u sebe vozí málo kdo. Obsahuje veškeré potřebné údaje o voze a jeho provozovateli včetně historických záznamů.

Tento dokument potřebuje majitel vozu v momentě, kdy s pojišťovnou řeší například škodní událost, během STK či při přepisu vozu na nového majitele. Do rukou se mu tak dostane jen sporadicky, přesto je jeho vlastnictví v papírové podobě nutné.

Ministerstvo dopravy nyní připravuje pozměňovací návrh k novele silničního zákona, díky které by se stal velký technický průkaz minulostí bez náhrady. Návrh by měl být již téměř hotový a mířit do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. „A uvidíme, jak potom bude rychlé jeho schválení. My v tuto chvíli počítáme s rokem 2024 na zrušení technického průkazu,“ řekl mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Tím však plánované změny nekončí. Jinak by se měly řešit i registrace vozidel, respektive jejich přepis, který je nyní nutné vyřizovat u okénka nejbližšího úřadu s rozšířenou působností. Vláda by však chtěla veškeré úkony řešené na registru vozidel přenést do online světa a umožnit majitelům vozů vše provádět elektronicky.

Tento krok by měl být součástí větších plánů k digitalizaci dopravních agend v České republice. Ta by měla být dokončena do konce roku 2025, na kdy se taky počítá se zavedením online registru vozidel. Ještě v tomto roce chce ministerstvo spustit Portál dopravy s řadou nástrojů pro řidiče, ale i plavbu, letectví a další.

Na elektronické řidičské průkazy si však budeme muset ještě počkat a je otázkou, zda se vůbec dočkáme. Zatímco v Německu jsou standardem, u nás jejich zavedení naráží na chybějící legislativu. Nicméně časem by řidičský průkaz nemusel být vůbec potřeba a stačila by pouze občanka. A právě ty bychom mohli na místo v peněžence nosit jen ve svém mobilu již během příštího roku.

S přispěním ČTK.