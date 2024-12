Rekordní Eras Tour po dvou letech končí, z Taylor Swift udělala fenomén. Co bude se zpěvačkou teď?

Uložit 0

Americká zpěvačka Taylor Swift odzpívala o víkendu v kanadském Vancouveru poslední koncert své Eras Tour. Po téměř dvou letech a 149 koncertech na pěti kontinentech se turné stalo nejvýdělečnější koncertní šňůrou v historii hudebního průmyslu. Swift zase stvořila fenomén, který v moderní době nemá obdoby a díky kterému se loni dostala na seznam světových miliardářů. Co má hvězda v plánu dál? Spekuluje se o dokumentu i novém albu.

Rekordní show, která trvala 21 měsíců, přinesla zisk zhruba 47,5 miliardy korun – to je dvojnásobek oproti dosavadnímu rekordu. Nevydělala na ní ale zdaleka jen samotná zpěvačka, ale i ekonomiky v zemích, ve kterých se koncerty konaly. Jen ve Spojených státech přineslo turné do místní ekonomiky v přepočtu přes 237 miliard korun.

Kromě samotných koncertů vydělalo Eras Tour i na prodeji doprovodných produktů – šlo například o knihu The Eras Tour Book, která obsahovala stovky (i dříve nepublikovaných) fotografií z turné a které se jen během prvních dvou dnů na trhu prodalo přes 814 tisíc kopií. V říjnu 2023 byl zase uveden téměř tříhodinový koncertní film, který celosvětově utržil téměř 6 miliard korun a byl později k vidění i na Disney+. Další tok peněz zajistily tržby z prodeje merche.

Důkazem, že zpěvačka stvořila fenomén, je i fakt, že bylo turné beznadějně vyprodáno a přilákalo neuvěřitelných 10 milionů diváků. Tři koncerty ve Vídni přitom musely být zrušeny po odhalení plánovaného teroristického útoku. Swift ale odehrála celkem osm koncertů v londýnském Wembley Stadium, jen tam ji vidělo 750 tisíc lidí. Během vyprodaných koncertů se pak mnoho fanoušků scházelo i před koncertními halami, aby se hudbě své ikony přiblížili.

Právě kompletní oddanost posluchačů je něčím, čím se Taylor Swift může pyšnit. Její fanoušci si na koncertech například vyměňovali náramky přátelství, které se staly symbolem turné. Na sociálních sítích zase vznikaly miliony příspěvků, které rozebíraly všemožné detaily, včetně třeba zpěvaččina vztahu s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem z Kansas City Chiefs.

Sledován byl zkrátka každý její krok – od výběru outfitu přes barvu mikrofonu až po změny v pořadí celkem 44 písní v setlistu. To vše fanoušci řešili třeba v aplikaci SwiftAlert, která jimi byla vytvořena pro sledování novinek s Taylor Swift spojených. Svými postřehy ale doslova zaplavili především TikTok, kde bylo od začátku Eras Tour zveřejněno 1,9 milionu videí. Ta měla v průměru 380 milionů zhlédnutí denně, nikdy přitom neklesla pod 200 milionů.

Jak se dá při takovém rozsahu jejího působení očekávat, Taylor Swift se v průběhu turné stala i součástí různých politických her. Například britský premiér Keir Starmer obdržel zdarma vstupenky na její londýnský koncert poté, co jeho tým poskytl zpěvačce eskortní službu obvykle vyhrazenou pro členy královské rodiny a vysoké politiky, což veřejnost kritizovala. Kanadský premiér Justin Trudeau zase Swift na síti X požádal, aby do svého turné zahrnula i Kanadu, což se nakonec stalo.

Zpěvačka také (jako jedna z mnoha celebrit) v amerických prezidentských volbách podpořila demokratickou kandidátku Kamalu Harris, což na její vítězství nakonec stejně nestačilo. Naopak si ale tímto krokem rozzlobila Donalda Trumpa – ten jí ještě před volbami na své sociální síti Truth Social jednoduše vzkázal, že ji nenávidí.

Pokud máte pocit, že je tempo, které zpěvačka v posledních dvou letech nasadila, vražedné, zajisté nejste jediní. V rozhovoru pro magazín Time, který Swift mimo jiné označil za osobnost roku 2023, hvězda uvedla, že na turné trénovala šest měsíců a že její tréninky zahrnovaly i zpívání celého tříhodinového setlistu při běhu na páse.

Dát si pauzu se ale zpěvačka nechystá. Už potvrdila, že plánuje dokončit sérii svých předtočených alb, tentokrát Reputation (Taylor’s Version) z roku 2017, které má být doplněno o bonusové skladby. Série nahrávek se stala symbolem boje za práva umělců na vlastnictví své hudby a předchozí alba, jako Fearless (Taylor’s Version) nebo Red (Taylor’s Version), zaznamenala komerční úspěch.

Taylor Swift se ale možná vrhne i do světa filmu. Podepsala totiž smlouvu s produkční společností Searchlight Pictures, pro kterou má režírovat svůj první celovečerní film. Zatím však není jasné, o jaký projekt přesně půjde. Zároveň se spekuluje i o chystaném dokumentu, který by zachycoval zákulisí Eras Tour a poskytoval vhled do průběhu koncertního maratonu.

Podle všeho ale zpěvačka dost možná chystá především překvapení pro své fanoušky – údajně pracuje na dalším studiovém albu. To poslední, The Tortured Poets Department, přitom vydala teprve na jaře 2024. Její fanoušci ale spekulují o tom, že by mohla připravovat další, během turné totiž často používala oranžovou barvu. Právě tím by podle všeho měla novou éru signalizovat.