Rekordní Rock for People. Letošní ročník očekává 40 tisíc návštěvníků a slibuje našlapaný line-up

Letošní ročník festivalu Rock for People láká na kapely jako The Offspring nebo Bring Me The Horizon. Očekává, že zlomí rekord v návštěvnosti.