Revolut byl předloni poprvé od založení v zisku. V Česku má přes 485 tisíc uživatelů

Britská společnost Revolut, která nabízí digitální bankovnictví, převody peněz do různých měn nebo obchodování s kryptoměnami a akciemi, po několika měsících odkladů zveřejnila finanční výsledky za rok 2021. Finančně-technologická služba se poprvé od svého založení v roce 2015 dostala do zisku. Loni pak zvýšila tržby o 33 procent. V souvislosti s kryptoměnovou zimou jí klesl podíl virtuálních platidel na celkových tržbách. Pro CzechCrunch Revolut prozradil, že v Česku eviduje přes 485 tisíc uživatelů.

Loňské tržby se britské firmě, za níž stojí Nikolaj Storonskij a Vlad Jacenko, zvýšily o 33 procent na více než 850 milionů liber (22,6 miliardy korun). K růstu jí podle jejího vyjádření pomohly jak platby uživatelů, tak i předplatné nebo podnikatelské účty. Předloni tržby Revolutu rostly trojnásobně a dosáhly na 636,2 milionu liber (17 miliard korun), přispěl k tomu i tehdejší růst obchodů s kryptoměnami.

Revolut zároveň po odkladech zveřejnil účetní závěrku za rok 2021, z níž můžeme vyčíst, že zisk před zdaněním tehdy činil 59,1 milionu liber (1,6 miliardy korun). Rok před tím byla společnost ve ztrátě 205 milionů liber (5,5 miliardy korun). Poprvé od svého založení v roce 2015 se tak firma dostala do zisku. Za zpožděním závěrky prý bylo i to, že firma vyměnila své interní účetní systémy poté, co britský úřad FRC, který je zodpovědný za regulaci auditorů, označil předchozí audit firmy za nedostatečný.

Zda byl Revolut ziskový i v loňském roce, zatím firma neuvádí. V současnosti očekává, že kompletní účetní závěrku za rok 2022 zveřejní do června, může to ale prý trvat i déle. Její zveřejnění by mohlo firmě otevřít cestu k získání bankovní licence ve Velké Británii. O tu Revolut požádal před dvěma lety, ale ke konci prosince ji stále neměl.

Foto: Revolut Spoluzakladatelé Revolutu Vlad Jacenko a Nikolaj Storonskij

Firma zlepšila hospodaření i navzdory útlumu na trhu kryptoměn, který loni nastal po pádu burzy FTX. V loňském roce nicméně tržby Revolutu z podnikání s kryptoměnami klesly. Digitální měny měly loni na celkových tržbách podíl pět až deset procent. Revolut minulý rok do své aplikace přidal více než dvacet kryptoměn a tokenů, do nichž mohou jeho uživatelé investovat. Celkem jich nabízí přes osmdesát.

Po celém světě Revolut používá více než 25 milionů lidí a pro CzechCrunch firma prozradila, že se jí v Česku podařilo přilákat přes 485 tisíc uživatelů. Loni v srpnu hlásila překročení hranice 400 tisíc zákazníků. Právě o investice do kryptoměn prý u nás registruje vysoký zájem.

Při nákupu kryptoměn v Revolutu je zároveň třeba si uvědomit několik rozdílů proti směně na některé z kryptoměnových burz, odkud mohou tokeny putovat přímo do vaší kryptopeněženky. Takovou peněženkou totiž Revolut zatím nedisponuje, a tak jsou veškeré kryptoměny uchovávány ve virtuálním účtu. Aktuálně není možné s kryptoměnami platit kartou (musíte je převést na standardní měnu) a přeposílat lze kryptoměny jen na jiný účet u Revolutu, nikoliv na jinou kryptopeněženku.

Hodnota Revolutu při posledním kole financování, kterým prošel v roce 2021, činila zhruba 33 miliard dolarů (727 miliard korun). Firma se tak stala v té době nejhodnotnějším britským startupem. Od svého založení v roce 2015 Revolut získal od investorů, mezi kterými je například japonská společnost SoftBank, zhruba 1,7 miliardy dolarů. V nejbližší době prý Revolut neplánuje žádat investory o další finance.

Po udělení plné evropské bankovní licence v roce 2021 Evropskou centrální bankou rozšířil Revolut v roce 2022 bankovní služby do dvanácti nových zemí, čímž se celkový počet států na starém kontinentu, ve kterých služba působí, zvýšil na třicet. Letos chce Revolut spustit několik produktů a zároveň hodlá expandovat na další trhy včetně Nového Zélandu, Brazílie, Mexika nebo Indie.

