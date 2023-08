Řidičské průkazy necháme od ledna doma. Při cestách po Česku postačí malý techničák a občanka

Pokud vše půjde dobře, příští rok se nám uvolní místo v peněženkách. Jak je známo, v rámci digitalizace se v Česku například chystají občanské průkazy v mobilních telefonech. Nově budeme moct při cestách autem po Česku od ledna roku 2024 nechat doma řidičské průkazy. Chystají se i změny ohledně žádostí o nové doklady a novinky se dotknou i technických průkazů nebo osvědčení o registraci vozidla.

Při případné policejní kontrole se řidiči budou moct prokázat občanským průkazem. Novinky podle serveru Lupa.cz oznámilo ministerstvo dopravy, které opravilo vyjádření ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů. Ten na síti X, dříve Twitteru, mylně oznámil, že řidičské průkazy budeme moct odložit až od července.

I přes to, že budeme moct řidičský průkaz nechat doma, pořád bude muset být platný. A v případě ukončení platnosti tak bude třeba absolvovat jeho povinnou výměnu. I to by se podle Bartoše mělo zjednodušit.

„Jak vyměnit končící řidičák bez fronty? Řešením je Portál občana ve spolupráci s Portálem dopravy. Na něm si žádost o výměnu řidičáku podáte rychle, jednoduše a z pohodlí domova,“ napsal Bartoš. „Při cestách do zahraničí bude potřeba mít plastovou kartičku fyzicky u sebe,“ doplnil mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský pro Lupa.cz.

Od ledna 2024 mají dále přestat existovat velké technické průkazy a osvědčení o registraci vozidla bude obsahovat nové údaje. Výměna dvou technických průkazů za jeden podle ministerstva zabere nějaký čas. „U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se technický průkaz odebere a vydá doklad nový,“ řekl Medelský.

Digitalizace čeká i občanské průkazy. Usnesení o elektronických dokladech vláda schválila koncem května a občanky v mobilním telefonu bychom se měli dočkat také během příštího roku.