Rihanna se po šestileté odmlce vrací na scénu. Nahrála ústřední píseň pro nového Black Panthera

Lift Me Up je nový singl Rihanny pro marvelovku Black Panther: Wakanda nechť žije

Podnikání v oblasti prémiové kosmetiky a spodního prádlo se jí daří, proto se možná zpět na hudební scénu tolik nehrnula. Zpěv je ovšem navždy zakořeněn v její DNA a ať už bude ve svém životě dělat cokoliv, každý ji bude znát hlavně jako úspěšnou a cenami Grammy ověnčenou zpěvačku. Teď dává Rihanna svým fanouškům dárek v podobě nového singlu, který po šesti letech odmlky nahrála pro nejočekávanější marvelovku letošního roku.

Od vydání svého posledního studiového alba Anti v roce 2016 se Rihanna tu a tam v nějaké hudební spolupráci objevila, nehnala se ale za žádnými sólovými hity. Proto se zčásti mluvilo o tom, jestli původem barbadosská zpěvačka náhodou se svou ryze sólovou kariérou neskončila a naopak nevložila více úsilí do svých byznysů.

Po spolupráci s americkou kosmetikou M·A·C totiž rozjela vlastní značku Fenty Beauty a zaujala s ní dokonce ty nejvyšší řady luxusního konglomerátu Louis Vuitton Moët Hennessey (LVMH), s nímž kosmetické produkty začala vyrábět. Tržby střílely do stovek milionů dolarů. Pak založila i firmu pro výrobu prémiového spodního prádla Savage x Fenty.

Úspěch na byznysovém – a samozřejmě i dosavadním hudebním – poli ji mimo jiné zajistil titul nejmladší self-made miliardářky ve Spojených státech od americké verze magazínu Forbes. Pomyslně pohádkový život se jměním odhadovaným na 1,7 miliardy dolarů ovšem není vše – cítila, že se chce ještě hudebně vyřádit. A nyní tak plánuje činit.

Šla na to ale méně tradiční cestou. Namísto vydání singlu k případnému chystanému albu se spojila s Disney, respektive značkou Marvel, aby nahrála ústřední píseň pro nový snímek Black Panther: Wakanda nechť žije. Skladba pod názvem Lift Me Up se stane i součástí kompletního soundtracku k filmu, který na streamovacích službách vyjde 4. listopadu.

Lift Me Up je pomalou baladou s lehce popovým nádechem, kterou proplouvá pronikavý hlas Rihanny. Že by byla bohatá na text, se říct nedá, na druhou stranu má ale sloužit jako úcta památky Chadwicka Bosemana, talentovaného amerického herce, který vdechl filmový život Black Pantherovi. Zemřel předloni na rakovinu.

Na písni, která vyšla na jejím labelu Westbury Road, však nepracovala jen Rihanna (jak už to u podobně velkých hvězd bývá) – podíleli se na ní nigerijský zpěvák a skladatel Tems, švédský oscarový skladatel Ludwig Göransson a také samotný režisér očekávaného superhrdinského filmu Ryan Coogler.

„Po rozhovoru s Ryanem a poté, co jsem si poslechl jeho pokyny pro film a píseň, jsem chtěl napsat něco, co by zobrazovalo vřelé objetí všech lidí, které jsem v životě ztratil. Snažil jsem se představit si, jaké by to bylo, kdybych jim teď mohl zazpívat a vyjádřit, jak moc mi chybí,“ uvedl Tems, mimo jiné s odkazem na úmrtí Bosemana.

Podle očekávání se nová písnička rychle chytila v hudebním éteru. Za necelý den od vydání nasbíral její vizuální klip na YouTube přes dva miliony zhlédnutí, audioverze pak na stejné platformě atakuje hranici 700 tisíc poslechů. Na Spotify, kde je i instrumentálka, visí ve Výběru umělce, v desítce nejposlouchanějších od Rihanny ale (zatím) pochopitelně není.

Black Panther: Wakanda nechť žije dorazí do kin 10. listopadu (velký trailer už je venku) a oficiálně zakončí čtvrtou fázi takzvaného filmového univerza Marvelu (MCU) – pátou fázi načne nový Ant-Man, na kterého už také vyšly záživné upoutávky. Co se Rihanny a její kariéry týče, prý se má vrátit ke koncertování, přičemž v únoru vystoupí i na poločasové show Super Bowlu.