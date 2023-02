Rihanna se vrátila s velkolepou show na Super Bowlu. Zaplaceno ale podle zvyků NFL nedostala

Hned, co se ukázala na pódiu před zraky desetitisíců diváků na stadionu a dalších desítek milionů za televizními obrazovkami, se tušilo, že Rihanna má ještě jedno překvapení než to, že se po dlouhé době vrací na hudební scénu. Ani zjevné těhotenství ji ale nezabránilo na nejsledovanější sportovní události Ameriky udělat pořádnou show, za kterou by v rámci standardního koncertování dostala pořádný balík peněz. Super Bowl je ale nastavený jinak, proto si z něj neodnesla ani cent.

Super Bowl, finále prestižní ligy v americkém fotbalu NFL, přitahuje každým rokem obrovský zájem lidí, inzerentů a médií. Loni si zápas nenechalo ujít okolo 100 milionů diváků, přičemž letošní ročník přitáhne dost podobná čísla. Spolu s tím se neustále zvyšují ceny za reklamy, které teď dosáhly částky okolo sedmi milionů dolarů za půlminutový spot. A především američtí sportovní novináři neřeší dny před akcí prakticky nic jiného. Velké ohlasy má ale Super Bowl také v hudebním průmyslu.

Je tradicí, že se během poločasové přestávky udělá uprostřed stadionu velké pódium, na které se pozvou ty největší hudební hvězdy. Loni to byly světoznámí rappeři Eminem, Snoop Dogg nebo Kendrick Lamar, letos si hudební výplň Super Bowlu vzala na paškál neméně známá zpěvačka Rihanna, která ve výrazném červeném overalu s pomocí tanečníků odehrála své největší hity typu Bitch Better Have My Money, Diamonds nebo We Found Love. A nechyběla ani Umbrella.

Svým zhruba patnáctiminutovým vystoupením, které odstartovalo poutavým klesáním zavěšeného pódia směrem na hřiště, také dala jasně najevo, že se po šesti letech hudební pauzy vrací zpět. Náznaky jejího comebacku přišly už loni, kdy Rihanna nahrála ústřední písničku k pokračování marvelovky Black Panther – a bylo zřejmé, že když loni v září NFL oznámilo, že zahraje na nadcházejícím Super Bowlu, jen u skladeb k filmům nezůstane. Její život znovu doplní koncerty.

(Celý záznam z představení je k dispozici zde.)

Hudební představení v rámci vypjatého zápasu mezi Philadelphia Eagles a Kansas City Chief, který nakonec vyhrál druhý jmenovaný, samozřejmě doteď rezonuje na internetu a objevují se názory, že šlo o jedno z nejlepších superbowlových vystoupení v historii. Vcelku pochopitelně se rozvířily i debaty o tom, jakou finanční odměnu si čtyřiatřicetiletá rodačka z Barbadosu ze své show odnesla. A odpověď je velice prostá – žádnou. Na Super Bowlech se totiž vystupuje zdarma.

Pro nezaujaté obecenstvo může jít o poměrně nečekanou zprávu. Vždyť Super Bowl patří k tomu nejprestižnějšímu, co může hudební interpret zažít. O tom to ale právě je. Umělci jsou ochotni na tak velkolepé akci, která jim zajistí silnou publicitu, vystupovat zdarma – a občas financovat celou show i z vlastní kapsy. To ostatně měl předloni udělat slavný kanadský zpěvák The Weeknd, který do vystoupení ze svého investoval asi sedm milionů dolarů. A loni měl podobnou sumu dát z vlastní kapsy také legendární producent Dr. Dre.

Umělci, respektive jejich týmy, vždy před každým Super Bowlem dostanou konkrétní rozpočet od NFL, lépe řečeno od hlavního sponzora poločasového vystoupení. Tím je teď Apple se svou hudebního streamovací službou Apple Music, který za to platí 250 milionů dolarů na pět let. Rozpočet se pohybuje okolo deseti až patnácti milionů dolarů s tím, že se z něj musí pokrýt úplně vše – nejen stage design, ale také odměny tisícům pracovníků a tanečníků. Do toho se musí počítat i s náklady na ochranu nebo marketing.

S velikostí celého představení je tak téměř nereálné počítat s tím, že nějaké peníze zbydou. Naopak někdy i chybí, viz zmíněné případy výše. Interpretům se to ale v konečném důsledku vyplatí. Například když na Super Bowlu v roce 2004 vystupoval zpěvák Justin Timberlake, jeho prodeje se po akci rázem zvýšily o více než pět set procent. Rapper Travis Scott si díky tomuto vystoupení mohl začít říkat o dvojnásobnou sazbu za své koncerty. A Sharika zase po zápase nabrala miliony sledujících na sociálních sítích.

Je tak zřejmé, že i Rihanna z toho bude těžit. Navíc s ohledem na to, že se chystá vrátit zpět ke koncertování. Je ovšem otázkou, kdy se tak stane – jak její tým po prvotních spekulacích fanoušků potvrdil, je znovu těhotná a čeká s rapperem A$AP Rockym druhé dítě.