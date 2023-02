Super Bowl, ostře sledovaný největší sportovní svátek ve Spojených státech, loni po stránce reklam s velkým náskokem ovládla kryptoměnová burza Coinbase se svým dokonalým marketingovým tahem. A ani několik dalších kryptofirem neváhalo za půl minuty reklamního prostoru platit obrovské sumy. Letos je však situace jiná. Žádná kryptoměnová společnost do nejexkluzivnějšího reklamního času nezamíří. A na vině je i velká kauza okolo FTX, kvůli které řada podniků své plány přehodnotila. Naopak velký prostor dostává bývalá tenistka Serena Williams.

Z neděle na pondělí se v Arizoně odehraje další ročník sportovní události, která přitahuje zraky nejen fanoušků amerického fotbalu, ale díky svému bohatému programu během poločasové pauzy i široké veřejnosti, jež tomuto sportu jinak tolik holdovat nemusí. Super Bowl, finálový zápas a vrchol ligy NFL, je zkrátka nesmírný tahák, kterému zvýšenou pozornost věnují i firmy.

Jen ve Spojených státech sleduje Super Bowl nevídaná masa lidí. Největší sledovanost padla před osmi lety, kdy se na finále dívalo přes 114 milionů Američanů, loni si zápas nenechalo ujít téměř 100 milionů diváků. Není proto divu, že se firmy snaží alespoň drobnou část této divácké obce oslovit – a neváhají za to utrácet astronomické sumy. Pokud je totiž Super Bowl slavný pro něco jiného než samotnou hru, jsou to reklamy.

Prostor pro třicetivteřinový reklamní spot letos vychází až na zhruba sedm milionů dolarů, tedy více než 150 milionů korun. To je přibližně o půl milionu dolarů více než loni, o 3,5 milionu dolarů více než v roce 2010 a zhruba o 6,5 milionu dolarů více než v roce 1985. Firmy ale jednoduše na největší sportovní události Ameriky chtějí být vidět, proto se i tento rok všechny volné reklamní prostory vyprodaly.

Foto: Statista Vývoj sledovanosti Super Bowlu v letech

Vyprodání reklamního prostoru po dobu celého Super Bowlu pro agenturu AP potvrdil Mark Evans, výkonný ředitel sportovní divize společnosti Fox, která zápas vysílá. Standardně během zápasu inzeruje osmdesát až sto společností – pokud se tedy bude brát nejnižší hranice a jednoduchou matematikou se vypočítá celkový reklamní příjem Foxu, jde o částku okolo 560 milionů dolarů, asi 12,4 miliardy korun.

Na sumě se nicméně letos nepodílí žádné firmy z kryptoměnového průmyslu, které v minulém roce Super Bowl naprosto ovládly. Ať už šlo o burzy Coinbase, která na obrazovce nechala poletovat obyčejný QR kód, Crypto.com s Mattem Damonem v hlavní roli nebo FTX, která zaplatila komiku Larrymu Davidovi, aby kryptoměny před zraky desítek milionů lidí propagoval. A velkou zásluhu na tom, proč na letošním zápase nejsou, má právě poslední zmíněná.

Kauza okolo podvodného jednání Sama Bankmana-Frieda, zakladatele dnes už zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, před pár měsíci obletěla svět a vyvolala šokovou vlnu, která se dotkla celé kryptoscény. Vypařily se miliony dolarů, vytratila se důvěra investorů… Jako by se digitální měny a na ně navázané projekty najednou ocitly nad propastí, do které dříve nebo později spadnou. Teď se situace dostává do normálu, ale už to není jako dřív.

Jak vidno, projevilo se to i na Super Bowlu. Ještě před prasknutím bubliny okolo FTX, za což jejímu zakladateli hrozí přes sto let vězení, si reklamní prostor na letošním finále „zamluvily a zkompletovaly“ dvě kryptoměnové firmy – a další dvě to silně zvažovaly. Po krachu FTX ale od svých smluv – jak dále zmiňuje Evans z Fox Sports pro AP – odstoupily. „Nulové zastoupení v této kategorii,“ dodal stroze.

Tenisová hvězda na golfu s pivem

Tím, že z letošního Super Bowlu, ve kterém se proti sobě postaví týmy Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles, vypadly firmy z krypta, zbylo více prostoru pro jiné. Největším inzerentem je americký pivovar Anheuser-Busch, který má tři minuty vysílacího celostátního času za zhruba 42 milionů dolarů. A právě ten za stojí dost možná jedním z nejočekávanějších spotů, který tam bude puštěn.

Hlavní roli v něm má bývalá tenisová hvězda Serena Williams, která se po boku herce Briana Coxe a dalších objeví na golfovém hřišti, kde propaguje pivo Michelob Ultra. Minutová reklama, která měla údajně stát okolo deseti milionů dolarů (přes 220 milionů korun) navíc vzdává hold kultovnímu golfovému snímku Caddyshack z roku 1980.

Vedle tohoto spotu by pak držitelka třiadvaceti grandslamových trofejí, která svou kariéru ukončila loni v září, měla figurovat také v reklamě francouzské lihovarnické společnosti Rémy Martin. Své místo během Super Bowlu bude mít mimo jiné herec Adam Driver, známý pro roli Kyla Rena v nových filmech ze světa Star Wars. Toho si najala firma Squarespace.

Co se dalších reklam týče, vysílány budou i ta od T-Mobilu (s Johnem Travoltou), Booking.com (s Melissou McCarthy), Rakutenu (s Aliciou Silverstone), Paramountu (se Sylvesterem Stallonem) nebo Netflixu ve spolupráci s General Motors, kde se objeví Will Ferrell. O velmi očekávané poločasové hudební vystoupení se pak postará Rihanna.