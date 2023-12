Robot i unikátní design platebních karet. Komerční banka s Mastercard baví hráče League of Legends

Uložit 0

Kdo někdy hrál populární online videohru League of Legends, určitě si vybaví roztomilou huňatou kuličku, která se proplétá sprškami šípů a ostřími mečů, zatímco plní důležitý úkol – ukojit svou zálibu v sušenkách. V nové kampani zacílené na esport, ve které už poněkolikáté síly spojila Komerční banka a Mastercard, všemi milovaný Poro poprvé ožil. A hráčům kromě jeho roztomilého kníratého vzezření radost dělají i unikátní „lolkové“ platební karty.

Nová kampaň ukazuje, že o hráčskou komunitu mají velké firmy vážný zájem. A není se co divit. League of Legends patří mezi celosvětově nejoblíbenější online hry se 150 miliony hráčů, a přitom je podle dat The Global Gaming 88 procent z nich už dávno plnoletých. Designové platební karty a zapojení známých českých hráčů Freeze, Herdyna a Charmie, jejichž streamy na platformě Twitch sledují stovky tisíc fanoušků, dokazují, že esport už dávno dospěl. I když si nadále ponechává slabost pro herní postavičky, jako je Poro.

Komerční banka aktuálně nabízí k účtům dva designy platebních karet inspirované hrou League of Legends – s huňatou nehratelnou postavičkou Porem a neohroženou šampionkou Kai’sou. K těmto kartám banka přidává i odměnu v podobě 6 250 jednotek herní virtuální měny „RP“, za kterou si hráči pořizují prémiový herní obsah v podobě unikátních postav či vybavení. Hodnotou jde aktuálně o ekvivalent zhruba 1 250 korun.

Foto: Komerční banka Influenceři a robotický Poro

„Mastercard v esportu působí dlouhodobě a díky partnerství s Riot Games přináší českým fanouškům unikátní zážitky. Esportová komunita stále roste, je inovativní a moderní způsoby placení jsou pro ni zcela přirozené. Nové designy karet s motivy League of Legends si mezi hráči jistě získají příznivce,“ říká Pavla Císařová, marketingová ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

„Lolkové“ platební karty táhnou

Spolupráce Komerční banky a Mastercard v tomto směru navazuje na předchozí esportové počiny. První edici designových platebních karet se šampiony hry League of Legends společně vydaly už v roce 2021 a zájem o ně byl podle tehdejších vyjádření banky enormní. O rok později v nabídce přibyli čtyři další šampioni. Při těchto příležitostech obě společnosti představily i obří sochy herních postav a uspořádaly největší šifrovací hru pro jedenáct tisíc soutěžících i domácí turnaj v League of Legends pro tři tisíce fanoušků v O2 universu.

„Esport představuje nezanedbatelný segment trhu, který se každým rokem zvětšuje. V současné chvíli lze za hráče videoher v nejširším slova smyslu považovat dva miliony lidí v Česku, mezi které se ve svém volném čase nezdráhám zařadit. Jako jediná banka nabízíme klientům limitovanou edici dvou karetních designů ve stylu League of Legends. Nová éra Komerční banky je koneckonců i o tom, aby ‚bankování‘ byla zábava,“ uvedla Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky odpovídající za agendu udržitelnosti.

Tvářemi letošní kampaně se stali známí čeští influenceři Freeze, Herdyn a Charmie. Ve svých živých streamech na platformě Twitch své fanoušky překvapili zajímavou možností – posílat robotickému Porovi do chatu sušenky a těmi ho na dálku rozpohybovávat. Robot, přesněji označovaný jako animatronik, je totiž vybavený vlastní SIM kartou a napojený přímo na Twitch chat.

Takže ačkoliv je ve hře Poro nehratelná postava, díky Komerční bance a Mastercardu s ním mohou fanoušci interagovat v reálném světě. Poro aktuálně tráví nejvíce času na cestách mezi zapojenými influencery, tj. Herdynem, Freezem a Charmie, v jejichž streamech si mohou diváci vyzkoušet jeho funkce, které jsou neustále vylepšovány. Vzhledem ke křehké konstrukci jediného prototypu na světě nebude k vidění veřejně, pravděpodobně se ale objeví na některé pobočce Komerční banky.

Na výrobě robota pracovali zhruba dva měsíce zkušení tvůrci filmových rekvizit Martin Péč a Miroslav Holub spolu s kreativní agenturou Good Game. „Nejkomplikovanější na Porovi byl pohyb celého těla. Vymyslet a otestovat způsob, jak naznačit jeho charakteristické poskakování vpřed, byl nestandardní oříšek. Uvnitř Pora je pět motorů a v rámci výroby jsme šili chlupatý obleček, patinovali rohy a vyráběli si veškeré díly s pomocí 3D tisku a materiálů jako hliník, plyš, plexi a silikon,“ popisuje Martin Péč, jeden z tvůrců.

Foto: Komerční banka Robotický Poro podle očekávání diváky zaujal

Během streamu na Herdynově Twitch účtu, kde si Poro odbyl premiéru, mu diváci za první hodinu naposílali přes 2 300 sušenek. Za každých deset sušenek pak animatronik vždy předvede jeden ze svých kousků, kdy může jít o sekvence naprogramovaných pohybů od usínání a probouzení až po zábavné grimasy doplněné o jeho typické zvuky.

„Oproti předchozím kampaním je tato jiná. Potvrzuje se, že je o karty s designem Pora extrémní zájem a náš cíl se povedlo splnit už po dvou týdnech. Zajímavé je, že o kartu projevili zájem klienti od šesti do 77 let, průměr je zhruba dvacet jedna let. Poro je tak jednoznačně nejúspěšnější lolkovou limitkou ze všech tří ročníků. A extrémně pozitivní reakce máme i na Pora robota, který baví nejen diváky na streamech, ale i samotné influencery. Zatím čekáme na finální výsledky, ale první indicie jsou velmi dobré,“ pochvaluje si Jitka Haubová.