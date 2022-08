Rodí se jednorožec s naší krví. Ve zdravotnickém startupu hrají Češi výraznou roli, nyní nabral miliardy

Na světlo světa se pomalu dostává další bájný jednorožec, jak se označují startupy s hodnotou přesahující miliardu dolarů, a významnou stopu v něm má také Česko. Cera Care, která poskytuje služby zdravotní a sociální péče, je sice oficiálně britská společnost, u jejího zrodu však stáli Češi a zároveň ji v růstu podpořili také tuzemští investoři. Nyní startup oznámil získání zásadní investice ve výši téměř osm miliard korun.

Cera Care v roce 2015 společně se Slovákem Martinem Očenášem a Britem Benem Maruthappuem spoluzakládal Čech Marek Sacha, který shodou náhod rok předtím stál u zrodu a byl prvním ředitelem dalšího jednorožce – tuzemského online supermarketu Rohlík Tomáše Čupra. Podobně jako v Rohlíku i v Cera Care byl Sacha prvním ředitelem firmy, po dvou letech se přesunul do jejího představenstva a doteď v ní drží podíl v jednotkách procent.

Podobně velký podíl ve firmě pak drží i český venture kapitálový fond Credo Ventures, jenž do startupu vložil peníze v rámci seed kola v roce 2016 o výši 40 milionů korun. I když na dalších kolech Credo neparticipovalo a konkrétní výši svého podílu fond nekomentuje, zhodnocení investice počítá minimálně v tisících procent. V neposlední řadě pak českou stopu dotváří inženýrský tým Cery, který sedí v Praze.

Češi tak stojí u dalšího z blízkých kandidátů na jednorožce. Doteď Cera od investorů získala dohromady 94,4 milionu dolarů, naposledy šlo o 70 milionů dolarů (tehdy 1,6 miliardy korun) v roce 2020.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Ondřej Bartoš, partner v Credo Ventures

Nyní uzavřela další, mnohem významnější kolo – ve formě ekvity a dluhu šlo dohromady o 320 milionů dolarů, v přepočtu 7,8 miliardy korun, pod vedením již participujícího amerického fondu Kairos HQ a s přispěním několika dalších. Konkrétní valuace startupu nebyla zveřejněna, podle odhadu CzechCrunche se ale pohybuje kolem jedné miliardy v amerických dolarech.

„Získání tak významné finanční podpory v období globální ekonomické nestability svědčí o síle obchodního modelu Cery, našich inovací a o našem odhodlání přinést revoluci do zdravotnictví. Nyní můžeme využít naši jedinečnou technologii k rozšíření toho, co děláme, pro pacienty po celém světě, a zároveň ke zmírnění tlaku na veřejné služby,“ komentuje šéf Cery Ben Maruthappu.

Revoluce sociální péče

A co že to jeden z mladých kandidátů na jednorožce dělá? Cera Care zprostředkovává služby sociální a zdravotní péče. Díky jejímu řešení nemusí senioři, kteří vyžadují asistenci, pobývat v sociálních domovech a místo toho mohou déle zůstávat doma. Pracovníci firmy jim na objednání pomáhají v konkrétních časech s konkrétními úkoly – například když je potřeba uvařit oběd, zajít k doktorovi či pomáhat s rehabilitací.

Nyní už Cera zaměstnává přes deset tisíc lidí, většina z nich jsou pečovatelé a sestry, nižší stovky jsou pak v kancelářích a oddělení IT. Cera denně poskytuje péči asi 15 tisíc pacientům ve Velké Británii a Německu, což je ekvivalent péče ve 40 nemocnicích nebo v tisícovce pečovatelských domovů. Do roku 2025 chce obsluhovat sto tisíc pacientů denně.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Marek Sacha, spoluzakladatel startupu Cera Care

Zároveň Cera rychle roste, podle vyjádření šlo během posledních tří let o stonásobek. Předloni startup utržil přibližně 30 milionů liber (v přepočtu bezmála 900 milionů korun), loni už podle nekonsolidovaných výsledků šlo o nižší stovky milionů liber (pět až patnáct miliard korun).

„Chceme si udržovat rychlý a agresivní růst, očekávají to od nás také investoři. V Ceře na to už máme zkušenosti a jsme schopni byznys škálovat,“ popisuje pro CzechCrunch Marek Sacha s tím, že startupu se daří růst organicky, kdy oslovuje stále více zákazníků v regionech, kde působí, ale také pomocí akvizic. Podle původních představ přitom Cera měla fungovat jako tržiště pro pečovatele podobným způsobem, jako když si uživatel objedná jízdu Uberem. Tato myšlenka se však v praxi ukázala jako nefunkční.

„Potřebovali jsme mnohem větší kontrolu kvality. Jsme zodpovědní za životy lidí, musíme mít dohled, zaměstnance školit a kontrolovat. Kdyby pečovatelé byli jen kontraktoři, neměli bychom legální právo je kontrolovat. A pak bychom nemohli garantovat kvalitu, která ve zdravotnictví do značné míry znamená otázku života a smrti. Velká zdravotní firma, která není regulovaná, se vytvořit nedá,“ přiznává Sacha.

Cera se proto transformovala a dnes je digitalizovaným poskytovatelem zdravotní péče, který je regulován stejně jako ostatní poskytovatelé či nemocnice. „Díky tomuto rozhodnutí je dnes Cera Care kandidátem na jednorožce. Rozhodli jsme se investovat víc a jít do většího rizika, což znamená výrazně vyšší náklady, díky kterým ale dokážeme poskytovat lepší službu. Konkurence, která toto rozhodnutí tenkrát neudělala, buď zkrachovala, nebo to rozhodnutí udělala pozdě a nyní jsou úplně malincí,“ doplňuje spoluzakladatel startupu.

Populace stárne, trh roste

Ve svém působení se Cera zaměřuje zejména na trhy s největším potenciálem, kromě Velké Británie v oblasti sociální péče expanduje také do Německa. V několikaletém výhledu má pak trhy jako Spojené státy. Sacha by však byl rád, kdyby se alespoň produktově startup rozlezl do celé Evropy.

Kromě poskytování péče totiž Cera pro své interní potřeby vyvíjí několik nástrojů od softwaru na trénink pracovníků přes náborové nástroje až po systémy sledující vývoj a predikci zdravotního stavu pacientů. Některá z řešení nabízí i konkurenčním poskytovatelům péče ve Velké Británii, aplikaci na trénink pak například firmám v Jihoafrické republice.

S tím, jak napříč vyspělým světem stárne populace, Sacha očekává, že trh sociální a zdravotní péče bude růst každým rokem o pět až deset procenty. „Růst je garantovaný, věková struktura je na následujících dvacet let daná. Víme, že důchodců bude více než dnes,“ předpovídá spoluzakladatel Cery. Svůj potenciálně největší dopad na globální trh ale startup vidí v zlepšování výsledků zdravotní péče.

Už teď totiž podle interních studií firmě na statisticky významném vzorku vychází, že výrazně redukuje potřebu hospitalizací pacientů nebo vznik vážných infekcí. „Pokud budeme schopni tyto výsledky mezinárodně škálovat, z Cery nebude jen unicorn, ale centicorn,“ říká Sacha s odkazem na startupy, které mají hodnotu přesahující sto miliard dolarů. Aktuálně jsou takové podle portálu CB Insights na světě tři – čínský tvůrce TikToku Bytedance, SpaceX Elona Muska a čínský Shein.

Pokud by se Ceře pomocí výzkumu a ověřování ze stran nezávislých vědců podařilo potvrdit, že použitím její technologie a tréninkového postupu se dokáže snížit riziko hospitalizace o 80 procent z důvodu menší infekce nebo snížením rizika pádu, může mít obrovské dopady na globální zdravotní systém.

„V takovém případě by byl po Ceře obrovský hlad po celém světě, protože by ji chtěli všichni zástupci zdravotních systémů. Potenciál je obrovský. To je ostatně mise firmy – chceme zlepšovat život lidem, kteří mají zdravotní problémy. Jestli jim jsme schopni výrazně snížit riziko komplikací a zvýšit kvalitu života, na druhé straně to přinese obrovskou byznysovou hodnotu,“ dodává Sacha.