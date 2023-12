Rodinný dům v Malé Úpě je horským útočištěm, ze kterého lze v klidu pozorovat všechen nečas světa

Uložit 0

V horské obci Malá Úpa vyrostl dům, který architekti ze studia mar.s architects navrhli pro své přátele. Snažili se u toho držet principů, které byly u okolních staveb uplatňovány v časech minulých, ale zároveň je transformovali tak, aby co nejvíce odpovídaly soudobým potřebám bydlení.

Rodinný dům je zasazený do luk v obci Malá Úpa, a to takovým způsobem, jako se to dělalo dřív. Důležitá byla pro architekty vzdálenost od cesty i orientace hřebene. Z hlediska svého tvaru interpretuje historické horské domy, tradici ale doplňují moderní architektonické principy. Dům má jednoduchý tvar – je podélný a se soklem obloženým místním kamenem.

Kámen následně doplňuje dřevo, které tvoří plášť stavby. Není přitom nijak povrchově ošetřeno, a tak by mělo v průběhu času postupně nabírat stříbřitě šedou barvu. O to více budou vynikat bíle lakované latičky, které zde kryjí spáry prken fasády. Ta by přitom měla vydržet dlouhé roky, a to i v místních ne vždy vlídných podmínkách.

Střechu tvoří černě lakovaný hliníkový plech a zvedají se z ní dva vikýře. Jeden je orientovaný směrem k cestě, druhý zase nabízí výhled z ložnice do zeleně. Spojnicí mezi vnitřním a venkovním prostorem je veranda, která si vzala inspiraci z historických chalup. Za velitelský můstek architekti označují ocelovou terásku vznášející se nad povrchem, se kterým ji spojuje jen dvojice rozhozených nožek.

Zatímco z jedné strany se dům do prostoru otevírá, ze strany druhé, směrem k cestě, se naopak spíše uzavírá. Fasáda překrývá všechny prvky až na ocelový box, který je vstupem do objektu chránícím před vlivy počasí.

Skrze něj se prochází do zádveří a následně dále do domu. Dominantní je zde prostorný obývací pokoj. Do suterénu bylo umístěno domácí wellness a sportovní část, zatímco v podkroví našly své místo ložnice.

Interiér byl koncipován tak, aby odpovídal střídmému vzezření celého domu. Přesto nabízí pro rodinu dostatek pohodlí a je útočištěm pro pozorování i těch nejhorších nečasů za okny. Ve velkém zde bylo využito dřevo, které doplňují decentní tlumené barvy a nábytek v severském stylu.